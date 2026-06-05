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फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से RMC में रजिस्ट्रेशन, SOG के हत्थे चढ़ा राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कर्मचारी

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी फरहान ( Photo Source: SOG, Rajasthan )

जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) प्रमाण पत्र से राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में रजिस्ट्रेशन के मामले में आज शुक्रवार को बड़ा खुलासा करते हुए RMC के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया. उसके पास एफएमजीई प्रमाण पत्रों के सत्यापन का जिम्मा था, लेकिन उसने बिना सत्यापन किए फर्जी प्रमाण पत्रों को सही बताया. इसके बदले उसे हर प्रमाण पत्र पर दो से तीन लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है. इस मामले में एसओजी पहले विदेश से एमबीबीएस करने वाले 17 डॉक्टर, RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर और मुख्य आरोपी भानाराम माली सहित एक दलाल को पहले गिरफ्तार कर चुकी है. प्रमाण पत्र व दस्तावेजों का सत्यापन का जिम्मा: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले की जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर RMC के कर्मचारी फरहान हसन उर्फ फरहान नकवी को गिरफ्तार किया गया है. वह मालपुरा (टोंक) का मूल निवासी है. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है. उससे पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है. फरहान हसन RMC के पंजीयन अनुभाग में 2023-24 से वैरिफाइंग ऑफिसर (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यरत है. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले विदेश से एमबीबीएस डॉक्टर के दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन का काम उसके जिम्मे था. पढ़ें: 20-25 लाख लेकर फर्जी FMGE प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप का खेल, RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 18 गिरफ्तार