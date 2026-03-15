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राजस्थान मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बोले, लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार

राजस्थान मजदूर कांग्रेस (इंटक) की बैठक के दौरान 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया गया.

INTUC RAJASTHAN MEETING
राजस्थान मजदूर कांग्रेस (इंटक) की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों और मजदूरों से जुड़े राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश प्रदेश भर से संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान बैठक में मजदूर और गीग वर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया गया. कई वक्ताओं ने देश और प्रदेश की भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखी और सरकार पर सवाल खड़े किए.

मीडिया से बातचीत में राजस्थान मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश–प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है. लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारा संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है. 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था. जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है. अगर सरकार ने किसी और अन्य विभाग का भी निजीकरण करने का षड्यंत्र किया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे.

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निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस से टिकट में भागीदारी की मांग: जगदीश श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21वां संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए. इसके अलावा लोकसभा–विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए जिससे कि हम मजदूर की आवाज को विधानसभा, संसद और स्थानीय सरकारों में उठा सके.

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इंटक में 300 संगठन: उन्होंने कहा कि राजस्थान मजदूर कांग्रेस (इंटक) में सरकारी, गैर सरकारी, संगठित-असंगठित, निजी क्षेत्र, खान, खलिहान, उद्योग, गिग वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर और घरेलू कामकाजी महिलाओं से जुड़े तकरीबन 300 संगठन हैं और इसमें 9 लाख मजदूरों का प्रतिनिधित्व इंटक संगठन करता है. उन्होंने कहा कि मजदूरों की आवाज को और जोर-शोर से उठाया जाए. इसलिए इस बार इंटक ने महिला, युवा और सेवादल इंटक का भी गठन किया है और जल्द ही उनकी कार्यकारिणी भी घोषित कर दी जाएगी.

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