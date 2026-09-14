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बाड़मेर में भाजपा का 15 सालों का वनवास खत्म, छुआ बहुमत का आंकड़ा, बानसूर में 17 निदर्लीयों ने बाजी मारी

नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में बाड़मेर में भाजपा तो बानसूर में निर्दलीयों का दबदबा देखने को मिला है.

बाड़मेर में भाजपा की वापसी
बाड़मेर में भाजपा की वापसी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 12:58 PM IST

8 Min Read
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बाड़मेर/बानसूर : नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे साफ होते जा रहे हैं. इस बीच बाड़मेर में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है. 15 सालों के वनवास के बाद भाजपा का यहां बोर्ड बनने जा रहा है. दूसरी तरफ कोटपूतली-बहरोड जिले के बानसूर नगर पालिका चुनाव के सभी 35 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इस बार यहां निर्दलीयों ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए 17 वार्डों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम किया है. इस बार कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को महज 6 सीटों से संतोष करना पड़ा.

बाड़मेर में भाजपा का वनवास खत्म: भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों का वनवास खत्म करते हुए बाजी मारी है. बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से 29 पर भाजपा और 21 पर कांग्रेस, जबकि 5 वॉर्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है. चुनाव में आए परिणामों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है. इसके चलते भाजपा 15 सालों के बाद बाड़मेर नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाएगी.

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चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा में उसी की लहर छा गई है. चुनाव परिणाम के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने शहर के अहिंसा सर्किल पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर खुशी जाहिर की. भाजपा निकाय चुनाव के संयोजक एडवोकेट सवाई माहेश्वरी ने बताया कि 55 वॉर्डों में भाजपा ने चुनाव लड़ा और 29 में जीत हासिल की है. अब भाजपा बाड़मेर नगर परिषद में अपना बोर्ड बनाएगी. चेयरमैन कौन बनेगा, यह पार्टी तय करेगी.

भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इन्दा ने बाड़मेर की जनता का आभार व्यक्त किया।
भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इन्दा ने बाड़मेर की जनता का आभार व्यक्त किया। (ETV Bharat Barmer)

नतमस्तक होकर जताया आभार : भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इन्दा ने चुनाव परिणाम के बाद नतमस्तक होकर बाड़मेर की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा जताया है, उसपर भाजपा खरा उतरेगी और विकास की गंगा बहेगी. उन्होंने दावा किया कि विकसित और बढ़ता हुआ बाड़मेर इन 5 वर्षों में दिखेगा. भाजपा का बोर्ड बनते ही सबसे पहले सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा. कांग्रेस बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच करवा कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे.

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कांग्रेस के बागी निर्दलीय सूरतान सिंह लगातार 5वीं बार जीते : कांग्रेस बोर्ड में उपसभापति रहे सुरतान सिंह इस बार भी कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काट दी थी. इसके चलते उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. सुरतान सिंह लगातार 5वीं चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं. सुरतान सिंह पूर्व विधायक मेवाराम जैन के करीबी माने जाते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि वार्ड की जनता, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की जीत हुई है. टिकट आती है और जाती है. जनता आपके साथ होती है. वह टिकट की गुलाम नहीं होती. वार्ड संख्या 1 की जनता ने लगातार पांचवीं बार भरोसा जताया है. उसके लिए क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं.

कांग्रेस प्रवक्ता महावीर बोहरा ने वार्ड संख्या 12 में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है. हालांकि, इस बार उनकी पत्नी ने चुना लड़ा और चर्तुकोणीय मुकाबले में जीत हासिल की है. चुनाव में जीत की खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जो चुनाव हारे हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व चुनाव में हार जीत होती रहती है.

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पूर्व सभापति चुनाव हारे : बाड़मेर नगर परिषद के पूर्व सभापति और वार्ड संख्या 19 से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप माली को भाजपा के प्रत्याशी दमाराम माली ने कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की. पूर्व सभापति दिलीप माली को हार का सामना करना पड़ा. चुनाव परिणाम में भाजपा को भले ही बहुमत मिल गया हो, लेकिन कई भाजपा के दिग्गज नेताओं और वर्तमान विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी के वार्ड में प्रत्याशियों की करारी हार हुई है.

बानसूर नगर पालिका में निर्दलीयों का दबदबा : कोटपूतली-बहरोड के बानसूर नगर पालिका चुनाव के सभी 35 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को महज 6 सीटों से संतोष करना पड़ा. निर्दलीयों ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए 17 वार्डों में जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम किया है. नगर पालिका में बोर्ड बनाने के लिए 18 पार्षदों का समर्थन जरूरी है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि बानसूर में बोर्ड किसका बनेगा? कांग्रेस और भाजपा के सामने बहुमत का आंकड़ा चुनौती बना हुआ है, जबकि 17 निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

दो हॉट सीटों पर बड़ा उलटफेर : बानसूर की वार्ड संख्या 7 और एक अन्य प्रमुख वार्ड के परिणाम खास चर्चा में रहे. वार्ड 7 से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष पति सजन मिश्रा को निर्दलीय प्रत्याशी संदीप कुमार जाट ने शिकस्त दी. भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉ. शशिकांत बोहरा के पुत्र प्रवेश बोहरा, जिन्हें विधायक देवी सिंह का करीबी माना जाता है, को भी हार का सामना करना पड़ा. इस सीट पर कांग्रेस के मुकेश सैनी ने जीत दर्ज की.

पूर्व मंत्री डॉ. रोहिताश शर्मा ने कहा कि बानसूर की जनता ने इस चुनाव में योग्य लोगों को मौका दिया है. उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि नगर पालिका का अध्यक्ष भी ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए. विधायक देवी सिंह पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि जनता ने भाजपा को जवाब दिया है. विधायक के करीबी माने जाने वाले दो प्रमुख प्रत्याशियों को जनता ने चुनाव में हरा दिया.

बानसूर नगर पालिका पार्षदों के परिणाम:

  1. वार्ड नंबर 1 से निर्मला देवी निर्दलीय जीतीं
  2. वार्ड नंबर 2 से गिरधारी लाल कांग्रेस से जीते
  3. वार्ड नंबर 3 से हीरालाल भाजपा से जीते
  4. वार्ड नंबर 4 से मुखराम यादव कांग्रेस से जीते
  5. वार्ड नंबर 5 से राजाराम सैनी कांग्रेस से जीते
  6. वार्ड नंबर 6 से आकृति देवी निर्दलीय जीतीं
  7. वार्ड नंबर 7 से संदीप जाट निर्दलीय जीते
  8. वार्ड नंबर 8 से बाबूलाल कांग्रेस से जीते
  9. वार्ड नंबर 9 से सचिन यादव निर्दलीय जीते
  10. वार्ड नंबर 10 से कविता देवी कांग्रेस से जीतीं
  11. वार्ड नंबर 11 से सुनीता जाट कांग्रेस से जीतीं
  12. वार्ड नंबर 12 से मूली देवी भाजपा से जीतीं
  13. वार्ड नंबर 13 से पूनम सैनी निर्दलीय जीतीं
  14. वार्ड नंबर 14 से राव राजेंद्र निर्दलीय जीते
  15. वार्ड नंबर 15 से मूलचंद वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए
  16. वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी नीलम त्रिपाठी जीतीं
  17. वार्ड नंबर 17 से नितेश गोयल भाजपा से जीते
  18. वार्ड नंबर 18 से महेश चंद्र ढांचोलिया कांग्रेस से जीते
  19. वार्ड नंबर 19 से बाला देवी कांग्रेस से जीतीं
  20. वार्ड नंबर 20 से सुरेश सैनी पत्रकार निर्दलीय जीते
  21. वार्ड नंबर 21 से रजनी सैनी निर्दलीय जीतीं
  22. वार्ड नंबर 22 से अजय मीणा कांग्रेस से जीते
  23. वार्ड नंबर 23 का परिणाम उपलब्ध नहीं है
  24. वार्ड नंबर 24 से सुनीता मीणा कांग्रेस से जीतीं
  25. वार्ड नंबर 25 से प्रकाश चंद सैनी निर्दलीय जीते
  26. वार्ड नंबर 26 से महेश चंद यादव भाजपा से जीते
  27. वार्ड नंबर 27 से रामशरण सैनी निर्दलीय जीते
  28. वार्ड नंबर 28 से गिरिराज निर्दलीय जीते
  29. वार्ड नंबर 29 से उषा सैनी जीतीं
  30. वार्ड नंबर 30 से मुकेश सैनी कांग्रेस से जीते
  31. वार्ड नंबर 31 से राहुल आर्य कांग्रेस से जीते
  32. वार्ड नंबर 32 से पूजा गुर्जर भाजपा से जीतीं
  33. वार्ड नंबर 33 से मोहन सैनी निर्दलीय जीते
  34. वार्ड नंबर 34 से पवन सैनी निर्दलीय जीते
  35. वार्ड नंबर 35 से निरंजन लाल सैनी भाजपा से जीते

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