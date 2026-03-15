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राजस्थान मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बोले, लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार

जयपुर: सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों और मजदूरों से जुड़े राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश प्रदेश भर से संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान बैठक में मजदूर और गीग वर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया गया. कई वक्ताओं ने देश और प्रदेश की भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखी और सरकार पर सवाल खड़े किए.

मीडिया से बातचीत में राजस्थान मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश–प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है. लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारा संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है. 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था. जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है. अगर सरकार ने किसी और अन्य विभाग का भी निजीकरण करने का षड्यंत्र किया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे.

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