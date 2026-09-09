नगर निकाय चुनाव 2026 : भरतपुर, डीग व करौली में मतदान केंद्रों पर लगी कतारें, लोगों में उत्साह
सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं.
Published : September 9, 2026 at 12:08 PM IST
भरतपुर/करौली/डीग : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के पहले चरण में बुधवार सुबह 7 बजे से भरतपुर संभाग के जिलों में मतदान जारी है. भरतपुर जिले में नगर निगम भरतपुर सहित रूपवास और भुसावर नगर पालिका, करौली जिले में करौली नगर परिषद, मंडरायल और सपोटरा नगर पालिका और डीग जिले में कामां, पहाड़ी और सीकरी नगर पालिका में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आईं. सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं.
भरतपुर : 10 बजे तक 34 फीसदी मतदान : भरतपुर जिले में पहले चरण में तीन निकायों के 251 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है. सुबह 10 बजे तक नगर पालिका रूपवास में सर्वाधिक 34.34 प्रतिशत, नगर निगम भरतपुर में 20.74 प्रतिशत और भुसावर नगर पालिका में 20.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. नगर निगम भरतपुर में 65 वार्डों के लिए 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां 2,11,359 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
वहीं, रूपवास नगर पालिका में 25 वार्ड, 25 मतदान केंद्र और 11,893 मतदाता हैं. भुसावर नगर पालिका में भी 25 वार्ड और 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 14,800 मतदाता मतदान कर रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. शहरी निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और कई मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं.
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भरतपुर में करीब 50 बूथ क्रिटिकल : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 50 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल बूथ के रूप में चिह्नित किया गया है. इन केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की विशेष नजर है. इसके अलावा अन्य मतदान केंद्रों की स्थिति पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहकर मतदान प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं.
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर समस्या सामने आने पर तत्काल उसका समाधान किया जाएगा. उन्होंने मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि यदि किसी मतदाता को मतदान में कोई परेशानी आती है तो वह आरओ या जिला निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकता है. प्रशासन की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी. भुसावर में भी सुबह से मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और अब तक किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.
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करौली : 78 हजार से ज्यादा मतदाता करेंगे फैसला : करौली जिले में करौली नगर परिषद, मंडरायल नगर पालिका और सपोटरा नगर पालिका में मतदान जारी है. तीनों निकायों के कुल 95 वार्डों में 493 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनके राजनीतिक भविष्य का फैसला 78,423 मतदाता करेंगे. चुनाव के लिए 106 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही हैं. शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनल स्वयं फील्ड में उतरकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं.
सुबह 10 बजे तक करौली जिले में मंडरायल में 33.05 प्रतिशत, सपोटरा में 28.78 प्रतिशत और करौली नगर परिषद में 24.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. हालांकि, मतदान के दौरान मंडरायल में पूर्व मंत्री रमेशचंद्र मीना और पुलिस के बीच झड़प होने की सूचना भी सामने आई है. घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी बढ़ाई गई है.
डीग सबसे आगे : डीग जिले के तीन नगर निकायों कामां, पहाड़ी और सीकरी में भी सुबह से मतदान जारी है. यहां भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं. सुबह 10 बजे तक पहाड़ी नगर पालिका में सबसे अधिक 51.26 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके बाद सीकरी में 48.94 प्रतिशत और कामां में 27.60 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.