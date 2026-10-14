राजस्थान-मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारा मीटिंग, 18 अक्टूबर से चालू होंगी नहरें...गांधी सागर के खाली रहने पर भी नहीं पड़ेगा फर्क
बारिश कम होने के कारण गांधी सागर डैम में इस बार 75 प्रतिशत पानी ही भरा है.
Published : October 14, 2026 at 9:11 PM IST
कोटा: राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी की नहरों के रबी सीजन में जल बंटवारे को लेकर बुधवार को ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें जयपुर, भोपाल, कोटा, मंदसौर के अधिकारी जुड़े. बैठक में तय हुआ कि 18 अक्टूबर से चंबल की दाईं और बाईं मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा. शुरुआत में मध्य प्रदेश जाने वाली दाईं मुख्य नहर में 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, बाद में डिमांड के अनुसार बढ़ाया जाएगा.
चंबल कमांड एरिया के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान में 2.7 लाख हेक्टेयर और इतना ही क्षेत्र मध्य प्रदेश में दाईं नहर से सिंचित होगा. इस बार गांधी सागर डैम में बारिश कम होने से लेवल 1312 फीट के मुकाबले 1302 फीट के आसपास है, फिर भी रबी सीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी. राणा प्रताप सागर बांध का लेवल 1145 से 1150 फीट के बीच मेंटेन कर जवाहर सागर और कोटा बैराज होते हुए नहरों में पानी छोड़ा जाएगा.
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इस बार गांधी सागर डैम में 75 प्रतिशत पानी: गांधी सागर डैम का लेवल 1312 फीट रहता है, लेकिन इस बार बारिश कम होने के चलते 1302 फीट के आसपास ही पानी का लेवल है. ऐसे में डैम में 75 प्रतिशत पानी भरा है. बीते कई सालों से लगातार गांधी सागर डैम फुल हो जाता था. ओवरफ्लो होने के बाद पानी छोड़ा भी जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. अधीक्षण अभियंता संजय कुमार सिंह ने बताया कि गांधी सागर डैम में पानी बीते साल की अपेक्षा कम है, लेकिन रबी सीजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. पूरा पानी रबी सीजन में मिल जाएगा. हालांकि, साल 2027 में अगर मानसून कमजोर रहता है, तब खरीफ सीजन में पानी में दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिलहाल कोई परेशानी नहीं है. पूरा पानी किसानों को दिया जाएगा.
राणा प्रताप सागर का लेवल रहेगा 1150 तक मेंटेन: चंबल नदी की नहरों में पानी देने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित राणा प्रताप सागर बांध के लेवल को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि गांधी सागर बांध 100 किलोमीटर दूर ऊपर है. इसीलिए उसके जरिए नहरों का लेवल मेंटेन करना संभव नहीं है. इसीलिए राणा प्रताप सागर बांध का लेवल मेंटेन कर नहरों को पानी दिया जाएगा. इस बांध की पूरी भराव क्षमता 1157 फीट है, लेकिन इसे 1145 से 1150 के बीच मेंटेन किया जाएगा. जहां से पानी जवाहर सागर डैम और उसके बाद कोटा बैराज आएगा. यहां से दाईं और बाईं मुख्य नहर में छोड़ा जाएगा. दाईं मुख्य नहर में 6500 और बाईं में 1500 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा सकता है.
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