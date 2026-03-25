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रसोई गैस की किल्लत को लेकर महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस से हुई धक्का–मुक्की

पीसीसी मुख्यालय से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका.

Congress workers staging a protest
विरोध प्रदर्शन करती कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 3:57 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर राजस्थान महिला कांग्रेस ने बुधवार को हल्ला बोल करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर रसोई गैस की सहज उपलब्धता नहीं हुई, तो आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए रवाना हुई. कई महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सिर पर अंगूठी और मिट्टी के चूल्हे रखे हुए थे. इस दौरान संसार चंद्र रोड से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका. यहां महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का–मुक्की भी हुई. इसके बाद महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसार चंद्र रोड पर ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के पश्चात महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर जनता को रसोई गैस उपलब्ध नहीं कराई, तो आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करेंगे.

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

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'मोदी सरकार की विदेश नीति फेल': प्रदर्शन के दौरान सारिका सिंह ने कहा कि घर के मर्द रसोई गैस की लाइनों में लग गए, कमाई कौन करने जाएगा, घर कैसे चलेगा? मोदी सरकार ने वायदा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे. 30 रुपए लीटर डीजल देंगे. आज 2000 रुपए में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं. सरकार ने कहा था कि नोटबंदी होगी और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन हजारों लोग लाइनों में लगे. उन्होंने दावा किया अब गैस की लाइनों में दो-चार लोग मर चुके हैं. यह किस-किस की बलि देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत विदेश नीतियों और घरेलू नीतियों के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है.

Protest Staged with a Brazier on the Head
सिर पर सिगड़ी रख किया प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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'राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं': सारिका सिंह ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. केंद्रीय मंत्री अधिकारियों को धमकाते हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात पर ध्यान रखते हैं की पर्ची नहीं बदल जाए. प्रदेश में आए दिन महिलाएं दुष्कर्म अत्याचार की शिकार हो रही हैं. उन्होंने कहा कि खाली सिलेंडर का क्या करेंगे ये जब हमें रोटी लकड़ी के चूल्हे पर ही बनानी है. सरकार को लकड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए. लेकिन सरकार ने अदानी को पूरा ठेका दे दिया है जिसने सारी खेजड़ी काट दी.अब हमें लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी. हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और रसोई गैस के सिलेंडर उनके मंत्री और विधायकों के घरों पर फेंक करके आएंगे.

Congress workers staging a protest
प्रदर्शन में चूल्हे पर बनाई रोटी (ETV Bharat Jaipur)

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सारिका सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हमें ईडी–सीबीआई से डराया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. जनता की आवाज को उठाते रहेंगे. केंद्र सरकार अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए सर्वदलीय मीटिंग बुला रही है, लेकिन डैमेज तो हो चुका है. सारिका सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति और इंटेलिजेंस इतनी फेल है कि प्रधानमंत्री इसराइल गए और उसके 48 घंटे बाद ही इसराइल ने ईरान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मोदी सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

सर्वदलीय बैठक की मांग: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में एलपीजी संकट को लेकर राज्य सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि आज प्रदेश की जनता रसोई गैस के लिए त्राहि त्राहि कर रही है. इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है. जूली ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री को सभी दलों को साथ लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी ताकि मिलकर इस संकट का समाधान निकाला जा सके. इससे पहले मंगलवार को राजस्थान विधानसभा कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने भी विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर रसोई गैस संकट पर चर्चा कराने की मांग की थी.

जूली ने कहा कि भाजपा के शासन में स्वास्थ्य सेवाएं और आरजीएचएस योजना की हालत आप केवल चरमराने है तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी तरह से पतन की स्थिति में आ चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों ने पिछले वर्ष भी चेतावनी दी थी कि भुगतान न मिलने पर सेवाएं रोकने पड़ेगी लेकिन सरकार बेरुखी और संवेदनहीनता की मूर्ति बनी रही. आज प्रदेश भर में निजी अस्पतालों और दवा दुकानों के करोड़ों रुपए अटके पड़े हैं, इसकी सबसे बड़ी मार हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स पर पड़ रही है अब ओपीडी में कैशलेस दवाई मिलना बंद हो गई है और मरीज बिना इलाज के दर-दर भटकने को मजबूर हैं.

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