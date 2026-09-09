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108 की उम्र में भी लोकतंत्र के प्रति जज्बा, धन्नी बाई ने परिवार संग मतदान कर दिया संदेश

108 साल की धन्नी बाई राठौर ( ETV Bharat jhalawar )

झालावाड़ : झालरापाटन नगर पालिका के वार्ड संख्या 7 में रहने वाली 108 साल की धन्नी बाई राठौड़ ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. धन्नी बाई के मतदान केंद्र पहुंचते ही वहां मौजूद पोलिंग एजेंट और मतदान कर्मियों की नजर उन पर टिक गई. परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंची धन्नी बाई ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया. इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों और चुनावकर्मियों ने भी उनके जज्बे की सराहना की. परिजनों ने बताया कि 108 वर्ष की उम्र में भी धन्नी बाई अपने दैनिक कार्य काफी हद तक स्वयं करती हैं. उनका दिन आज भी नियमित दिनचर्या के साथ गुजरता है. खास बात यह है कि वह प्रतिदिन झालरापाटन स्थित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं. उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सक्रियता परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी हुई है. मतदान के बाद धन्नी बाई ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है. सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए. धन्नी बाई राठौर के परिजन ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat jhalawar)