स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक: जरूरत के हिसाब से होगी डॉक्टरों की भर्ती, बदले जाएंगे मॉड्यूलर ओटी
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मातृ मृत्यु दर में आई कमी की सराहना करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए.
Published : September 21, 2026 at 6:31 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और जरूरत का आकलन कर आवश्यकतानुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अस्पतालों में मरीजों की संख्या और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर डॉक्टरों की जरूरत की मैपिंग की जाएगी, ताकि जरूरत के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं फॉलोअप, प्रसव सखी कार्यक्रम तथा नवजात शिशु देखभाल सेवाओं की समीक्षा की.
इस दौरान उन्होंने 6 सितंबर से 17 सितंबर तक प्रदेश में हुई मातृ मृत्यु दर की अस्पतालवार समीक्षा की. उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, नियमित फॉलोअप और प्रसव पूर्व जांच सेवाओं की लगातार निगरानी की जा रही है. इसी का परिणाम है कि अगस्त की तुलना में सितंबर माह में मातृ मृत्यु के मामलों में कमी आई है. अगस्त माह में 73 मातृ मृत्यु हुई थीं, जबकि सितंबर माह में यह संख्या घटकर 35 रह गई है.
इसे भी पढ़ें- सिजेरियन के बाद प्रसूताओं की मौत मामला: महिला चिकित्सक को बूंदी से हटाया, जांच कमिटी गठित
मॉड्यूलर ओटी अपग्रेडेशन: मुख्य सचिव ने उदयपुर जिले में हुई मातृ मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय स्तर से टीम भेजकर वहां की व्यवस्थाओं और मामलों की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान के साथ ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच और समय पर उपचार की सुविधा मिलना सुनिश्चित किया जाए. मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों में मॉड्यूलर ओटी के अपग्रेडेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन के भार के अनुसार मॉड्यूलर ओटी की जरूरत तय की जाए. उन्होंने जहां अतिरिक्त मॉड्यूलर ओटी की आवश्यकता हो, वहां इसकी संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने तथा जरूरत पड़ने पर बजट के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए.
मेंटरिंग के निर्देश: मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों में संचालित नियोनेटल आईसीयू तथा जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित एसएनसीयू एवं एनआईसीयू की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में जरूरी उपकरण, दवाइयां और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध रहें. गंभीर स्थिति वाले नवजात शिशुओं को समय पर बेहतर उपचार मिले और आवश्यकता होने पर उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर करने की व्यवस्था भी प्रभावी हो.
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सम्बद्ध मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अन्य चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों की मेंटरिंग नियमित रूप से जारी रखी जाए. उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चारों प्रसव पूर्व जांचें समय पर मिलें. इसके बाद प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद भी उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों. उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल में किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए.
इसे भी पढ़ें- स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, 600 चिकित्सा अधिकारियों की विज्ञप्ति जल्द, चिकित्सा मंत्री ने दी मंजूरी