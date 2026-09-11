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हनुमानगढ़ में मतदान केंद्र पर हंगामा, दो प्रत्याशियों के बीच हुआ विवाद, ईंट से हमला करने का आरोप

हनुमानगढ़ में वोटिंग के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद झड़प हो गई.

मतदान के बीच प्रत्याशियों में झड़प
मतदान के बीच प्रत्याशियों में झड़प (Informer : Rajesh Kumar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 12:28 PM IST

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हनुमानगढ़ : नगर निकाय चुनाव-2026 के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को हनुमानगढ़ नगर परिषद सहित गोलूवाला और पीलीबंगा नगर पालिका में मतदान जारी है. इसी दौरान हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके में बूथ संख्या 129 और 130 के पास दो प्रत्याशियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी झड़प हो गई, जिससे मतदान केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ASP अरविंद बिश्नोई ने बताया कि मतदान केंद्र पर दोनों प्रत्याशियों के बीच आपसी विवाद की सूचना मिली. इसके बाद मौके पर जाप्ते के साथ पहुंचे और समझाइश की. रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चल रहा है. घटना के बाद पूरे सुरेशिया क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. उपद्रव की आशंका को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है.

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जानकारी के अनुसार घटना के दौरान एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है. विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति पर ईंट से हमला किए जाने की सूचना भी सामने आई है. हंगामे के बाद मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों ने एहतियातन बूथ के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए. कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया भी प्रभावित हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. डीएसपी मीनाक्षी और सीआई रामचंद्र कस्वां भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को हटाया और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद मतदान प्रक्रिया को सुचारू करवाया गया.

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