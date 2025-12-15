ETV Bharat / state

राजस्थान की बेटी मनस्वी ने रचा इतिहास, अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर फहराया तिरंगा

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने देश का नाम गौरवान्वित किया है. अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर विन्सन मैसिफ पर भारतीय ध्वज फहराकर मनस्वी अग्रवाल ने प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन कर दिया है. मनस्वी ने 12 दिसंबर 2025 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास : मनस्वी के पिता टीआर अग्रवाल ने सोमवार को ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि समुद्र तल से लगभग 5 हजार मीटर, करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित विन्सन मैसिफ पृथ्वी के अंतिम छोर पर स्थित है. यह पर्वत शिखर पूर्णत: बर्फ से ढका हुआ है, जहां हजारों किलोमीटर तक कोई मानव आबादी नहीं है. चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ फैला है और तापमान कई बार -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है.

मनस्वी के पिता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण इस शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण को पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में गिना जाता है. प्रतिवर्ष विश्व भर से अधिकतम 50 पर्वतारोही ही इस शिखर तक पहुंच पाते हैं. चारों ओर फैली अथाह बर्फ, भीषण हवाएं और कई बार माइनस 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला तापमान, यहां पर्वतारोहियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की कड़ी परीक्षा लेता है. भारत से अब तक गिने चुने 10 से भी कम पर्वतारोही इस अभियान में सफल हुए हैं और अब मनस्वी अग्रवाल का नाम भी इस विशिष्ट सूची में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है. टीआर अग्रवाल ने दावा किया कि वे इस दुर्गम शिखर पर पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं. इस दुर्गम शिखर पर आज तक राजस्थान का कोई पुरुष भी नहीं पहुंच पाया है.