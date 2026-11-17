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राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में बड़ी गिरावट, अगस्त से अक्टूबर तक 40% कमी का दावा, अक्टूबर में 59% तक घटे मामले

समीक्षा करतीं प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: चिकित्सा विभाग ने दावा किया है कि साल 2025 की तुलना में साल 2026 में अगस्त से अक्टूबर तक मातृ मृत्यु के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. अक्टूबर माह में यह कमी लगभग 59 प्रतिशत रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. गायत्री राठौड़ ने बताया कि अगस्त 2025 में मातृ मृत्यु के 100 मामले दर्ज हुए थे, जबकि अगस्त 2026 में यह संख्या घटकर 73 रह गई. इस प्रकार 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.