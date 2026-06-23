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सिजेरियन डिलीवरी पर मंत्री के बयान पर भड़कीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कहा- खींवसर मानसिक रूप से बीमार

कुचामन सिटी: महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर आए दिन महिलाओं को लेकर अपमानजनक बयान दे रहे हैं. चिकित्सा मंत्री पूरी तरह से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन मामले के दौरान जो परेशानियां आ रही है, उनसे हटकर मंत्री उलटे बयान दे रहे हैं. कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर जिले में गर्भवती महिलाओं एवं सिजेरियन ऑपरेशन को लेकर अस्पतालों की शिकायत रोज सामने आ रही है. चौधरी मंत्री खींवसर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवा पीढ़ी दर्द नहीं चाहती, इसलिए सीजेरियन डिलीवरी कराना चाहती हैं. चौधरी ने कहा कि मंत्री खींवसर महिलाओं के प्रति उलटे-सीधे बयान देने के बजाय अपनी दिमागी बीमारी को लेकर अच्छा बयान देना चाहिए.

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने वीडियो बयान के जरिए राज्य सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कोटा में पांच और जोधपुर में दो प्रसूता की मौत हो चुकी है. चिकित्सा मंत्री को सवेदनहीन बयान देने की बजाय दोषी कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए. लेकिन मंत्री कार्रवाई के बजाय महिलाओं के प्रति अनाप-शनाप टिप्पणियां करने में लगे हैं. बीकानेर प्रकरण में मंत्री ने कहा महिलाएं तो नाचती गाती आती है और अब जोधपुर केस में महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी करने का आजकल का फैशन जैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं. मंत्री अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सक्षम नहीं है.