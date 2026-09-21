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जोधपुर संभाग: 40 में से 36 निकाय भाजपा के, 4 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला

नमिता बुबकिया, महेंद्र सिंह और निरमा सांखला ( ETV Bharat Jodhpur )

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By ETV Bharat Rajasthan Team

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर संभाग में भाजपा ने परचम लहराया है. पार्षद चुनाव के परिणामों में बाद लग रहा था कि कांग्रेस बराबर रहेगी, लेकिन सोमवार को हुए मतदान में भाजपा ने कई जगहों पर उलटफेर करते हुए कांग्रेस के मुंह से जीत छीन ली. संभाग के कुल 40 निकायों के प्रमुख के लिए सोमवार को मतदान हुए, जिसमें भाजपा ने 90 प्रतिशत निकायों में अपने पालिका अध्यक्ष, सभापति और महापौर बनाए हैं.

भाजपा ने 36 व कांग्रेस ने चार निकाय पर अपने प्रमुख बनाए हैं. संभाग के जोधपुर नगर निगम के महापौर के चुनाव 25 सितंबर को होंगे. इस चुनाव में सबसे रोचक पाली जिला रहा, जहां महापौर पद के लिए भाजपा बहुमत से बहुत दूर थी. जबकि कांग्रेस बेहद करीब, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय का साथ दिया. इसके बावजूद भाजपा की नमिता महापौर बन गईं. इसी तरह से जिले की रानीखुर्द में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों के 10-10 मत आए. लॉटरी सिस्टम से भाजपा का अध्यक्ष चुना गया.

दिव्या मदेरणा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

संभाग के बाड़मेर, बालोतरा, पाली, फलोदी जिले में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है. भाजपा दो जिला मुख्यालय जालोर व सिरोही पर अपना सभापति नहीं बना सकी. यहां कांग्रेस को सफलता मिली है. इसके अलावा जैसलमेर के पोकरण, जोधपुर के मथानिया व पीपाड़ सिटी में कांग्रेस के बोर्ड बने हैं. जोधपुर जिले के मथानियां में पार्षदों के मतदान से पहले उनको रोकने का आरोप पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने लगाया. इससे माहौल गरमा गया. दिव्या पूरे समय वहां रहीं और अपना बोर्ड बनाकर गईं. भोपालगढ़ में कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन भाजपा ने बोर्ड बना लिया.

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बाड़मेर जिला :

बाड़मेर नगर परिषद -

भाजपा : गौतमचंद, 35 मत

कांंग्रेस : जयमल सिंह, 20 मत

चौहटन नगर पालिका -

भाजपा : रूपसिंह राठौड़, निर्विरोध

बालोतरा जिला :

बालोतरा नगर परिषद -

भाजपा : योगेश कुमार, 30 मत

कांग्रेस : अंकिता, 25 मत

बालेसर में मतदान के लिए जाते भाजपा के पार्षद (ETV Bharat Jodhpur)

धोरीमन्ना नगर पालिका -

भाजपा : किर्ती गुंसाईवाल, निर्विरोध

गुढामलानी नगर पालिका -

भाजपा : शीतल देवीए, 13 मत

कांग्रेस : कल्पना शेखावत, 7 मत

जसोल नगर पालिका -

भाजपा : निकिता जांगिड़, 13 मत

कांग्रेस : ममता, 7 मत

समदड़ी नगर पालिका -

भाजपा : सुरेश कुमार, 17 मत

कांग्रेस : विक्रम बुनकर, 8

सिणधरी नगर पालिका -

भाजपा : चंपादेवी, 14 मत

कांग्रेस : भंवराराम, 6 मत

सिवाना नगर पालिका -

भाजपा : भगवत सिंह, 15 मत

कांग्रेस : रामनिवास , 10 मत

जैसलमेर जिला :

जैसलमेर नगर परिषद -

भाजपा : विजय, 27 मत

कांग्रेस : निर्मल पुरोहित, 18 मत

पोकरण नगर पालिका -

कांग्रेस : कल्पना, 14 मत

भाजपा : विमला, 11 मत

फलौदी जिला :

फलौदी नगर परिषद -

भाजपा : मेघराज कल्ला, 26 मत

कांग्रेस : श्रीकांता व्यास, 13 मत

निर्दलीय : पन्नालाल व्यास, 1 मत

बाप नगर पालिका -

भाजपा : निलम, 10 मत

कांग्रेस : मैनादेवी, 9 मत, एक नोटा

जालोर जिला :

जालोर नगर परिषद -

कांग्रेस : बंशीलाल, 23

भाजपा : जयसिंह, 17

आहोर नगर पालिका -

भाजपा : सुरेश कुमार, निर्विरोध

भीनमाल नगर पालिका -

भाजपा : मनोज गुप्ता, 24 मत

कांग्रेस : प्रेमराज, 16 मत

सांचोर नगर पालिका -

भाजपा : पुरुषोतम दवे, 23 मत

कांग्रेस : जगदीश सारण, 12 मत

सायला नगर पालिका -

भाजपा : भंवरलाल, 19 मत

कांग्रेस : भोलाराम, 6 मत

जोधपुर जिला :