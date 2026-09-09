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उदयपुर संभाग में निकाय चुनाव का रण, मतदान शुरू, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

उदयपुर : प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में नगरी निकाय चुनाव के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं. इस बार उदयपुर संभाग के कई जिलों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है.

उदयपुर में इन सीटों पर चुनाव आज : वल्लभनगर, भींडर और फतहनगर-सनवाड़ में मतदान शुरू हो चुका है. तीनों निकायों के 70 वार्डों में 190 प्रत्याशी मैदान में हैं. कुल 39,957 मतदाता अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव करेंगे. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. इन चुनावों में वार्ड प्रत्याशियों के साथ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है. वल्लभनगर नगर पालिका के 20 वार्डों में 67 प्रत्याशी मतदाता हैं.

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यहां भाजपा विधायक उदयलाल डांगी और कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के प्रभाव की परीक्षा मानी जा रही है. वहीं, पूर्व विधायक रणधीर सिंह भींडर, भाजपा देहात अध्यक्ष पुष्कर तेली और कांग्रेस देहात अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा की भूमिका पर भी नजर है. भींडर नगर पालिका के 25 वार्डों में 58 प्रत्याशी और यहां स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और नेताओं की पकड़ की परीक्षा होगी. वहीं, फतहनगर-सनवाड़ के 25 वार्डों में 65 प्रत्याशी मैदान में हैं.

डूंगरपुर जिले का हाल : डूंगरपुर नगर परिषद चुनावों के लिए बुधवार सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया है. 38 वार्डों में इतने ही मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है. 35 हजार 848 मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे. इसमें 95 उम्मीदवार मैदान में हैं. भाजपा, कांग्रेस के साथ ही बीएपी भी मैदान में है. 12 वार्डों में बीएपी कैंडिडेट की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि 7 वार्डों में भाजपा के बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर है. नगर परिषद के वार्ड 23 से भाजपा प्रत्याशी मनन कलासुआ और वार्ड 28 से चेतन खराड़ी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है. वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था, जबकि वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था.