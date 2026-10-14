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राजस्थान-मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारा मीटिंग, 18 अक्टूबर से चालू होंगी नहरें...गांधी सागर के खाली रहने पर भी नहीं पड़ेगा फर्क

संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी की नहरों के रबी सीजन में जल बंटवारे को लेकर बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें जयपुर, भोपाल, कोटा, मंदसौर के अधिकारी जुड़े. बैठक में तय हुआ कि 18 अक्टूबर से चंबल की दाईं और बाईं मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा. शुरुआत में मध्य प्रदेश जाने वाली दाईं मुख्य नहर में 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, बाद में डिमांड के अनुसार बढ़ाया जाएगा.