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चुनाव के अंतिम दौर में धारीवाल की एंट्री : कहा- ओम बिरला सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, सीएम पर भी कसा तंज

धारीवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कोटा में आकर आमसभा भी की थी. यह केवल नुक्कड़ सभा थी. इसके बाद 40 मिनट तक उन्होंने काफी तेज गति से रोड शो भी किया था, जो फ्लॉप शो था. कोटा में मुख्यमंत्री शर्मा ने विकास की बातें नहीं की और नगर निगम का क्या विजन रहने वाला है, यह नहीं बताया. निगम के चुनाव में विकास और क्या कार्य करवाए गए हैं, इस पर लोगों का ज्यादा ध्यान रहता है. रोजमर्रा की समस्याएं और उनका समाधान समय पर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर निगम को फेल माना जाएगा. व्यवस्थित पार्क, सड़कें, रोशनी, सफाई, फुटपाथ व पैदल चलने वालों की सुरक्षा से लेकर कई चीजे हैं. यह सब नगर निगम को करनी है, विकास के काम तो अन्य एजेंसी भी करवाती है.

कोटा : नगरी निकाय के चुनाव में अंतिम दौर में पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर के विधायक शांति धारीवाल का बयान आया है. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोला और उनके रोड शो को फ्लॉप शो बताया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि वह ज्ञान बांटते हैं.

इस सरकार ने नगर निगमों के आर्थिक हालत काफी बिगाड़ दिए हैं. जमीन पर क्या काम किया गया है, यह जनता देखना चाहती है. इन 2.5 सालों में कुछ नजर नहीं आया है. उन्होंने कोटा के दो मंत्रियों पर बिना नाम लेते हुए हमला बोला और कहा कि भाषण देने से फुर्सत नहीं है. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला केवल दो काम करते हैं. जहां काम चालू नहीं हुआ, वहां शिलान्यास कर देते हैं और इसके अलावा ज्ञान बांटते हैं. जनता पूछती है कि जमीन पर 3 साल में क्या काम करके दिखाया है?

'मेरे शुरू किए गए काम को उपलब्धि बता रहे' : धारीवाल ने हमला बोला कि उनके विकास कार्य गिनवा कर 6 पेज का पन्ना निकाल दिया है, जिसमें विकास बता दिया. उन्होंने दावा किया कि इनके काफी काम उन्होंने शुरू किए थे. बाकी काम यह शुरू कर रहे हैं, लेकिन वह कब पूरे होंगे यह पता नहीं है. पिछला अनुभव रहा है कि ये जो काम छोड़ गए थे, हमने पूरे किए थे.

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पट्टों के शिविर में भी नहीं जा रही थी जनता : धारीवाल ने कहा कि पूरे राजस्थान में 14 लाख पट्टे बांटे थे. इस सरकार में उन पट्टों की कीमत 10 गुना हो गई है, फिर भी पट्टे नहीं बनाएं जा रहे हैं. कोई काम नहीं हो रहा है. नगर निगम में जनता के काम नहीं हो रहे हैं. शिविर लग जाते हैं, इनमें अफसर चुपचाप बैठे रहते हैं. जनता वहां पर आती नहीं है, क्योंकि वहां पर काम ही नहीं हो रहा है.