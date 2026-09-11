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निकाय का रण: गहलोत और शेखावत ने डाला वोट, अपनी-अपनी पार्टी की जीत का किया दावा

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने परिवार के साथ मतदान किया.

मतदान केंद्र पर परिवार संग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
मतदान केंद्र पर परिवार संग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (X : @ashokgehlot51 and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 10:58 AM IST

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जोधपुर : नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में मतदान करने के लिए परिवार के साथ पहुंचे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महामंदिर क्षेत्र में परिवार के साथ मतदान किया.

मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि जोधपुर नगर निगम में दो तिहाई बहुमत के साथ भाजपा का बोर्ड बनेगा. जोधपुर की जनता पूर्व की तरह इस बार भी भाजपा को आशीर्वाद दे रही है. युवाओं का भरपूर समर्थन भाजपा को मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि किसे मत देना है और इसका क्या असर होगा. जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है. केंद्र और राज्य के बाद प्रचंड बहुमत से अब स्थानीय सरकार भी भाजपा की बनने जा रही है.

सियासी दिग्गजों ने डाला वोट (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महामंदिर क्षेत्र में परिवार के साथ मतदान करने के बाद कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान बहुत जरूरी है. पौने तीन साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए कांग्रेस का जीतना जरूरी है. कांग्रेस प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है. सभी से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. जोधपुर शहर के नगर निगम को लेकर जहां भाजपा व कांग्रेस में जोरदार मशक्क्त हो रही है. वहीं जिले की 6 नगर पालिकाओं के परिणामों पर भी नजर रहेगी. जोधपुर के विधायकों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों का कद भी इन परिणामों पर निर्भर होगा. इस बार जिले में चार नई नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए हैं. ऐसे में उनके विधायकों की परर्फोमेंश पर दोनों पार्टियों के नेताओं की नजर रहेगी.

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