अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, दो सप्ताह में 1132 मामले, 7.13 करोड़ रुपये वसूले

264 FIR, 90 लोग गिरफ्तार : खान सचिव टी. रविकांत ने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि जिन वाहनों और मशीनरी को जब्त किया गया है, अगर तय मियाद में जुर्माना राशि जमा नहीं होती है तो उन्हें तत्काल राजसात करने की प्रक्रिया पूरी की जाए. उन्होंने अभियान को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने पर विशेष जोर दिया.

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में बीते दो सप्ताह के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है. इस अवधि में कुल 1132 कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ 13 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना राजकोष में वसूला गया है. प्रमुख सचिव माइंस पेट्रोलियम टी. रविकांत ने सोमवार को सचिवालय में निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा सहित विभागीय अधिकारियों के साथ हाईब्रिड मोड पर अभियान की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में और अधिक सक्रिय रहने, औचक कार्रवाई बढ़ाने और जब्त खनिजों की समयबद्ध नीलामी के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए.

खान निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस में कुल 264 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही 61,800 टन से अधिक अवैध रूप से भंडारित खनिज जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में प्रयुक्त 55 एक्सक्वेटर, जेसीबी, पोकलेन मशीनें तथा 983 वाहन, जिनमें डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं, जब्त किए गए हैं.

भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 120 कार्रवाई : जिलेवार कार्रवाई की बात करें तो भीलवाड़ा जिले में खनि अभियंता भीलवाड़ा और बिजौलियां की ओर से सबसे ज्यादा 120 कार्रवाई की गई. यहां 12 मशीनरी, 120 वाहन जब्त किए गए और 54 एफआईआर दर्ज कराई गईं. जयपुर जिले में खनिज अभियंता की ओर से 85 कार्रवाई करते हुए 2 एक्सक्वेटर और 79 वाहन जब्त किए गए. वहीं, सर्वाधिक 86 लाख 17 हजार रुपये का जुर्माना भी जयपुर से वसूला गया.

अजमेर जिले में 83 कार्रवाई के दौरान 71 वाहन और मशीनरी जब्त की गई. सवाई माधोपुर जिले में सबसे अधिक 38,893 टन खनिज जब्त किया गया, जबकि नागौर जिले में 41 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक धर्मेन्द्र लोहार निभा रहे हैं. हाईब्रिड समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत, विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, अधीक्षण भूवैज्ञानिक एरियल सर्वे सुनील कुमार वर्मा, वित्त अधिकारी सुरेश चन्द्र जैन सहित विभाग के अतिरिक्त निदेशक से लेकर सहायक खनिज अभियंता स्तर तक के अधिकारी शामिल हुए.