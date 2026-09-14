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नगर निकाय चुनाव 2026 परिणाम : बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने मारी बाजी, सादुलशहर में 22 निर्दलीयों की ऐतिहासिक जीत

नगर निकाय चुनाव 2026 : जानिए बीकानेर संभाग में कहां किसने जीत दर्ज की है.....

बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस की जीत
बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस की जीत (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 4:29 PM IST

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बीकानेर : नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो रही है. बीकानेर संभाग में बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. लूणकरणसर और खाजूवाला में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जबकि नोखा में विकास मंच सबसे आगे रहा. नापासर और श्रीडूंगरगढ़ में निर्दलीय पार्षद सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे. इसके बाद श्रीगंगानगर के सादुलशहर नगर पालिका के 25 वार्डों में से 22 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. सूरतगढ़ में भाजपा-कांग्रेस बराबर पर हैं तो अनूपगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

बीकानेर में कांग्रेस की जीत : 80 वार्डों वाले बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने 42 वार्डों में जीत दर्ज कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. नगर निगम में बहुमत के लिए 41 पार्षदों की जरूरत थी. भाजपा को 27 वार्डों में जीत मिली है, जबकि 10 निर्दलीय और एक आरएलपी प्रत्याशी विजयी रहा. देशनोक नगर पालिका में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 सीटों पर जीत दर्ज की है. भाजपा को 5 और निर्दलीयों को 3 सीटें मिली हैं. दूसरी तरफ नोखा नगर पालिका में विकास मंच ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा के खाते में 13 सीटें आई हैं. विकास मंच सबसे बड़े राजनीतिक समूह के रूप में उभरा है.

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बाकी जगहों का हाल : नई बनी नापासर नगर पालिका में भाजपा को 8 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं. बाकी सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. ऐसे में यहां बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक हो सकती है. लूणकरणसर नगर पालिका में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. भाजपा के 23 पार्षद चुनाव जीते, जबकि कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली. खाजूवाला नगर पालिका में भी भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने 15 सीटें, भाजपा ने 13 सीटें और निर्दलीयों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है. यहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है.

श्रीगंगानगर में निकाय चुनाव परिणामों की तस्वीर साफ : जिले में नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना के बाद विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के परिणाम सामने आ गए हैं. कई निकायों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी कई जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. सूरतगढ़ नगर निकाय के सभी 45 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों को 16-16 सीटें मिली हैं. इसके अलावा 12 निर्दलीय और एक माकपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. दोनों प्रमुख दलों के बराबर रहने के कारण निर्दलीय और माकपा प्रत्याशी बोर्ड गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

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सभी वार्डों की मतगणना पूरी : अनूपगढ़ नगर पालिका के 34 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने 12 और भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की. रायसिंहनगर नगर पालिका के परिणामों में भाजपा को 13, कांग्रेस को 11 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 11 सीटें मिली हैं. यहां भी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. घड़साना नगर पालिका के सभी 25 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए हैं. कांग्रेस ने 16 वार्डों में जीत दर्ज कर मजबूत स्थिति बनाई है. निर्दलीय प्रत्याशियों को 5 और भाजपा को 4 सीटें मिली हैं. इन परिणामों के बाद कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है.

प्रदीप खीचड़ खेमे के लिए बड़ी सफलता
प्रदीप खीचड़ खेमे के लिए बड़ी सफलता (ETV Bharat)

श्रीविजयनगर में कांग्रेस आगे : श्रीविजयनगर नगर पालिका के 25 वार्डों के परिणामों में कांग्रेस ने 11, भाजपा ने 10 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 सीटों पर जीत हासिल की. वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस प्रत्याशी ने महज दो वोटों से जीत दर्ज की. पदमपुर नगर पालिका के 25 वार्डों के परिणामों में भाजपा ने 13, कांग्रेस ने 11 और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. श्रीकरणपुर नगर पालिका के 25 वार्डों में भाजपा को 14, कांग्रेस को 9 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिली हैं. यहां भाजपा का बोर्ड बनना तय बताया जा रहा है. श्रीगंगानगर नगर परिषद के 65 वार्डों के घोषित परिणामों में भाजपा ने 30, कांग्रेस ने 17 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है. इन परिणामों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

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सादुलशहर में निर्दलीयों की ऐतिहासिक जीत : सादुलशहर नगर पालिका के 25 वार्डों में से 22 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. यह परिणाम प्रदीप खीचड़ खेमे के लिए बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है. जीत के बाद प्रदीप खीचड़ समर्थकों के साथ सादुलशहर थाने पहुंचे. उन्होंने थाना प्रभारी मलकीयत सिंह को हटाने की मांग की. थाने में एएसपी दीपक शर्मा के साथ वार्ता चलने की जानकारी सामने आई है. चुनाव के दिन बूथ नंबर 5 पर प्रदीप खीचड़ के साथ मारपीट का मामला भी चर्चा में रहा.

ये था मामला : नगर पालिका चुनाव के मतदान दिवस पर वार्ड नंबर पांच स्थित बूथ पर प्रदीप खीचड़ के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी. इस मामले को लेकर खीचड़ गुट की ओर से विधायक गुट पर आरोप लगाए गए थे. इसके बाद थाना प्रभारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई थी. चुनाव परिणाम आने के बाद समर्थकों ने इसी मांग को लेकर थाने का रुख किया. वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने बताया कि मामले में परिवाद लिया गया है और आचार संहिता के चलते विभागीय जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, चुनाव परिणामों के बाद प्रदीप खीचड़ ने भाजपा के साथ नगरपालिका बोर्ड बनाने को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व की ओर से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं और उन्हें अगले दिन जयपुर बुलाया गया है. खीचड़ के अनुसार, भाजपा का सिंबल देने को लेकर बातचीत हुई है. उन्होंने खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि सादुलशहर नगरपालिका में भाजपा का ही बोर्ड बनाया जाएगा.

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