ETV Bharat / state

राजस्थान की बेटी मनस्वी ने रचा इतिहास, अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर फहराया तिरंगा

उदयपुर की बेटी का परचम. अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर विन्सन मैसिफ को किया फतेह. देश-प्रदेश का बढ़ाया मान...

Udaipur Manasvi Agarwal
उदयपुर की मनस्वी ने रचा इतिहास (Source : TR Agarwal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने देश का नाम गौरवान्वित किया है. अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर विन्सन मैसिफ पर भारतीय ध्वज फहराकर मनस्वी अग्रवाल ने प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया है. मनस्वी ने 12 दिसंबर 2025 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास : मनस्वी के पिता टीआर अग्रवाल ने सोमवार को ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि समुद्र तल से लगभग 5 हजार मीटर, करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित विन्सन मैसिफ पृथ्वी के अंतिम छोर पर स्थित है. यह पर्वत शिखर पूर्णत: बर्फ से ढका हुआ है, जहां हजारों किलोमीटर तक कोई मानव आबादी नहीं है. चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ फैला है और तापमान कई बार -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है.

मनस्वी के पिता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण इस शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण को पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में गिना जाता है. प्रतिवर्ष विश्व भर से अधिकतम 50 पर्वतारोही ही इस शिखर तक पहुंच पाते हैं. चारों ओर फैली अथाह बर्फ, भीषण हवाएं और कई बार माइनस 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला तापमान, यहां पर्वतारोहियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की कड़ी परीक्षा लेता है. भारत से अब तक गिने चुने 10 से भी कम पर्वतारोही इस अभियान में सफल हुए हैं और अब मनस्वी अग्रवाल का नाम भी इस विशिष्ट सूची में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है. टीआर अग्रवाल ने दावा किया कि वे इस दुर्गम शिखर पर पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं. इस दुर्गम शिखर पर आज तक राजस्थान का कोई पुरुष भी नहीं पहुंच पाया है.

पढ़ें : कोटा की अरुंधती चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जीता गोल्ड, उज्बेकिस्तान को 5-0 से दी मात

मनस्वी की यह सफलता वर्षों की अथक मेहनत, कठोर प्रशिक्षण और अनुशासित जीवनशैली का परिणाम है. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से बेसिक और एडवांस पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्राप्त किया. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उन्हें 6,500 मीटर तक की ऊंचाई पर अत्यंत विषम परिस्थितियों में रहकर अभ्यास करना पड़ा. इसके अलावा, उन्होंने स्वामी विवेकानंद रॉक क्लाइम्बिंग संस्थान से भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे इस क्षेत्र की प्रमाणित प्रशिक्षक हैं.

पढ़ें : कजाकिस्तान में राजस्थान की बेटी का परचम, ब्रॉन्ज मेडल जीत बढ़ाया देश का मान

इससे पहले मनस्वी यूरोप के सर्वोच्च शिखर माउंट एलब्रुस और अफ्रीका के माउंट किलीमंजारो को भी सफलतापूर्वक फतह कर चुकी हैं. उनका अगला लक्ष्य विश्व के सभी सात महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों पर पहुंच कर प्रतिष्ठित 'सेवन समिट्स' चुनौती को पूर्ण करना है.

पर्वतारोहण के साथ-साथ मनस्वी का खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है. वे 10 मीटर राइफल शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर की शूटर रह चुकी हैं. शैक्षणिक रूप से उन्होंने कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान में पर्यावरणीय कानून विषय में पीएचडी शोध कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने यूजीसी की सहायक आचार्य पात्रता परीक्षा भी उच्च स्तर पर उत्तीर्ण की है और वर्तमान में एक लॉ कॉलेज में सहायक आचार्य के रूप में अध्यापन कर रही हैं.

TAGGED:

UDAIPUR MANASVI AGARWAL
INDIAN MOUNTAINEERS
ANTARCTICA HIGHEST MOUNTAIN PEAK
अंटार्कटिका महाद्वीप
TRICOLOR ON VINSON MASSIF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.