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नगरीय निकाय चुनाव : प्रत्याशियों की खरीद-फरोख्त का डर, कांग्रेस की कई जगह बाड़ाबंदी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई थी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 2:56 PM IST

5 Min Read
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जयपुर : प्रदेश में बुधवार को 162 निकायों में हुए मतदान के बाद प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते कांग्रेस ने कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी है. बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिलाध्यक्षों, विधायकों और सांसदों के साथ स्थानीय नेताओं को अपने-अपने क्षेत्र की पालिकाओं के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी के निर्देश दिए थे. इसके बाद देर रात तक प्रत्याशियों को एकजुट करके बसों में भरकर लग्जरी रिसॉर्ट में ठहराया गया है. चुनाव परिणाम आने तक अब प्रत्याशी रिजॉर्ट में ही रहेंगे.

जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि जयपुर में पार्टी का बोर्ड बनेगा, पार्टी के तमाम प्रत्याशी कांग्रेस के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी करेंगे. पार्टी नेताओं का कहना है कि बाड़ाबंदी केवल उन्हीं पालिकाओं में की जा रही है, जहां पर पार्टी को पूरा विश्वास है कि यहां पर कांग्रेस बढ़त में है और बोर्ड बनेगा. पार्टी नेताओं की मानें तो जयपुर जिले की दूदू, फागी, बस्सी, कोटपूतली बहरोड के विराट नगर पावटा, शाहपुरा, मनोहरपुर, चौमूं, जोबनेर सांभर और फुलेरा नगर, बानसूर, सपोटरा, पालिकाओं के प्रत्याशियों की भी बाड़बंदी की गई है. इसके अलावा बारां जिले की अंता नगर पालिका के प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी स्थानीय विधायक प्रमोद जैन भाया ने की है. वहीं, सांभर नगर पालिका के 25 कांग्रेस प्रत्याशियों को देर रात ही पुष्कर भेजा गया है. पार्टी ने नगर निकायों में भी बाड़बंदी की जिम्मेदारी अपने स्थानीय नेताओं को दी है.

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मोबाइल फोन पर भी पाबंदी : पार्टी नेताओं का कहना है कि बाड़बंदी के दौरान प्रत्याशियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी गई है. बाड़ाबंदी इतने गोपनीय तरीके से की जा रही है कि किसी को भी प्रत्याशियों की लोकेशन का पता नहीं चल पाए, इसीलिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई है. पार्टी नेताओं का तर्क है कि अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ तो विपक्षी दल के लोग प्रत्याशियों से संपर्क कर उन्हें प्रलोभन दे सकते हैं. कोटपूतली बहरोड के जिलाध्यक्ष और विराटनगर से पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर का कहना है कि पार्टी के निर्देश के बाद अपने स्तर पर पावटा और विराटनगर नगर पालिका के कांग्रेस प्रत्याशियों की देर रात बाड़ाबंदी की गई है. हालांकि, उन्हें कहां रखा गया है इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं.

पार्टी से जो निर्देश मिले उसी की पालना कर रहे हैं : पूर्व मंत्री और दूदू से चार बार विधायक रहे बाबूलाल नागर का कहना है कि पार्टी से निर्देश मिले थे कि प्रत्याशियों को एकजुट रखना है. दूदू और फागी दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है. वहीं, बुधवार को पहले चरण के लिए हुए मतदान के बीच ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई थी. उन्होंने दावा किया था कि भाजपा निकाय चुनाव में भी प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त कर बोर्ड बनाना चाहती है. गुजरात से शुरू हुआ खरीद फरोख्त का मॉडल अब निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और भाजपा के प्रलोभन में आने वाले नहीं है. हमने हमारे तमाम नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर तैयारी रखें.

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बागियों पर भी कांग्रेस की नजर : अपने प्रत्याशियों के साथ-साथ कांग्रेस ने पहले चरण में पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे बागियों से भी संपर्क साधा है. स्थानीय नेता लगातार बागियों से संवाद कर रहे हैं कि वे बोर्ड बनवाने में पार्टी का सहयोग करें. यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाय चुनाव में बागियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. पार्टी नेताओं को निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का इंतजार है. मतदान समाप्ति के बाद ही तुरंत प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में लिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

सबको अलग-अलग जिम्मेदारी : वहीं, कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से तमाम विधायकों, सांसदों और जिलाध्यक्षों के साथ जिला प्रभारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है. सब अपने-अपने हिसाब से प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर रहे हैं. साथ ही जो हमारे बागी प्रत्याशी हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है कि अगर बोर्ड बनाने में उनकी आवश्यकता महसूस होगी तो उन्हें भी साथ लिया जाएगा. अधिकांश निकायों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और बोर्ड बनेंगे. प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त की आशंका के चलते पार्टी को फिलहाल इस तरह का कदम उठाना पड़ा है.

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