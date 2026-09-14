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Nikay Chunav Result 2026 : निकाय चुनाव नतीजों से भाजपा में उत्साह, CM आवास पर हाई लेवल बैठक

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : प्रदेश की 309 नगर निकायों के कुल 10,245 वार्डों की मतगणना जारी है. सुबह 11 बजे तक के घोषित परिणामों में सत्तारूढ़ भाजपा 1401 वार्ड जीतकर सबसे आगे चल रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 1211 वार्डों पर कब्जा जमाया है. अन्य दलों में आरएलपी ने 33, सीपीआईएम ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं. इस त्रिशंकु मुकाबले के बीच 703 वार्डों में निर्दलीयों ने बाजी मारी है, जो बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. प्रदेश की 309 नगर निकायों के चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में उत्साह का माहौल है. शुरुआती परिणाम और रुझानों पर भाजपा की अच्छी बढ़त है. प्रारम्भिक परिणाम पर भाजपा में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहे. प्रारम्भिक परिणाम मिलती बढ़त को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल से मिलने पहुंचे. इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार भी साथ में मौजूद हैं. तीनों के बीच में निगम बोर्ड को लेकर रणनीतिक चर्चा हो रही है. इसे भी पढ़ें. लाइव Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 : राजस्थान के 309 निकायों के 10,167 वार्डों के नतीजे, वोटों की गिनती जारी, सवाई माधोपुर में बीजेपी जीती, श्रीविजय नगर में निर्दलीय करेंगे बोर्ड का फैसला जहां पर भजपा का बोर्ड नहीं बना, लेकिन बोर्ड बनाने को लेकर काफी नजदीक है वहां पर निर्दलियों का सहयोग लिया जा सकता है. इसको लेकर रणनीति बन रही है. शुरुआती परिणाम पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अभी चुनाव परिणामों के प्रारंभिक आंकड़े सामने आए हैं और पार्टी के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं. अभी पूरे परिणाम आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन शुरुआती स्थिति भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है.