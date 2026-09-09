सांसद-विधायक साथ पहुंचे मतदान को, नाम नहीं जुड़ने की शिकायत पर जोशी बोले- लोकतंत्र में सभी को मतदान का अधिकार
चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मधुवन स्थित सामुदायिक भवन में पहुंच कर मतदान किया.
Published : September 9, 2026 at 11:20 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 11:57 AM IST
चित्तौड़गढ़ : स्थानीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण के तहत बुधवार को चित्तौड़गढ़ में मतदान जारी है. नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के 60 वार्डों के लिए 102 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इसके साथ ही जिले की चित्तौड़गढ़, बेंगू और रावतभाटा नगरीय निकायों में भी मतदान प्रक्रिया जारी है. वहीं, सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या मधुवन स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे. इस दौरान एक वृद्ध ने अपनी पौत्री का नाम नहीं जुड़ने की शिकायत की. इस पर सांसद सीपी जोशी ने कहा कि लोकतंत्र के उत्सव में किसी भी पार्टी एवं विचारधारा का हो, उसे मतदान का अधिकार का है.
चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मधुवन स्थित सामुदायिक भवन में पहुंच कर मतदान किया. मतदान के बाद दोनों नेताओं ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. मतदान के बाद सांसद सीपी जोशी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रदेश को लगातार चुनावी मोड में रखा. अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की भावना के अनुरूप व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है.
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इसी कड़ी में शहर की सरकार चुनने के लिए पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जा रहे हैं. जोशी ने दावा किया कि चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनेगा और शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि स्वच्छता और विकास के मुद्दों को लेकर मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और प्रदेश के साथ-साथ चित्तौड़गढ़ में भी भाजपा का बोर्ड बनेगा.
विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार आमजन के हित में लगातार काम कर रही है. अब स्थानीय निकाय चुनाव के माध्यम से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान हो रहा है. चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनेगा. ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से शहर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी तथा आमजन से जुड़े मुद्दों का तेजी से समाधान किया जा सकेगा.