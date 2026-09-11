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नगर निकाय चुनाव : बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही में दूसरे चरण का मतदान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने डाला वोट

बाड़मेर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 के दूसरे चरण के तहत जिले के चौहटन नगर पालिका क्षेत्र के 20 वार्डों में शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. चौहटन नगर पालिका क्षेत्र में दूसरे चरण के मतदान के लिए 20 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. चौहटन नगरपालिका में कुल 9688 मतदाता हैं. इनमें 5008 पुरुष, 4679 महिला और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया मतदान : पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बालोतरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 28 में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाई. पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि शहर के सर्वांगीण विकास, सुशासन और मजबूत स्थानीय निकाय के निर्माण के लिए प्रत्येक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें.

बाड़मेर/बालोतरा/ सिरोही : नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही जिले में मतदान हो रहा है. शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा. बाड़मेर जिले के चौहटन नगर पालिका क्षेत्र के 20 वार्डों में 9 हजार 688 मतदाता, बालोतरा जिले में नगर परिषद बालोतरा, नगर पालिका सिवाना, सिणधरी और धोरीमन्ना में 5,657 मतदाता और सिरोही में तीनों निकायों में कुल 68 हजार 98 मतदाता आज 281 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे.

लाइन में लगे पूर्व केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Balotra)

बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील: जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने समस्त मतदाताओं से बिना किसी डर या दबाव के अधिकाधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है. उन्होंने समस्त मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंचें और पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं.

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बालोतरा के 128 मतदान केंद्रों पर मतदान : बालोतरा जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि नगर परिषद बालोतरा के 55, नगर पालिका धोरीमन्ना के 20, सिणधरी के 20 और सिवाना के 25 वार्डों समेत कुल 120 वार्डों में मतदान हो रहा है. इसके लिए 128 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील कर कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर समस्त मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर शत प्रतिशत मतदान कर लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें.

बालोतरा जिले में 95,657 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग : बालोतरा जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं. जिले के चारों नगरीय निकायों में कुल 95,657 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 49,472 पुरुष, 46,184 महिला और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान करेंगे.

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सिरोही में निकाय चुनाव का रण : सिरोही में मतदान के लिए कुल 84 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने जिले के मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.