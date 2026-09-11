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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लाइन में लगकर किया वोट, बोले- लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं का सक्रिय रहना जरूरी

कोटा : नगर निगम कोटा के चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वार्ड नंबर 83 में मतदान करने के लिए पहुंचे. उनके घर से दो मकान आगे ही स्थित स्प्रिंग डेल्स स्कूल में उनका मतदान केंद्र था, जहां पर वो अकेले ही घर से पैदल मतदान के लिए निकले. पुलिस जाप्ता और सिक्योरिटी स्टाफ भी उनके साथ था. यहां पर उन्होंने लाइन में लगकर मतदान किया.

बिरला ने लाइन में लगे हुए अन्य लोगों से बातचीत की और पूछा कि कितना समय मतदान में लग रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि कितनी देर से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है? युवा वोटर्स से भी उन्होंने बातचीत की. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि मतदाता मतदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाता है. जितनी लोकतंत्र के अंदर जनता की भागीदारी होगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा. लोकतांत्रिक संस्थाएं उतनी ही उत्तरदायी और जवाबदेही बनेंगी.