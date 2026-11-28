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राजस्थान के 37 जिलों में आचार संहिता समाप्त, विकास कार्यों का रास्ता साफ, कोटा समेत 4 जिलों में पाबंदी जारी

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं. आयोग के इस फैसले से प्रदेश के अधिकांश जिलों में अब विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, चार जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वहां फिलहाल आचार संहिता लागू रहेगी.

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के 41 जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी.