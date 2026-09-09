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108 की उम्र में भी लोकतंत्र के प्रति जज्बा, धन्नी बाई ने परिवार संग मतदान कर दिया संदेश

इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों और चुनावकर्मियों ने भी उनके जज्बे की सराहना की.

108 साल की धन्नी बाई राठौर
108 साल की धन्नी बाई राठौर (ETV Bharat jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2026 at 3:41 PM IST

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झालावाड़ : झालरापाटन नगर पालिका के वार्ड संख्या 7 में रहने वाली 108 साल की धन्नी बाई राठौड़ ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. धन्नी बाई के मतदान केंद्र पहुंचते ही वहां मौजूद पोलिंग एजेंट और मतदान कर्मियों की नजर उन पर टिक गई. परिजनों के साथ मतदान केंद्र पहुंची धन्नी बाई ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया. इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों और चुनावकर्मियों ने भी उनके जज्बे की सराहना की.

परिजनों ने बताया कि 108 वर्ष की उम्र में भी धन्नी बाई अपने दैनिक कार्य काफी हद तक स्वयं करती हैं. उनका दिन आज भी नियमित दिनचर्या के साथ गुजरता है. खास बात यह है कि वह प्रतिदिन झालरापाटन स्थित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं. उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सक्रियता परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी हुई है. मतदान के बाद धन्नी बाई ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है. सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए.

धन्नी बाई राठौर के परिजन ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat jhalawar)

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जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है. दोपहर 1 बजे तक जिले की चारों नगरीय निकायों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई. 1 बजे तक 45.15 प्रतिशत, झालरापाटन में 50.67 प्रतिशत, भवानीमंडी में 53.01 प्रतिशत और डग में सबसे अधिक 59.61 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही बनी हुई है. बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए. प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली.

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