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Special : सियासत की पहली सीढ़ी से शिखर तक का सफर, पार्षद से विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे राजस्थान के ये चेहरे

राजस्थान के सियासी चेहरे ( ETV Bharat GFX )

4. अशोक लाहोटी : राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे अशोक लाहोटी भी जयपुर नगर निगम के महापौर रहे हैं. वे साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सांगानेर सीट से भाजपा के विधायक चुने गए थे.

3. अशोक परनामी : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक परनामी भी जयपुर नगर निगम के महापौर रहे हैं. साल 2008 और 2013 में आदर्श नगर से भाजपा के विधायक चुने गए थे. विधायक रहते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने थे.

2. सुरेंद्र पारीक : सुरेंद्र पारीक ने भी अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी. वे हवा महल विधानसभा क्षेत्र से दो बार भाजपा के विधायक रहे.

1. मोहनलाल गुप्ता : मोहनलाल गुप्ता ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी. वे जयपुर नगर निगम के प्रथम महापौर रहे. इसके बाद साल 2003, 2008 और 2013 में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे.

जयपुर नगर निगम से कौन कितनी बार विधायक :

वहीं, उदयपुर नगर निगम में भानु कुमार शास्त्री, के माहेश्वरी, ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा और त्रिलोक पूर्बिया विधायक रहे. इनमें त्रिलोक पूर्बिया कांग्रेस से विधायक चुने गए थे. भानु कुमार शास्त्री और किरण माहेश्वरी विधायक और सांसद रहे हैं. किरण माहेश्वरी राजसमंद से तीन बार विधायक रहीं और वसुंधरा सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री भी रहीं.

फूल सिंह मीणा (भाजपा) (Source : Social Media)

जयपुर और उदयपुर नगर निगम से सर्वाधिक पांच नेता बने विधायक : प्रदेश की बात करें तो जयपुर नगर निगम और उदयपुर नगर निगम में पार्षद रहे पांच नेता विधायक और सांसद बने हैं. जयपुर नगर निगम में पार्षद रहे मोहनलाल गुप्ता, अशोक लाहोटी, सुरेंद्र पारीक, मानसिंह और अशोक परनामी भाजपा से विधायक चुने गए.

पार्षद से विधायक-सांसद तक का सफर (ETV Bharat GFX)

प्रदेश की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस से जुड़े तकरीबन 20 से ज्यादा नेता ऐसे हैं, जो सियासत की पहली सीढ़ी चढ़कर विधानसभा और लोकसभा पहुंचे हैं. इनमें भाजपा से 12 नेता ऐसे हैं, जो पार्षद से विधायक और सांसद बने तो वहीं कांग्रेस से पांच नेता ऐसे हैं, जो पार्षद से विधायक बने हैं. इनमें कई नेता आज भी राजस्थान विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इनमें भाजपा नेत्री अनिता भदेल, ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, कांग्रेस विधायक अमित चाचान, निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी.

जयपुर: प्रदेश में 309 नगर निकायों के 10 हजार से ज्यादा वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं. नामांकन वापसी के बाद अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है. प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में 9 अगस्त और 11 अगस्त को मतदान होना है. प्रदेश भर में करीब 38 हजार से ज्यादा प्रत्याशी पार्षद बनने के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं. हालांकि, इनमें से कौन प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और किसका प्रत्याशी बनने का सपना टूटेगा यह तो 14 अगस्त को परिणाम जारी होने के बाद ही पता चल सकेगा.

5. मानसिंह : जयपुर नगर निगम में पार्षद रहे मानसिंह साल 2013 में नागौर जिले की परबतसर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक चुने गए थे.

उदयपुर नगर निगम से ये नेता बने विधायक-सांसद :

1. भानु कुमार शास्त्री : भानु कुमार शास्त्री जैन संघ के नेता रहे हैं. वे उदयपुर नगर परिषद में पार्षद रहे. इसके बाद उदयपुर से सांसद और विधायक भी रहे.

2. किरण माहेश्वरी : किरण माहेश्वरी उदयपुर नगर परिषद की सभापति रहीं. इसके बाद उदयपुर से सांसद और राजसमंद से तीन बार विधायक रहीं.

किरण माहेश्वरी (भाजपा) (Source : Social Media)

3. फूल सिंह मीणा : उदयपुर नगर परिषद में पार्षद रहे फूल सिंह मीणा साल 2013, 2018 और 2023 में लगातार तीन बार उदयपुर ग्रामीण से भाजपा के विधायक चुने गए.

4. त्रिलोक पूर्बिया : उदयपुर नगर परिषद में पार्षद रहे त्रिलोक पूर्बिया 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे.

5. ताराचंद जैन : उदयपुर नगर परिषद में पार्षद रहे ताराचंद जैन साल 2023 में उदयपुर शहर से भाजपा के विधायक चुने गए.

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इन नगर निगम का हाल :

भरतपुर नगर निगम : भरतपुर से तीन बार विधायक रहे विजय बंसल ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी. वे भरतपुर नगर परिषद के सभापति भी रहे. बंसल 2003 और 2008 में भाजपा और 2013 में इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक चुने गए थे. अजमेर नगर निगम : अजमेर दक्षिण से लगातार पांचवीं बार विधायक चुनी गईं अनिता भदेल ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी. वे अजमेर नगर परिषद की सभापति भी रही. साल 2003 में पहली बार विधायक चुनी गई थी. इसके बाद 2008, 2013, 2018 और 2023 में भी वो विधायक चुनी गईं हैं. बीकानेर नगर निगम : बीकानेर नगर परिषद में पार्षद रहे गोपाल जोशी भी तीन बार विधायक चुने गए थे. वे दो बार भाजपा और एक बार कांग्रेस से विधायक चुने गए. हनुमानगढ़ नगर परिषद : हनुमानगढ़ से साल 2023 में निर्दलीय विधायक चुने गए गणेश राज बंसल ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पार्षद के तौर पर की थी. वे हनुमानगढ़ नगर परिषद में पार्षद और सभापति रहे हैं.

कांग्रेस में यह नेता पार्षद से विधायक बने :

1. पुष्पा शर्मा : अलवर नगर परिषद में पार्षद रहीं पुष्पा शर्मा 1985 में अलवर शहर से कांग्रेस की विधायक चुनी गईं थी.

2. मनीषा पंवार : जोधपुर नगर निगम में पार्षद रहीं मनीषा पंवार साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जोधपुर शहर से कांग्रेस की विधायक चुनी गईं.

3. त्रिलोक पूर्बिया : उदयपुर नगर परिषद में पार्षद रहे त्रिलोक पूर्बिया 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर से कांग्रेस के विधायक चुने गए थे.

अमित चाचान (Source : Social Media)

4. अमित चाचान : नोहर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे अमित चाचान लगातार दूसरी बार नोहर से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं. वे 2018 और 2023 में कांग्रेस के विधायक चुने गए.

5. गोपाल जोशी : गोपाल जोशी बीकानेर नगर परिषद के पार्षद और सभापति रहे. एक बार कांग्रेस और दो बार भाजपा से विधायक रहे.

मनीषा पंवार (Source : Social Media)

इन्हें टिकट मिला लेकिन विधानसभा चुनाव हारे : दिलचस्प यह भी है कि जयपुर नगर निगम में चार नेता ऐसे भी रहे हैं, जिन्हें विधायक और सांसद का टिकट मिला, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए. इनमें शील धाबाई, ज्योति खंडेलवाल, अर्चना शर्मा और विक्रम सिंह शेखावत है. शील धाबाई और ज्योति खंडेलवाल महापौर रही हैं.

शील धाबाई : जयपुर नगर निगम की महापौर रही शील धाबाई ने 2008 में कोटपूतली से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा. विक्रम सिंह शेखावत : जयपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे विक्रम सिंह शेखावत साल 2008 और 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2018 में पार्टी से बगावत करके भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. अर्चना शर्मा : जयपुर नगर निगम में दो बार पार्षद रहीं अर्चना शर्मा ने भी कांग्रेस की टिकट पर साल 2013, 2018 और 2023 में मालवीय नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. ज्योति खंडेलवाल : ज्योति खंडेलवाल साल 2009 में महापौर के हुए सीधे चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर महापौर चुनी गईं थी. साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था. अब ज्योति खंडेलवाल को भाजपा ने पार्षद प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है.

राजनीति की पहली पाठशाला : वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि सियासत में कदम रखने वाले हर व्यक्ति को पार्षद के जरिए ही जनता से जुड़ने का मौका मिलता है. छोटे स्तर जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है. जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या-क्या मुद्दे हैं, उससे रूबरू होना पड़ता है. एक तरह से कहा जाए तो पार्षद सियासत की नर्सरी भी है.

गणेश राज बंसल (Source : Social Media)

विधानसभा में विधायक जनता के मुद्दे उठाते हैं, इस तरह से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की साधारण सभा की बैठकें भी विधानसभा और लोकसभा सत्र की तरह होती है. यहां पर पार्षद अपने क्षेत्र के मुद्दे सदन में रखते हैं. नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का बजट सदन में रखा जाता है और पारित होता है. यहीं पर पार्षद को व्यावहारिक तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो उसके आगे के राजनीतिक सफर में उसके काम आता है.

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