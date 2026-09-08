ETV Bharat / state

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, 12 सितंबर से फिर शुरू होगा बारिश का दौर, अब तक 24 फीसदी कम बरसे बदरा

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )