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हनुमानगढ़ में मतदान केंद्र पर हंगामा, दो प्रत्याशियों के बीच हुआ विवाद, ईंट से हमला करने का आरोप

मतदान के बीच प्रत्याशियों में झड़प ( Informer : Rajesh Kumar )