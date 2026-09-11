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निकाय का रण: गहलोत और शेखावत ने डाला वोट, अपनी-अपनी पार्टी की जीत का किया दावा

मतदान केंद्र पर परिवार संग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( X : @ashokgehlot51 and ETV Bharat )