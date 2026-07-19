हनुमान बेनीवाल का गंभीर आरोप, मेरी सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़, सांसद ने सीएम को लिखा पत्र
बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को रिजर्व पुलिस लाइन वापस भेज दिया है.
Published : July 19, 2026 at 8:17 AM IST
कुचामनसिटी : सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक विस्तृत पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. बेनीवाल ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा ड्यूटी में लगातार ऐसे पुलिसकर्मियों को लगाया जा रहा है जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं. उन्होंने इसे न सिर्फ अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया, बल्कि यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी संभावित अप्रिय घटना या पुलिसकर्मी के स्वास्थ्य संकट की स्थिति में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराकर उनकी सार्वजनिक छवि खराब करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा हो.
बेनीवाल ने पत्र में लिखा है कि बिना पुलिस कप्तान (एसपी) वाले नागौर जिले में पुलिस व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों तथा रिजर्व पुलिस लाइन, नागौर के जिम्मेदार कार्मिकों द्वारा जानबूझकर गंभीर बीमारियों से ग्रसित पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया जा रहा है.
राजस्थान पुलिस के कुछ अफसरों की हठधर्मिता और दुर्भावनापूर्ण कार्यशैली के चलते मेरी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पुलिसकर्मी को आज मैने रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया है ।— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) July 18, 2026
यह निर्णय केवल मेरी सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था… pic.twitter.com/mNAUQC5IeM
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पत्र में सांसद ने हाल के तीन मामलों का उल्लेख किया है :-
- कांस्टेबल सुनील बिश्नोई पहले से न्यूरोलॉजी संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. 11 जुलाई को जयपुर में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद बेनीवाल खुद उन्हें देर रात एसएमएस अस्पताल लेकर गए और उपचार की व्यवस्था करवाई.
- कांस्टेबल बलवीर गुर्जर की 15 जुलाई को जयपुर से लौटते समय तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई. बेनीवाल ने उन्हें नागौर अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में एम्स जोधपुर रेफर करवाया. चिकित्सकों ने उनके हृदय संबंधी पुरानी बीमारी से ग्रसित होने की संभावना जताई.
- आज सुरक्षा ड्यूटी पर भेजे गए कांस्टेबल सीताराम को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्वस्थ बताया गया है. बेनीवाल ने पत्र में यह भी लिखा कि पहले राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस को मिले थ्रेट इनपुट के आधार पर उन्हें हथियारबंद कमांडो और पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया गया था, लेकिन बाद में उनकी जानकारी के बिना सुरक्षा हटा दी गई. उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि जब खतरा बताया गया था तो वह किससे था? और अब क्या वह खतरा समाप्त हो गया है? यदि हां, तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई?
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सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (DGP) और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) को भी दी थी, लेकिन जिला स्तर पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि नागौर में कार्यरत कुछ जिम्मेदार पुलिस अधिकारी निष्पक्ष प्रशासनिक दायित्व निभाने के बजाय राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं. अंत में बेनीवाल ने लिखा कि वह अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान को तत्काल प्रभाव से रिजर्व पुलिस लाइन, नागौर वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वह किसी भी बीमार पुलिसकर्मी के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डालना चाहते.