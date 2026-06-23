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सिजेरियन डिलीवरी पर मंत्री के बयान पर भड़कीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कहा- खींवसर मानसिक रूप से बीमार

सारिका ने कहा कि मंत्री को महिलाओं के प्रति उलटे-सीधे बयान देने के बजाय अपनी दिमागी बीमारी को लेकर अच्छा बयान देना चाहिए.

Sarika Chaudhary and Gajendra Singh Khimsar
सारिका चौधरी एवं गजेन्द्र सिंह खींवसर (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 10:55 AM IST

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कुचामन सिटी: महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर आए दिन महिलाओं को लेकर अपमानजनक बयान दे रहे हैं. चिकित्सा मंत्री पूरी तरह से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन मामले के दौरान जो परेशानियां आ रही है, उनसे हटकर मंत्री उलटे बयान दे रहे हैं. कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर जिले में गर्भवती महिलाओं एवं सिजेरियन ऑपरेशन को लेकर अस्पतालों की शिकायत रोज सामने आ रही है. चौधरी मंत्री खींवसर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवा पीढ़ी दर्द नहीं चाहती, इसलिए सीजेरियन डिलीवरी कराना चाहती हैं. चौधरी ने कहा कि मंत्री खींवसर महिलाओं के प्रति उलटे-सीधे बयान देने के बजाय अपनी दिमागी बीमारी को लेकर अच्छा बयान देना चाहिए.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने वीडियो बयान के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कोटा में पांच और जोधपुर में दो प्रसूता की मौत हो चुकी है. चिकित्सा मंत्री को सवेदनहीन बयान देने की बजाय दोषी कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए. लेकिन मंत्री कार्रवाई के बजाय महिलाओं के प्रति अनाप-शनाप टिप्पणियां करने में लगे हैं. बीकानेर प्रकरण में मंत्री ने कहा महिलाएं तो नाचती गाती आती है और अब जोधपुर केस में महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी करने का आजकल का फैशन जैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं. मंत्री अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सक्षम नहीं है.

राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका चौधरी (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

पढ़ें: गर्भवती महिला के मामले में चिकित्सा मंत्री के बयान पर सारिका चौधरी ने कहा, 'महिलाओं से माफी मांगे खींवसर'

सारिका ने कहा कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जो इंजेक्शन लगाया जाता है, वह पंजाब की ऐसी कंपनी को ठेका दे रखा है, जिसे कई राज्यों में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. उस कंपनी को यहां पर ठेका दे रखा है. कंपनी के साथ इनकी कितनी बड़ी मिलीभगत हो सकती है. राजस्थान की यह कमीशनखोर सरकार कब तक मासूम बच्चों के सिर से उनकी मां साया उठाती रहेगी.

पढ़ें: खाचरियावास बोले- मौत की सौदागर है भजनलाल सरकार, केंद्र दखल दे

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