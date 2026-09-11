लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लाइन में लगकर किया वोट, बोले- लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं का सक्रिय रहना जरूरी
बिरला ने जनता से अपील है कि सक्रिय रूप से मतदान करें, ताकि उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि उनकी आवाज को उठा सके.
Published : September 11, 2026 at 11:59 AM IST
कोटा : नगर निगम कोटा के चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वार्ड नंबर 83 में मतदान करने के लिए पहुंचे. उनके घर से दो मकान आगे ही स्थित स्प्रिंग डेल्स स्कूल में उनका मतदान केंद्र था, जहां पर वो अकेले ही घर से पैदल मतदान के लिए निकले. पुलिस जाप्ता और सिक्योरिटी स्टाफ भी उनके साथ था. यहां पर उन्होंने लाइन में लगकर मतदान किया.
बिरला ने लाइन में लगे हुए अन्य लोगों से बातचीत की और पूछा कि कितना समय मतदान में लग रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि कितनी देर से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है? युवा वोटर्स से भी उन्होंने बातचीत की. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि मतदाता मतदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाता है. जितनी लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी होगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा. लोकतांत्रिक संस्थाएं उतनी ही उत्तरदायी और जवाबदेही बनेंगी.
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प्रदेश की जनता से अपील है कि अधिकतम और सक्रिय रूप से मतदान करें, ताकि हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो. लोकतंत्र में जिस तरीके से लोकतंत्र में पंचायत राज, विधानसभा और लोकसभा है, नगरीय निकाय की व्यवस्था भी इसमें ही जुड़ी हुई है. अलग-अलग संस्थाओं के लिए चुनाव होते हैं. आशा है कि प्रदेश भर में मतदाता अधिकतम मतदान करेंगे, ताकि उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि समस्याएं, कठिनाइयां, हक और आवाज को उठा सके.
संसदीय क्षेत्र कोटा में राजस्थान नगर निकाय चुनाव में मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी सहभागी बनें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।#kota pic.twitter.com/Q3QAY3AbrV— Om Birla (@ombirlakota) September 11, 2026