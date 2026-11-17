राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में बड़ी गिरावट, अगस्त से अक्टूबर तक 40% कमी का दावा, अक्टूबर में 59% तक घटे मामले
प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा.
Published : November 17, 2026 at 8:05 PM IST
जयपुर: चिकित्सा विभाग ने दावा किया है कि साल 2025 की तुलना में साल 2026 में अगस्त से अक्टूबर तक मातृ मृत्यु के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. अक्टूबर माह में यह कमी लगभग 59 प्रतिशत रही है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. गायत्री राठौड़ ने बताया कि अगस्त 2025 में मातृ मृत्यु के 100 मामले दर्ज हुए थे, जबकि अगस्त 2026 में यह संख्या घटकर 73 रह गई. इस प्रकार 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.
अक्टूबर में 59 प्रतिशत तक घटे मामले: गायत्री राठौड़ ने कहा कि इसी प्रकार सितंबर में 83 के मुकाबले 54 मामले दर्ज हुए, जो लगभग 35 प्रतिशत की कमी है. अक्टूबर माह में 87 के मुकाबले केवल 36 मामले दर्ज हुए, जो लगभग 59 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्शाता है. अगस्त से अक्टूबर तक साल 2025 में 270 मातृ मृत्यु के मुकाबले साल 2026 में 163 मामले दर्ज हुए हैं. इस प्रकार कुल 107 मामलों अर्थात लगभग 39.6 प्रतिशत की कमी आई है.
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मातृ मृत्यु के मामलों में आई कमी संतोषजनक : राठौड़ ने कहा कि मातृ मृत्यु के मामलों में आई कमी संतोषजनक है, लेकिन प्रत्येक मातृ मृत्यु को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास आवश्यक हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरण का गंभीरता से विश्लेषण किया जाए और मृत्यु के कारणों, उपचार में हुई देरी, रेफरल व्यवस्था और चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए.
एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश : प्रमुख शासन सचिव ने जोधपुर जिले के उम्मेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीआईजी इंजेक्शन के वितरण में अनियमितता के मामले में संबंधित प्रभारी को प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. प्रमुख शासन सचिव ने सभी आपातकालीन एम्बुलेंस 108 में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच) के प्रबंधन के लिए उपलब्ध करवाए गए एंटी शॉक एनएएसजी गारमेंट के समुचित उपयोग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए. साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधीनस्थ अस्पतालों के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण और मेंटॉरिंग की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा.
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झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ होगी कार्रवाई : राठौड़ ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों एवं ब्लॉक में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इस कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग लिया जाए. किसी भी जिले में झोलाछाप चिकित्सक प्रैक्टिस करते पाए जाने पर संबंधित जिले के सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
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