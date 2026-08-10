ETV Bharat / state

दूध की गुणवत्ता जांच अभियान, कीटनाशक अवशेषों पर फोकस, खाद्य सुरक्षा विभाग शुरू करेगा व्यापक सैंपलिंग

राजस्थान में दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक जांच अभियान शुरू किया है.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक जांच अभियान शुरू किया
खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक जांच अभियान शुरू किया (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में लोगों तक पहुंच रहे दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय ने व्यापक जांच अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है. विभाग अब यह सुनिश्चित करेगा कि घरों तक पहुंचने वाले दूध में कीटनाशक या अन्य हानिकारक रसायन तो नहीं हैं.

आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसके बाद विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई और इस साल दूध की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत राज्यभर के डेयरी कलेक्शन सेंटरों से दूध के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं. इन नमूनों को प्रयोगशालाओं में भेजकर जांच कराई जाएगी. जांच में विशेष रूप से यह पता लगाया जाएगा कि दूध में उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष मौजूद तो नहीं हैं. विभाग की नजर सीधे मिलावट के बजाय पशुओं के चारे के जरिए दूध में पहुंचने वाले रासायनिक अवशेषों पर है.

संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 1600 किलो सोहनपापड़ी नष्ट

चारे के जरिए दूध तक पहुंच सकते हैं रसायन: डॉ. शर्मा के अनुसार, दूध देने वाले पशुओं को हरा चारा, भूसा, दाना और अन्य पशु आहार दिया जाता है. फसलों की पैदावार बढ़ाने और कीटों से बचाव के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है. कई मामलों में इन रसायनों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने से उनके अवशेष चारे में रह सकते हैं. यही चारा पशुओं को खिलाने पर रासायनिक अवशेष उनके शरीर में पहुंचकर दूध में भी आ सकते हैं. इसी संभावित खतरे को देखते हुए विभाग सामान्य मिलावट के साथ-साथ रासायनिक अवशेषों की जांच पर फोकस कर रहा है. इससे यह पता चलेगा कि बाजार में बिकने वाले दूध में हानिकारक रसायन सुरक्षित सीमा से अधिक तो नहीं हैं.

डेयरी कलेक्शन सेंटर से लिए जाएंगे सैंपल: अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के डेयरी कलेक्शन सेंटरों को जांच के दायरे में लाया जाएगा. किसानों और पशुपालकों से एकत्र होने वाले दूध के नमूने निर्धारित प्रक्रिया के तहत लैब भेजे जाएंगे. विभाग का उद्देश्य दूध की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन करना और समस्या मिलने पर उसके स्रोत तक पहुंचना है. आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक 810 दूध के सैंपल लिए जा चुके हैं. वर्ष 2025 में कुल 1174 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 15 नमूने अनसेफ पाए गए थे और एक नमूने में डिटर्जेंट की मौजूदगी सामने आई थी. इन आंकड़ों के बाद विभाग ने निगरानी और सैंपलिंग को और मजबूत करने की तैयारी की है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 किलो संदिग्ध मिलावटी पनीर नष्ट कराया

बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खतरा: डॉ. शर्मा ने कहा कि दूध बच्चों के दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य संवेदनशील वर्ग भी दूध और इससे बने उत्पादों का सेवन करते हैं. ऐसे में किसी भी हानिकारक रासायनिक अवशेष की मौजूदगी स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकती है. खासकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम अधिक है. यदि जांच में निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक अवशेष मिलते हैं तो विभाग संबंधित कारण की पहचान करेगा. साथ ही दूध की गुणवत्ता के साथ पशु आहार और चारे की सुरक्षा पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी. प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.

TAGGED:

PESTICIDE RESIDUES IN MILK
FOOD SAFETY DEPARTMENT CAMPAIGN
DAIRY COLLECTION CENTER SAMPLES
FERTILIZER RESIDUES IN MILK
MILK QUALITY TESTING IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.