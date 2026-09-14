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राजस्थान निकाय चुनाव: 10 में से 4 बीजेपी तो 2 में कांग्रेस को बहुमत, कई शहरों में निर्दलीय बने किंगमेकर

जयपुर: राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में कई शहरों में राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है. प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 8 में मतगणना पूरी हो चुकी है. शुरुआती और घोषित परिणामों के मुताबिक जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने की स्थिति में है, जबकि बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. वहीं, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर और पाली में बोर्ड गठन में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है. पाली और अजमेर नगर निगम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, जबकि भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मजबूत प्रदर्शन किया है. जोधपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का आंकड़ा बराबर रहने से बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में आ गए हैं.

10,244 वार्डों के चुनाव में भाजपा सबसे आगे: शाम 6 बजे तक की मतगणना की स्थिति के मुताबिक राजस्थान के 309 निकायों में कुल 10,244 वार्ड हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भाजपा के खाते में 4,171 वार्ड, कांग्रेस के खाते में 3,597 वार्ड और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2,272 वार्डों में जीत दर्ज की है. अन्य दलों में RLP ने 63, आम आदमी पार्टी ने 42, CPI(M) ने 38, BSP ने 19 और BAP ने 8 वार्डों में जीत दर्ज की है. NPP का खाता नहीं खुला. वार्ड स्तर पर घोषित नतीजों में भाजपा ने 3,646 वार्ड, कांग्रेस ने 3,110 वार्ड और अन्य प्रत्याशियों ने 2,164 वार्डों में जीत दर्ज की है.

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नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी भाजपा की बढ़त: 252 नगर पालिकाओं के परिणामों और रुझानों में भाजपा 149 निकायों में आगे है, जबकि कांग्रेस 95 निकायों में बढ़त बनाए हुए है. 8 नगर पालिकाओं में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा है. वहीं 47 नगर परिषदों में मतगणना जारी रहने के दौरान भाजपा 21 परिषदों में आगे रही, जबकि कांग्रेस 17 में बढ़त पर थी. 9 नगर परिषदों में निर्दलीय उम्मीदवार निर्णायक स्थिति में हैं.

जयपुर में 146 वार्डों के नतीजे जारी, 4 में फिर वोटिंग: जयपुर नगर निगम की मतगणना को लेकर कलेक्टर संदेश नायक ने मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मतगणना कुल 302 राउंड में हुई. शुरुआती ब्रीफिंग में भाजपा के 75, कांग्रेस के 50 और 12 निर्दलीय प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया गया था. इसके बाद तकनीकी कारणों से रोके गए कुछ वार्डों के परिणाम भी जारी किए गए. राज्य निर्वाचन आयोग ने तकनीकी खराबी के कारण रोके गए 7 वार्डों में से तीन के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी. वार्ड 47 में भाजपा की दीपा नाथावत, वार्ड 72 में कांग्रेस की सुमन भाटी और वार्ड 148 में निर्दलीय बरखा देवी विजयी घोषित हुईं.

निर्वाचन आयोग की चर्चा के बाद इन तीन वार्डों के परिणाम जारी किए गए. बताया गया कि खराब EVM में दर्ज कुल मतों की तुलना में विजयी प्रत्याशी और दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी के बीच मतों का अंतर अधिक होने के आधार पर परिणाम घोषित करने की अनुमति दी गई. अब जयपुर के चार वार्डों का अंतिम परिणाम बाकी है. वार्ड 9, 18, 25 और 34 में कुल पांच बूथों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान कराया जाएगा. EVM में तकनीकी दिक्कत के चलते इन बूथों पर रिपोल होगा. इसके बाद ही इन चारों वार्डों की अंतिम तस्वीर साफ होगी. इस तरह जयपुर नगर निगम के 150 में से 146 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं.

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झालावाड़ में कांग्रेस का दबदबा, झालरापाटन में BJP का बोर्ड: झालावाड़ जिले के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है. झालावाड़ नगर परिषद की 45 सीटों में कांग्रेस ने 29, भाजपा ने 13, आम आदमी पार्टी ने एक और निर्दलीयों ने दो सीटें जीतीं. झालरापाटन की 35 सीटों में भाजपा 22 पर जीती, कांग्रेस 8 और AAP 5 सीटों पर रही. डग में कांग्रेस ने 14 और भाजपा ने 6 सीटें जीतीं. पिड़ावा में कांग्रेस 8, भाजपा 6, AAP 5 और निर्दलीय एक सीट जीते. खानपुर में कांग्रेस 18 और भाजपा 7 सीटों पर रही. मनोहरथाना में भाजपा 11, कांग्रेस 6 और निर्दलीय 3 जीते. भवानीमंडी में कांग्रेस 26, भाजपा 13 और निर्दलीय ने एक सीट जीती है.

राज्यवर्धन राठौड़ के वार्ड में कांग्रेस की जीत: जयपुर नगर निगम चुनाव में झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का वार्ड नंबर 28 भी चर्चा में रहा. यह क्षेत्र मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से जुड़ा है और बताया गया कि मंत्री ने यहां चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई थी. इसके बावजूद वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की. वहीं, वार्ड 29 में जीत का चैलेंज दिए जाने के बाद यहां निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह विजेता रहे. जयपुर के परिणामों को लेकर कांग्रेस ने इसे अपने लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिना विधायक, सांसद और केंद्रीय पदाधिकारियों के प्रचार के पार्टी जयपुर में 50 वार्ड जीतने में सफल रही.