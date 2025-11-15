ETV Bharat / state

चिकित्सा विभाग के आदेशों पर बवाल, RMCTA ने सरकार को घेरा, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) सरकार के आदेश का विरोध किया है और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है.

चिकित्सा विभाग के आदेशों पर बवाल
SMS अस्पताल, जयपुर
Published : November 15, 2025

Published : November 15, 2025 at 6:17 PM IST

जयपुर: हाल ही में चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी किया था. आदेश में कहा गया था कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक तथा संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य जैसे पदीय कर्तव्यों के लिए एक चौथाई से ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (RMCTA) विरोध में उतर गया है.

एसोसिएशन के सचिव डॉ राजकुमार हर्षवाल ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से मनमाना, पक्षपातपूर्ण और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने आदेश वापस नहीं लिए तो वे किसी भी हद तक जाकर विरोध करेंगे. यहां तक कि सभी अधीक्षकों के सामूहिक इस्तीफे की भी तैयारी की जा रही है.

डॉ राजकुमार हर्षवाल (ETV Bharat Jaipur)

क्या हैं विवादित आदेश: 11 नवंबर को जारी आदेशों में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए हैं. प्रिंसिपल और अधीक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे. डॉक्टर सीधे प्रिंसिपल पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे. प्रिंसिपल पद के लिए 3 वर्ष अधीक्षक,अतिरिक्त प्रिंसिपल और 2 वर्ष विभागाध्यक्ष का अनुभव अनिवार्य. प्रिंसिपल चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है. प्रिंसिपल व अधीक्षक को क्लीनिकल कार्य केवल 25% तक सीमित किया गया है. दोनों पदों पर नियुक्त व्यक्ति को यूनिट हेड या HOD नहीं बनाया जाएगा.

बाहर से चिकित्सकों की नियुक्ति: RMCTA ने बताया कि यह वरिष्ठ चिकित्सकों के अधिकारों पर हमला है. ऐसे में हम इन आदेशों को गंभीर आपत्ति के साथ अस्वीकार करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर रहने के लिए अधिकतम आयु 57 वर्ष तय करना असंवैधानिक है, जबकि रिटायरमेंट 65 वर्ष है.

RMCTA का कहना है कि इस तरह के आदेशों से यह लगता है कि सरकार राज्य से बाहर के डॉक्टरों को लाने की तैयारी कर रही है. यह राजस्थान के शिक्षकों के हितों पर सीधा प्रहार है. इस आदेश के बाद सीनियर प्रोफेसरों की वरिष्ठता और योग्यताएं प्रभावित होंगी. प्रिंसिपल व अधीक्षक को क्लिनिकल व यूनिट हेड की भूमिका से हटाना शैक्षणिक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगा.

चिकित्सा विभाग के आदेशों पर बवाल
सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी
