राजस्थान के 37 जिलों में आचार संहिता समाप्त, विकास कार्यों का रास्ता साफ, कोटा समेत 4 जिलों में पाबंदी जारी
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता चुनाव समाप्त होने के साथ समाप्त हो गई है.
Published : November 28, 2026 at 8:27 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं. आयोग के इस फैसले से प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, चार जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वहां फिलहाल आचार संहिता लागू रहेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के 41 जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी.
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आयोग ने अपने आदेश में बताया कि कोटा, बारां, करौली एवं श्रीगंगानगर जिलों की जिला परिषदों और इनमें शामिल पंचायत समितियों को छोड़कर शेष पंचायतीराज संस्थाओं के सभी पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया 28 नवंबर को पूरी हो चुकी है. इसके बाद आयोग ने इन चार जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है.
विकास कार्यों को मिलेगी मंजूरी: आचार संहिता समाप्त होने के बाद संबंधित जिलों में सरकारी विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी. चुनाव के चलते जिन कार्यों और सरकारी फैसलों पर आचार संहिता के कारण प्रतिबंध था, उनमें अब नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकेगी. इस फैसले से उन जिलों में प्रशासनिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है, जहां पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वहीं, कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर जिलों के संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता का प्रभाव बना रहेगा.
गौरतलब है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से सरकार के विकास कार्यों और कई प्रशासनिक निर्णयों पर पाबंदियां रहती हैं. हालांकि, आयोग के इस आदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाने का अलग से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है. तबादलों को लेकर सरकार की ओर से नियमानुसार अलग से निर्णय लिया जा सकता है.
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