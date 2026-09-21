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जोधपुर संभाग: 40 में से 36 निकाय भाजपा के, 4 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला

शाहरी नगर निकायों के अध्यक्ष, सभापति व महापौर पद के लिए हुए मतदान में भाजपा ने जोधपुर संभाग में बाजी मार ली है.

Jodhpur Division Nikay Election Result
नमिता बुबकिया, महेंद्र सिंह और निरमा सांखला (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 6:20 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर संभाग में भाजपा ने परचम लहराया है. पार्षद चुनाव के परिणामों में बाद लग रहा था कि कांग्रेस बराबर रहेगी, लेकिन सोमवार को हुए मतदान में भाजपा ने कई जगहों पर उलटफेर करते हुए कांग्रेस के मुंह से जीत छीन ली. संभाग के कुल 40 निकायों के प्रमुख के लिए सोमवार को मतदान हुए, जिसमें भाजपा ने 90 प्रतिशत निकायों में अपने पालिका अध्यक्ष, सभापति और महापौर बनाए हैं.

भाजपा ने 36 व कांग्रेस ने चार निकाय पर अपने प्रमुख बनाए हैं. संभाग के जोधपुर नगर निगम के महापौर के चुनाव 25 सितंबर को होंगे. इस चुनाव में सबसे रोचक पाली जिला रहा, जहां महापौर पद के लिए भाजपा बहुमत से बहुत दूर थी. जबकि कांग्रेस बेहद करीब, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय का साथ दिया. इसके बावजूद भाजपा की नमिता महापौर बन गईं. इसी तरह से जिले की रानीखुर्द में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों के 10-10 मत आए. लॉटरी सिस्टम से भाजपा का अध्यक्ष चुना गया.

दिव्या मदेरणा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

संभाग के बाड़मेर, बालोतरा, पाली, फलोदी जिले में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है. भाजपा दो जिला मुख्यालय जालोर व सिरोही पर अपना सभापति नहीं बना सकी. यहां कांग्रेस को सफलता मिली है. इसके अलावा जैसलमेर के पोकरण, जोधपुर के मथानिया व पीपाड़ सिटी में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं. जोधपुर जिले के मथानियां में पार्षदों के मतदान से पहले उनको रोकने का आरोप पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने लगाया. इससे माहौल गरमा गया. दिव्या पूरे समय वहां रहीं और अपना बोर्ड बनाकर गईं. भोपालगढ़ में कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन भाजपा ने बोर्ड बना लिया.

पढे़ं : अलवर में भाजपा को मेयर के लिए चाहिए थे पांच पार्षद, जुटा डाले 14...दावे से दो वार्ड पीछे कांग्रेस, सुमनलता पहली निर्वाचित महापौर

बाड़मेर जिला :

बाड़मेर नगर परिषद -

भाजपा : गौतमचंद, 35 मत

कांंग्रेस : जयमल सिंह, 20 मत

चौहटन नगर पालिका -

भाजपा : रूपसिंह राठौड़, निर्विरोध

बालोतरा जिला :

बालोतरा नगर परिषद -

भाजपा : योगेश कुमार, 30 मत

कांग्रेस : अंकिता, 25 मत

BJP Councilor Voting
बालेसर में मतदान के लिए जाते भाजपा के पार्षद (ETV Bharat Jodhpur)

धोरीमन्ना नगर पालिका -

भाजपा : किर्ती गुंसाईवाल, निर्विरोध

गुढामलानी नगर पालिका -

भाजपा : शीतल देवीए, 13 मत

कांग्रेस : कल्पना शेखावत, 7 मत

जसोल नगर पालिका -

भाजपा : निकिता जांगिड़, 13 मत

कांग्रेस : ममता, 7 मत

समदड़ी नगर पालिका -

भाजपा : सुरेश कुमार, 17 मत

कांग्रेस : विक्रम बुनकर, 8

सिणधरी नगर पालिका -

भाजपा : चंपादेवी, 14 मत

कांग्रेस : भंवराराम, 6 मत

सिवाना नगर पालिका -

भाजपा : भगवत सिंह, 15 मत

कांग्रेस : रामनिवास , 10 मत

जैसलमेर जिला :

जैसलमेर नगर परिषद -

भाजपा : विजय, 27 मत

कांग्रेस : निर्मल पुरोहित, 18 मत

पोकरण नगर पालिका -

कांग्रेस : कल्पना, 14 मत

भाजपा : विमला, 11 मत

फलौदी जिला :

फलौदी नगर परिषद -

भाजपा : मेघराज कल्ला, 26 मत

कांग्रेस : श्रीकांता व्यास, 13 मत

निर्दलीय : पन्नालाल व्यास, 1 मत

बाप नगर पालिका -

भाजपा : निलम, 10 मत

कांग्रेस : मैनादेवी, 9 मत, एक नोटा

जालोर जिला :

जालोर नगर परिषद -

कांग्रेस : बंशीलाल, 23

भाजपा : जयसिंह, 17

आहोर नगर पालिका -

भाजपा : सुरेश कुमार, निर्विरोध

भीनमाल नगर पालिका -

भाजपा : मनोज गुप्ता, 24 मत

कांग्रेस : प्रेमराज, 16 मत

सांचोर नगर पालिका -

भाजपा : पुरुषोतम दवे, 23 मत

कांग्रेस : जगदीश सारण, 12 मत

सायला नगर पालिका -

भाजपा : भंवरलाल, 19 मत

कांग्रेस : भोलाराम, 6 मत

जोधपुर जिला :

बालेसर सत्ता नगर पालिका -

भाजपा : निरमा सांखला, 16 मत

निर्दलीय : भावना, 8 मत, नोटा एक मत

Congress councilor in Bhopalgarh
भोपालगढ़ में मतदान करने के बाद कांग्रेस के पार्षद (ETV Bharat Jodhpur)

भोपालगढ़ नगर पालिका -

भाजपा : देवेश चौधरी, 14 मत

कांग्रेस : जमना, 11 मत

बिलाड़ा नगर पालिका -

भाजपा : महेंद्र सिंह, 25 मत

निर्दलीय : तुलछाराम, 15 मत

मथानिया नगर पालिका -

कांग्रेस : लीला देवी, 17 मत

भाजपा : इंद्रादेवी, 8 मत

पीपाड़ सिटी नगर पालिका -

कांग्रेस : आशा, 20 मत

भाजपा : मनु, 15 मत

तिंवरी नगर पालिका -

भाजपा : लक्षमण, 13 मत

कांग्रेस : चंपालाल, 12 मत

पाली जिला :

पाली नगर निगम -

भाजपा : नमिता बुबकिया, 33 मत

निर्दलीय : राजबाला हिंगड, 29 मत

बाली नगर पालिका -

भाजपा : देवी बाई, निर्विरोध

खुडाला फालना नगर पालिका -

भाजपा : उमा कंवर, 17 मत

कांग्रेस : पवन, 8 मत

मारवाड़ जंक्शन -

भाजपा : देवाराम, 14 मत

कांग्रेस : मनोहरलाल, 11 मत

रानी खुर्द नगर पालिका -

भाजपा : बाबूलाल, 10 मत लॉटरी से विजयी

कांग्रेस : वीरेंद्र सिंह, 10 मत

सादड़ी नगर पालिका -

भाजपा : संजय कुमार बोहरा, 26 मत

निर्दलीय : राजू, हमीरमल शाह, 9 मत

सोजत रोड़ नगर पालिका -

भाजपा : भावना ढंजा, 18, मत

कांग्रेस : देवेंद्र, 7 मत

सोजत सिटी नगर पालिका -

भाजपा : किर्ती, 25 मत

कांग्रेस : बालमुकन, 9 मत

निर्दलीय : एश्वर्या सांखला, 6 मत

सुमेरपुर नगर पालिका -

भाजपा : चर्तुभुज शर्मा, 25 मत

कांग्रेस : सुभाष, 10 मत

तखतगढ़ नगर पालिका -

भाजपा : जयश्री, 14 मत

कांग्रेस : सरोज मेवाडा, 11 मत

सिरोही जिला :

सिरोही नगर परिषद -

कांग्रेस : रितू जैन, 30 मत

भाजपा : पूजा माली, पांच मत

आबूरोड नगर पालिका -

भाजपा : भावना अग्रवाल, 27 मत

कांग्रेस : शोभा, 13 मत

मंडार नगर पालिका -

भाजपा : प्रागाराम, 13 मत

कांग्रेस : मफतलाल बुनकर, 7 मत

माउंट आबू नगर पालिका -

भाजपा : सुनील आचार्य, 19 मत

कांग्रेस : यश, 6 मत

पिंडवाडा नगर पालिका -

भाजपा : राकेश कुमार, 14

कांग्रेस : अचलसिंह, 11

शिवगंज नगर पालिका -

भाजपा : कुंदनमल, 18 मत

कांग्रेस : राजेश कुमार, 17 मत

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