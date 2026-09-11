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नगर निगम चुनाव में फर्जी मतदान के आरोप, बीजेपी-कांग्रेस ने उठाए सवाल, विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ये कहा

शास्त्री नगर और पुरानी पेंशन कार्यालय में ईवीएम बंद होने की शिकायत : बालमुकुंद आचार्य ने बताया कि उन्हें दो जगह ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत मिली. इनमें एक शिकायत शास्त्री नगर के किसी मतदान केंद्र से आई, जबकि दूसरी पुरानी पेंशन कार्यालय स्थित मतदान केंद्र से मिली. उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और ईवीएम से जुड़ी समस्या का समाधान कराया गया.

हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य भी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए जयसिंहपुर खोर क्षेत्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार अलग-अलग मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं. उनकी टीमें सुबह मतदान शुरू होने के बाद से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं और मतदान की स्थिति का जायजा ले रही हैं. आचार्य ने चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्साह है. उन्होंने बताया कि अमावस्या के चलते सुबह कुछ समय मतदान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन इसके बाद फिर से मतदान ने गति पकड़ी.

जयपुर : नगर निगम चुनाव के लिए जयपुर में मतदान का दौर जारी है. इसी बीच फर्जी मतदान को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए हैं. हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ईटीवी भारत से बातचीत में दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगहों से फर्जी मतदान की शिकायतें सामने आई हैं. वहीं, वार्ड नंबर 49 में कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह सिंघानिया ने भी एक बुजुर्ग मतदाता का वोट पहले ही डाले जाने का आरोप लगाया है. जयपुर की शहरी सरकार को चुनने के लिए मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने मतदान क्षेत्र में अपने मत का प्रयोग किया और फिर फील्ड में भी उतरे.

मतदाता पहुंचा तो पता चला पहले ही डल चुका वोट : विधायक ने फर्जी मतदान की शिकायतों का भी दावा किया. उन्होंने बताया कि जयसिंहपुरा खोर में एक मतदाता अपना वोट डालने पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि उसके नाम से पहले ही मतदान हो चुका है. इसी तरह शास्त्री नगर में भी दो मतदाताओं के साथ ऐसी ही स्थिति सामने आने की बात उन्होंने कही. इनमें एक व्यक्ति अपनी मां को मतदान कराने के लिए लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां पता चला कि उनकी मां का वोट पहले ही डाला जा चुका है. बालमुकुंद आचार्य के मुताबिक इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है और मामले की जांच भी शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी तरह का फर्जी मतदान न हो.

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अमीन कागजी की पहले की शिकायत पर भी आचार्य ने उठाए सवाल : बालमुकुंद आचार्य ने किशनपोल विधायक अमीन कागजी की ओर से मतदान से पहले गुरुवार को फर्जी मतदान की आशंका को लेकर दी गई शिकायत पर भी सवाल उठाए. आचार्य ने आरोप लगाया कि जब अमीन कागजी को पहले से ही फर्जी मतदान होने की जानकारी थी तो इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें इसकी जानकारी पहले कैसे हुई? उन्होंने कहा कि उन्हें तो फर्जी मतदान होने के बाद शिकायत मिली, जबकि अमीन कागजी ने मतदान से पहले ही इसकी आशंका जताते हुए शिकायत कर दी थी.

वार्ड 49 में मतदान केंद्र के बाहर प्रोटेस्ट करते कांग्रेस समर्थक (ETV Bharat Jaipur)

अपने विधानसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया : बालमुकुंद आचार्य ने अपने विधानसभा चुनाव के समय का एक उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि उस समय भी ऐसी स्थिति सामने आई थी, जब एक युवती अपनी उस खाला का मतदान करने पहुंची थी, जिनका निधन हो चुका था. आचार्य ने कहा कि नगर निगम चुनाव में फर्जी मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है और उनकी ओर से लगातार निगरानी की जा रही है.

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वार्ड 49 में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी लगाया फर्जी मतदान का आरोप : वार्ड नंबर 49 के भाग संख्या 4 में श्रीराम पब्लिक स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह सिंघानिया ने भी फर्जी मतदान का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसके नाम से पहले ही मतदान किया जा चुका है. सिंघानिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में फर्जी मतदान किया जा रहा है. ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और भाजपा चाहती है कि यहां से उसका प्रत्याशी चुनाव जीते. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फर्जी मतदान हुआ तो वे मौके पर धरने पर बैठेंगे और मतदान नहीं होने देंगे. फिलहाल फर्जी मतदान से जुड़े इन आरोपों की जांच चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों की ओर से की जा रही है. जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि इन शिकायतों में कितनी सच्चाई है.