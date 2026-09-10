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नगरीय निकाय चुनाव : प्रत्याशियों की खरीद-फरोख्त का डर, कांग्रेस की कई जगह बाड़ाबंदी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat (File) )

जयपुर : प्रदेश में बुधवार को 162 निकायों में हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस ने कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी है. बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिलाध्यक्षों, विधायकों और सांसदों के साथ स्थानीय नेताओं को अपने-अपने क्षेत्र की पालिकाओं के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी के निर्देश दिए थे. इसके बाद देर रात तक प्रत्याशियों को एकजुट करके बसों में भरकर लग्जरी रिसॉर्ट में ठहराया गया है. चुनाव परिणाम आने तक अब प्रत्याशी रिजॉर्ट में ही रहेंगे. जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि जयपुर में पार्टी का बोर्ड बनेगा, पार्टी के तमाम प्रत्याशी कांग्रेस के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी करेंगे. पार्टी नेताओं का कहना है कि बाड़ाबंदी केवल उन्हीं पालिकाओं में की जा रही है, जहां पर पार्टी को पूरा विश्वास है कि यहां पर कांग्रेस बढ़त में है और बोर्ड बनेगा. पार्टी नेताओं की मानें तो जयपुर जिले की दूदू, फागी, बस्सी, कोटपूतली बहरोड के विराट नगर पावटा, शाहपुरा, मनोहरपुर, चौमूं, जोबनेर सांभर और फुलेरा नगर, बानसूर, सपोटरा, पालिकाओं के प्रत्याशियों की भी बाड़बंदी की गई है. इसके अलावा बारां जिले की अंता नगर पालिका के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी स्थानीय विधायक प्रमोद जैन भाया ने की है. वहीं, सांभर नगर पालिका के 25 कांग्रेस प्रत्याशियों को देर रात ही पुष्कर भेजा गया है. पार्टी ने नगर निकायों में भी बाड़बंदी की जिम्मेदारी अपने स्थानीय नेताओं को दी है. पढ़ें. चुनाव के अंतिम दौर में धारीवाल की एंट्री : कहा- ओम बिरला सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, सीएम पर भी कसा तंज मोबाइल फोन पर भी पाबंदी : पार्टी नेताओं का कहना है कि बाड़बंदी के दौरान प्रत्याशियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी गई है. बाड़ाबंदी इतने गोपनीय तरीके से की जा रही है कि किसी को भी प्रत्याशियों की लोकेशन का पता नहीं चल पाए, इसीलिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई है. पार्टी नेताओं का तर्क है कि अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ तो विपक्षी दल के लोग प्रत्याशियों से संपर्क कर उन्हें प्रलोभन दे सकते हैं. कोटपूतली बहरोड के जिलाध्यक्ष और विराटनगर से पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर का कहना है कि पार्टी के निर्देश के बाद अपने स्तर पर पावटा और विराटनगर नगर पालिका के कांग्रेस प्रत्याशियों की देर रात बाड़ाबंदी की गई है. हालांकि, उन्हें कहां रखा गया है इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं.