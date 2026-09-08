राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, 12 सितंबर से फिर शुरू होगा बारिश का दौर, अब तक 24 फीसदी कम बरसे बदरा
राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने से इस सीजन 24 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
Published : September 8, 2026 at 3:30 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है, लेकिन बारिश का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 4-5 दिन कमजोर मानसूनी परिस्थितियां रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा. हालांकि, मंगलवार को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 12 सितंबर से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी अगले कुछ दिन मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है. इस दौरान बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है.
आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट: प्रदेश में मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा के साथ जयपुर जिले के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और अलवर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
राजस्थान मौसम अपडेट 8 सितंबर— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) September 8, 2026
बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्रप्रदेश तथा दक्षिणी उड़ीसा तट के आसपास 11 सितंबर को एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 12 सितंबर से हल्की मध्यम बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। pic.twitter.com/SALnJDN0w0
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8 सितंबर को कई जगह हुई बारिश: मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पावटा, कोटपूतली में 50 मिमी बारिश हुई, जो दिन में सर्वाधिक रही. इसके बाद पाटन, सीकर में 45 मिमी, करौली शहर में 43 मिमी और खैरथल शहर में 41 मिमी बारिश दर्ज की गई. खेतड़ी, झुंझुनू में 35 मिमी, नाथद्वारा, राजसमंद में 28 मिमी, विराटनगर, कोटपूतली में 27 मिमी, श्री महावीर जी, करौली में 23 मिमी, हेलेना, भरतपुर में 21 मिमी और हरसोली, खैरथल में 20 मिमी बारिश दर्ज हुई.
मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर खिसकी: मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से खिसककर उत्तर भारत की ओर चली गई है. इसी वजह से राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं और अगले कुछ दिनों तक अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में जहां अगले 4-5 दिन कमजोर मानसूनी परिस्थितियां बनी रहने का अनुमान है, वहीं 12 सितंबर से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है.
September 8, 2026
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पश्चिमी राजस्थान में भी अगले एक सप्ताह कमजोर मानसून: पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में भी अगले एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इन इलाकों में अधिकांश स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. इस दौरान बीकानेर संभाग के जिलों में दिन के समय अपेक्षाकृत तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इनकी गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.
इस मानसून सीजन में 24 फीसदी कम बारिश: राजस्थान में इस साल मानसून का प्रदर्शन कमजोर रहा है. जल संसाधन विभाग के मुताबिक 1 जून से 8 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की बारिश सामान्य से करीब 24 फीसदी कम दर्ज की गई है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में मानसून की कमी -18.88 फीसदी से बढ़कर -19.45 फीसदी हो गई है. हालांकि कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है, लेकिन प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश की कमी बनी हुई है. सबसे अधिक बारिश भरतपुर क्षेत्र में दर्ज हुई है. भरतपुर में अब तक कुल 638.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 33 फीसदी अधिक है. दौसा, धौलपुर और झुंझुनू में भी सामान्य से 7 से 13 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई है. वहीं, अलवर में सामान्य से करीब 1 फीसदी कम और करौली में करीब 5 फीसदी कम बारिश हुई है.
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पाली में बारिश की सबसे ज्यादा कमी: राजस्थान में मानसून की बारिश की सबसे अधिक कमी वाले जिलों में पाली लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है. 1 जून से 8 सितंबर तक पाली में मानसून की कमी बढ़कर -59.35 फीसदी हो गई है. इसके बाद जालौर में -52.90 फीसदी, जैसलमेर में -51.99 फीसदी, बांसवाड़ा में -51.20 फीसदी और उदयपुर में -47.86 फीसदी बारिश की कमी दर्ज की गई है.
कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश: प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश भी रिकॉर्ड हुई है. डीग में सामान्य से 35.75 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. धौलपुर में यह आंकड़ा 32 फीसदी, भरतपुर में 21.12 फीसदी, फलोदी में 16.63 फीसदी और बीकानेर में 8.14 फीसदी अधिक है.
फलोदी रहा सबसे गर्म: बीते 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मानसून कमजोर होने के साथ कई इलाकों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. फिलहाल राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर हैं, लेकिन 12 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना ने राहत की उम्मीद जगाई है. आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से जारी होने वाले पूर्वानुमान से इस बारिश के दायरे और तीव्रता की तस्वीर और साफ होगी.
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