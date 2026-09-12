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पार्टी कार्यालय में हाजिर हों! मतदान के बाद बीजेपी प्रत्याशियों को निर्देश, साथ लाना होगा जरूरी सामान

कोटा, अजमेर के प्रत्याशियों को शुक्रवार देर रात ही अन्य गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था. जयपुर मगर निगम प्रत्याशियों को शनिवार दोपहर 12 बजे शहर मुख्यालय हाजिर होने को कहा गया है. यहां से अभी प्रत्याशियों को निजी होटल में ले जाया जाएगा. हालांकि, ये अलग बात है कि भाजपा इस बात को तो स्वीकार कर रही है कि प्रत्याशियों को किसी निजी स्थान पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रही है कि ये बाड़ेबंदी है. बीजेपी इसे प्रशिक्षण वर्ग का नाम दे रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने तो बाड़ेबंदी शब्द पर कांग्रेस नेताओं को घेरते हुए कहा कि बाड़ेबंदी कांग्रेस पार्टी में होती है. पूर्ववर्ती सरकार में महीनों तक विधायकों को होटलों में नजरबंद करके रखा गया था. उसे कहते हैं बाड़ेबंदी.

इसे भाजपा की ओर से 'प्रशिक्षण वर्ग' बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तक एक साथ रखने की तैयारी ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है. यही वजह है कि भाजपा की इस कवायद को अब बाड़ेबंदी का चक्रव्यूह कहा जा रहा है. इस बीच जयपुर में भाजपा ने नगर निगम प्रत्याशियों को शनिवार दोपहर 12 बजे शहर मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं और आवश्यक सामान साथ लाने को कहा है, जिससे बाड़ेबंदी की चर्चा और गरमा गई है.

जयपुर : प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही भाजपा ने बोर्ड बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. चुनाव परिणाम आने से पहले ही पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए उन्हें गुप्त स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि भाजपा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को वरिष्ठ नेताओं से प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि जीत के बाद वे बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकें. उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी जैसे शब्द कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हैं, भाजपा की प्राथमिकता संगठन और जनसेवा है.

12 बजे पार्टी कार्यालय हाजिर हो : दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने में जुट गई है. जयपुर में भाजपा ने नगर निगम प्रत्याशियों को शनिवार दोपहर 12 बजे शहर मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं और आवश्यक सामान साथ लाने को कहा है. अजमेर में भाजपा ने 79 प्रत्याशियों को पुष्कर के होटल में शिफ्ट किया है, जबकि कोटा में प्रत्याशियों को यात्रा पर ले गए हैं. महिला प्रत्याशियों के साथ उनके पति और बच्चों को भी शामिल किया गया है. हालांकि, BJP इसे बाड़ेबंदी नहीं बल्कि प्रशिक्षण वर्ग बता रही है.

कड़ी निगरानी में भाजपा प्रत्याशी : पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही भाजपा ने कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है. इन प्रत्याशियों पर पार्टी की कड़ी निगरानी रहेगी. यहां तक कि उन्हें मोबाइल फोन साथ रखने की अनुमति नहीं होने की बात भी सामने आई है. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव परिणाम के बाद किसी भी तरह की राजनीतिक खींचतान, खरीद-फरोख्त या क्रॉस वोटिंग की स्थिति न बने और बोर्ड गठन के दौरान सभी निर्वाचित पार्षद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहें. हालांकि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इसे बाड़ेबंदी मानने से साफ इनकार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा में जनप्रतिनिधियों की बाड़ेबंदी नहीं होती. पार्टी में चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें किस तरह जनता की सेवा करनी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है.

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बाड़ेबंदी कांग्रेस में होती है : मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बाड़ेबंदी की बात करने से पहले अपना पुराना इतिहास याद करना चाहिए. गहलोत सरकार के समय विधायकों को होटलों में रखे जाने का आरोप लगाते हुए राठौड़ ने कहा कि कई दिनों तक विधायकों को होटल में रखना ही असली बाड़ेबंदी होती है. निकाय चुनाव में पार्टी ने प्रत्याशियों को सिर्फ चुनाव जिताने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भविष्य में उन्हें जनता के बीच किस तरह काम करना है, इसकी भी तैयारी कराई जा रही है. बाड़ेबंदी तो कांग्रेस की सरकार में हुई थी, जब कई महीनों तक विधायकों को पूरी तरीके से नजर बंद करके होटल में रखा गया. न वो किसी से मिल सकते थे न ही किसी से बात कर सकते थे. उसे बोलते हैं 'बड़ेबंदी' यह रीति और नीति कांग्रेस में है. उन्हें हमेशा अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह उन्हें जबरन होटल में बंद करके रखते थे. भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परिपाटी नहीं है.

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तक एकजुट रखना : राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तक पार्षदों को एकजुट रखना भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. दरअसल, निकाय चुनाव में बोर्ड बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में क्रॉस वोटिंग या निर्दलीय पार्षदों की भूमिका समीकरण बदल सकती है. ऐसे में भाजपा की यह रणनीति चुनाव परिणाम से पहले ही बोर्ड गठन के संभावित सियासी चक्रव्यूह को साधने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है.