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36 करोड़ की दौलत के साथ सुनील कोठारी सबसे अमीर, भीलवाड़ा में कर्जदार गृहिणी निर्विरोध मेयर, जानिए मेयर उम्मीदवारों के पास है कितनी दौलत

जयपुर से भाजपा के सुनील कोठारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, उनकी संपत्ति 36 करोड़ रुपए से ज्यादा है. पढ़िए जसवंत सिंह की रिपोर्ट.

राजस्थान निकाय चुनाव
राजस्थान निकाय चुनाव (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 6:57 AM IST

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जयपुर: 36 करोड़ के आलीशान साम्राज्य से लेकर 22 लाख के एक छोटे से आशियाने और कर्ज तक, राजस्थान के मेयर चुनाव का यह वो आर्थिक सच है जो लोकतंत्र की असली खूबसूरती को बयां करता है. राज्य निर्वाचन आयोग के हलफनामों की ताजा पड़ताल से साफ है कि मेयर की इस कुर्सी के लिए 'पूंजीपति' और 'जमीनी कार्यकर्ता' दोनों आमने-सामने हैं, जहां जयपुर में सुनील कोठारी सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर चमके हैं, वहीं भीलवाड़ा में महज 22.22 लाख की संपत्ति और 9 लाख का कर्ज संभालने वाली एक आम गृहिणी निर्विरोध मेयर की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं. आइए जानते हैं कि इस सियासी रण में राजस्थान के बाकी शहरों के प्रत्याशियों की संपत्तियां कितनी हैं.

राजस्थान के 10 नगर निगमों में मेयर की कुर्सी के लिए सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. पार्षदों की संख्या, निर्दलीयों का समर्थन और दलों की रणनीति के बीच प्रत्याशियों की आर्थिक स्थिति भी चुनावी चर्चा का एक अलग पहलू है. नामांकन के दौरान दिए गए चुनावी हलफनामे में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि मेयर पद की दौड़ में शामिल चेहरों की संपत्ति में जमीन-आसमान का अंतर है. एक तरफ अलवर में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल के परिवार की घोषित संपत्ति 28.34 करोड़ रुपये है, वहीं भीलवाड़ा की भाजपा प्रत्याशी जसवंत कंवर के परिवार की कुल संपत्ति करीब 22.22 लाख रुपये बताई गई है. अजमेर में भी तस्वीर दिलचस्प है. यहां भाजपा की अनामिका शर्मा के परिवार की संपत्ति 55.93 लाख रुपये है, जबकि कांग्रेस की किरण गढ़वाल के परिवार की संपत्ति 11.58 करोड़ रुपये बताई गई है. जयपुर में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी सुनील कोठारी के पास 36 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

मेयर पद के उम्मीदवारों का दिलचस्प आर्थिक गणित
मेयर पद के उम्मीदवारों का दिलचस्प आर्थिक गणित (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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जयपुर के भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी सबसे अमीर: राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, मेयर पद की दौड़ में शामिल चेहरों में जयपुर से भाजपा के प्रत्याशी सुनील कोठारी करीब 36 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. वहीं, इस सूची में दूसरे नंबर पर अलवर की भाजपा प्रत्याशी सुमनलता अग्रवाल हैं, जिनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 28.34 करोड़ रुपये है, जो उन्हें महिला प्रत्याशियों में सबसे शीर्ष पर रखती है. अलवर में सुमनलता के सामने कांग्रेस की कमलेश शर्मा हैं, जिनके परिवार की घोषित संपत्ति 11.08 करोड़ रुपये बताई गई है. इस तरह दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी करोड़ों की संपत्ति वाले हैं, लेकिन दोनों के बीच घोषित संपत्ति का अंतर भी खासा बड़ा है.

कोठारी के आर्थिक प्रोफाइल में क्या-क्या है? सुनील कोठारी के पास नकद 3.62 लाख रुपये, पत्नी के पास 20,525 रुपये और आश्रित के पास 1.21 लाख रुपये हैं. वहीं बैंक खातों में कोठारी के पास 32.38 लाख रुपये, पत्नी के पास 7.85 लाख रुपये और आश्रित के पास 19.98 लाख रुपये जमा हैं. कंपनी और शेयर निवेश में कोठारी के पास 1.06 करोड़ रुपये, पत्नी के पास 1.49 करोड़ रुपये और आश्रित के पास 6.87 करोड़ रुपये हैं. बचत योजनाओं में कोठारी के पास 6.31 लाख रुपये और पत्नी के पास 16.81 लाख रुपये हैं. ऋण देकर प्राप्त रकम में कोठारी के पास 17.31 करोड़ रुपये और पत्नी के पास 1.08 करोड़ रुपये हैं. ज्वेलरी में पत्नी के नाम करीब 2.70 करोड़ रुपये के आभूषण हैं. अचल संपत्ति में जयपुर और मुंबई में कोठारी के नाम संपत्ति की घोषित कीमत करीब 10.16 करोड़ रुपये है, वहीं पत्नी के नाम करीब 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

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अमीरी-गरीबी के बीच राजस्थान का सियासी रण
अमीरी-गरीबी के बीच राजस्थान का सियासी रण (फोटो ईटीवी भारत gfx)

करोड़ों की संपत्ति वाले अन्य मेयर प्रत्याशी: जयपुर और अलवर के बाद संपत्ति के मामले में कई अन्य प्रत्याशी भी करोड़ों की श्रेणी में आते हैं. पाली की भाजपा प्रत्याशी नमिता बुबकिया के परिवार की घोषित संपत्ति 8.53 करोड़ रुपये है. इसी निगम में कांग्रेस की सुमित्रा जैन के परिवार की संपत्ति 5.73 करोड़ रुपये बताई गई है. उदयपुर के भाजपा प्रत्याशी पारस सिंघवी के परिवार की संपत्ति 6.70 करोड़ रुपये है. कांग्रेस की डॉ. पूनम कंवर के परिवार की घोषित संपत्ति 2.38 करोड़ रुपये है. बीकानेर में भाजपा के सुरेंद्र शेखावत के परिवार की संपत्ति 5.37 करोड़ रुपये है, जबकि कांग्रेस के अनिल कल्ला के परिवार की संपत्ति 6.21 करोड़ रुपये बताई गई है.

अजमेर-कोटा में संपत्ति का बड़ा अंतर: अजमेर नगर निगम का मुकाबला संपत्ति के लिहाज से भी खास है. भाजपा की अनामिका शर्मा के परिवार की कुल घोषित संपत्ति 55.93 लाख रुपये है, वहीं कांग्रेस की किरण गढ़वाल के परिवार के पास 11.58 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई गई है. यानी दोनों प्रत्याशियों की घोषित पारिवारिक संपत्ति में कई गुना अंतर दिखाई देता. कोटा में कांग्रेस कैंडिडेट सुनीता कुमारी सुमन की चल संपत्ति करीब 25 लाख रुपये है और अचल संपत्ति शून्य है, जबकि बीजेपी कैंडिडेट अनुसुइया गोस्वामी की चल संपत्ति 89 लाख रुपये से अधिक और अचल संपत्ति 75 लाख रुपये है. यानी उनकी कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि उन पर 39 लाख रुपये से अधिक का कर्ज है.

राजस्थान के मेयर उम्मीदवारों के पास है कितनी दौलत
राजस्थान के मेयर उम्मीदवारों के पास है कितनी दौलत (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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निर्विरोध मेयर के पति कर्ज में: उधर, भीलवाड़ा की भाजपा प्रत्याशी जसवंत कंवर का मामला बाकी कई प्रत्याशियों से अलग है. उनके परिवार की घोषित संपत्ति करीब 22.22 लाख रुपये है. वार्ड 9 से पार्षद बनी जसवंत कंवर पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी हैं. उनकी शैक्षणिक योग्यता एम.ए. है और वे गृहिणी हैं. हलफनामे के मुताबिक उनके बैंक खाते में करीब 12.6 हजार रुपये, जबकि पति के खाते में करीब 20.1 हजार रुपये हैं. परिवार के पास सोने के आभूषण, क्रेटा कार और बाइक भी है. जसवंत कंवर पर करीब 8 लाख रुपये का गोल्ड लोन भी दर्ज है. उनके पति के नाम करीब एक लाख रुपये का कर्ज बताया गया है. भीलवाड़ा में भाजपा के बहुमत के बाद जसवंत कंवर का निर्विरोध निर्वाचन हुआ.

अनुराधा-सुनीता भी करोड़पति: भरतपुर नगर निगम में भाजपा की अनुराधा सिंह भी निर्विरोध मेयर चुनी गई हैं. चुनावी रिकॉर्ड में उनकी घोषित संपत्ति करीब 1.75 करोड़ रुपये है. जयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर की घोषित संपत्ति करीब 1.58 करोड़ रुपये है. इसमें लगभग 83 लाख रुपये चल संपत्ति और करीब 75 लाख रुपये अचल संपत्ति शामिल है. उनके पति की संपत्ति करीब 1.35 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें लगभग 35 लाख रुपये चल और 1.10 करोड़ रुपये अचल संपत्ति है.

करोड़ों की संपत्ति वाले चेहरे: सुमनलता अग्रवाल, किरण गढ़वाल, कमलेश शर्मा, नमिता बुबकिया, पारस सिंघवी, अनिल कल्ला, सुमित्रा जैन, सुरेंद्र शेखावत, सुनील कोठारी और अनुसुइया गोस्वामी समेत कई प्रत्याशियों के परिवार की घोषित संपत्ति करोड़ों में है. वहीं, लाखों की संपत्ति वाले चेहरों में अजमेर की अनामिका शर्मा, भीलवाड़ा की जसवंत कंवर और कोटा की सुनीता कुमारी सुमन उन प्रत्याशियों में शामिल हैं जिनकी घोषित पारिवारिक संपत्ति एक करोड़ रुपये से कम है.

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