फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से RMC में रजिस्ट्रेशन, SOG के हत्थे चढ़ा राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कर्मचारी
एफएमजीई प्रमाण पत्रों के सत्यापन का था जिम्मा. 2-5 लाख रुपए लेकर फर्जी प्रमाण पत्र को बताया सही.
Published : June 5, 2026 at 8:08 PM IST
जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) प्रमाण पत्र से राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में रजिस्ट्रेशन के मामले में आज शुक्रवार को बड़ा खुलासा करते हुए RMC के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया. उसके पास एफएमजीई प्रमाण पत्रों के सत्यापन का जिम्मा था, लेकिन उसने बिना सत्यापन किए फर्जी प्रमाण पत्रों को सही बताया.
इसके बदले उसे हर प्रमाण पत्र पर दो से तीन लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है. इस मामले में एसओजी पहले विदेश से एमबीबीएस करने वाले 17 डॉक्टर, RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर और मुख्य आरोपी भानाराम माली सहित एक दलाल को पहले गिरफ्तार कर चुकी है.
प्रमाण पत्र व दस्तावेजों का सत्यापन का जिम्मा: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस मामले की जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर RMC के कर्मचारी फरहान हसन उर्फ फरहान नकवी को गिरफ्तार किया गया है. वह मालपुरा (टोंक) का मूल निवासी है. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है. उससे पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है. फरहान हसन RMC के पंजीयन अनुभाग में 2023-24 से वैरिफाइंग ऑफिसर (कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यरत है. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले विदेश से एमबीबीएस डॉक्टर के दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन का काम उसके जिम्मे था.
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बड़ा सवाल, कितने फर्जी डॉक्टर, कौन और शामिल: फरहान को सत्यापन की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देनी होती. उसने RMC के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर वित्तीय फायदे के लिए निर्धारित दस्तावेजों का बिना सत्यापन किए फर्जी प्रमाण पत्रों को सही बताकर पंजीयन कर दिया. जांच में पाया कि मुख्य आरोपी भानाराम फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने और RMC में पंजीयन करवाने के प्रति अभ्यर्थी 20 से 30 लाख रुपए लेता था. बिना सत्यापन पंजीयन प्रक्रिया के बदले आरोपी फरहान को हर अभ्यर्थी पर दो से पांच लाख रुपए मिलते. अब एसओजी यह पता लगाने में जुटी है कि कितने डॉक्टरों का फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया गया और इस खेल में कौन-कौन शामिल था.
इस साल एसओजी ने दर्ज किया था मुकदमा: एडीजी बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की ओर से भारत में पंजीयन से पहले एफएमजीई परीक्षा पास कर प्रमाण पत्र हासिल करना जरूरी होता है. फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में राजस्थान एसओजी ने एसओजी थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था.
इसकी जांच में पाया कि विदेश से एमबीबीएस कर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले राष्ट्रीय आर्युविज्ञान संस्थान की ओर से होने वाली योग्यता परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र भानाराम के माध्यम से बनवाए जाते और उन फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलीभगत कर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता और इंटर्नशिप की जाती.
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