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गांव के छोरे को नौकरी कैसे मिलेगी? सवाल कौंधा और विधायक ने रास्ता तलाश लिया

राजस्थान में बीजेपी के विधायक गुरवीर सिंह बराड़ इस बात से खुश थे कि उनकी सरकार ने राजस्थान के नौजवानों को चार लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. लेकिन उनकी चिंता ये थी कि इन नौकरियों में गांव में रहने वाले नौजवानों की हिस्सेदारी कितनी होगी? क्या वे उन परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे? जो सवाल कौंधे तो जवाब भी तलाशे गए.

मध्य प्रदेश विधानसभा के युवा विधायक सम्मेलन में शरीक होने भोपाल आए विधायक गुरवीर सिंह ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ के विधायकों के साथ भी अपना एक्शन प्लान साझा किया.

भोपाल: राजस्थान के एक विधायक को चिंता थी कि सरकार नौकरियां तो खोल देती है. लेकिन गांव देहात के पिछड़े इलाके में रहने वाले नौजवान इन नौकरियों के लिए होने वाले इम्तेहान में बिना तैयारी पास नहीं हो पाते. ...उस विधायक की फिक्र पाकिस्तान से सटी उनकी विधानसभा में नौजावनों के बीच बढ़ते नशे को लेकर भी थी. राजस्थान के सादुलशहर से युवा विधायक गुरवीर सिंह ने नौजवानों की ज़रूरतों के हिसाब से हर पंचायत के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया.

सादुलशहर की अपनी विधानसभा में साठ पंचायतों में लाइब्रेरियां तैयार कराई

विधायक बराड़ ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, मैं भारत-पाक सीमा से सटे और पंजाब सीमा से लगे इलाके से आता हूं. श्रीगंगा नगर की सादुलशहर विधानसभा से मैं विधायक हूं. वे आगे कहते हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने चार लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. पर सवाल ये खड़ा होता है कि ग्रामीण अंचल का युवा उस नौकरी को कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो मैंने ये शुरुआत की कि सादुलशहर की अपनी विधानसभा में साठ पंचायतों में लाइब्रेरियां तैयार कराई हैं.

इनमें बाकायदा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी किताबों की लिस्ट तैयार करके यहां वे किताबें पहुंचाई गई हैं. ताकि ग्रामीण इलाको में गरीब मजदूर-किसान का बच्चा, इन किताबों का लाभ ले सके. इसके अलावा ग्रामीण इलाके के स्कूल-कॉलेज भी हम बेहतर कर रहे हैं.

नशे से दूर करने खोले डी-एडिक्शन सेंटर

विधायक गुरवीर सिंह ने कहा, एक समस्या विधानसभा में युवाओं के बीच बढ़ते नशे की भी है तो हमने उसका भी रास्ता निकाला. नौजवान नशे की भेंट ना चढ़ जाएं इसके लिए उन्हे स्पोर्ट्स से जोड़ा, वॉलीबॉल ग्राउंड बनाए. राजस्थान सरकार ने भी जिलों में डी-एडिक्शन सेंटर खोले हैं. ब्लॉक स्तर तक इन नौजवानों की कैसे संभाल हो सके, कैसे उसे नशे से दूर किया जा सके इसका भी प्रयास कर रहे हैं.

लाइब्रेरी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ के विधायकों से भी अपील

विधायक गुरवीर सिंह ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायकों से भी अपील की है कि गांव में रहने वाले उस नौजवान की जमीन तैयार कीजिए नौकरी जिसके लिए दूर की कौड़ी है. उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ तीन राज्यों से सभी पार्टियों के नौजवान एमएलए यहां हैं. हमें अपनी बात सामने रखने का मौका मिलेगा उनके अनुभव से हम सीखेंगे. भारत विकसित हो, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं इसी पर ये मंथन है.