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नगर निकाय चुनाव 2026 : भरतपुर, डीग व करौली में मतदान केंद्रों पर लगी कतारें, लोगों में उत्साह

नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान ( ETV Bharat )

भरतपुर/करौली/डीग : राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के पहले चरण में बुधवार सुबह 7 बजे से भरतपुर संभाग के जिलों में मतदान जारी है. भरतपुर जिले में नगर निगम भरतपुर सहित रूपवास और भुसावर नगर पालिका, करौली जिले में करौली नगर परिषद, मंडरायल और सपोटरा नगर पालिका और डीग जिले में कामां, पहाड़ी और सीकरी नगर पालिका में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें नजर आईं. सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं. भरतपुर : 10 बजे तक 34 फीसदी मतदान : भरतपुर जिले में पहले चरण में तीन निकायों के 251 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है. सुबह 10 बजे तक नगर पालिका रूपवास में सर्वाधिक 34.34 प्रतिशत, नगर निगम भरतपुर में 20.74 प्रतिशत और भुसावर नगर पालिका में 20.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. नगर निगम भरतपुर में 65 वार्डों के लिए 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां 2,11,359 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. वहीं, रूपवास नगर पालिका में 25 वार्ड, 25 मतदान केंद्र और 11,893 मतदाता हैं. भुसावर नगर पालिका में भी 25 वार्ड और 25 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 14,800 मतदाता मतदान कर रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. शहरी निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और कई मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं. पढ़ें. लाइव Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 : 162 नगरीय निकायों में मतदान जारी, सुबह 10 बजे तक 26.45 फीसदी पड़े वोट भरतपुर में करीब 50 बूथ क्रिटिकल : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में करीब 50 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल बूथ के रूप में चिह्नित किया गया है. इन केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की विशेष नजर है. इसके अलावा अन्य मतदान केंद्रों की स्थिति पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहकर मतदान प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं.