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LPG e-KYC की डेडलाइन 16 अगस्त, राजस्थान के 38 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक नहीं कराई KYC

e-KYC के लिए 3 विकल्प उपलब्ध: तेल कंपनियों ने LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC पूरी करने के तीन विकल्प उपलब्ध कराए हैं. उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं.

वर्तमान में रोजानक रीब 20 हजार उपभोक्ता ही e-KYC पूरी कर रहे हैं. इस रफ्तार से 16 अगस्त तक सभी लंबित उपभोक्ताओं की KYC पूरी कराना तेल कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

प्रदेश में e-KYC नहीं कराने वाले 38 लाख उपभोक्ताओं में तीनों प्रमुख तेल कंपनियों के उपभोक्ता शामिल हैं.

तीनों तेल कंपनियों के स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेटर मनोज गुप्ता के अनुसार 16 अगस्त तक e-KYC पूरी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में उपभोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करते हुए जल्द से जल्द अपना आधार आधारित सत्यापन पूरा कराने की सलाह दी गई है.

16 अगस्त तक e-KYC जरूरी: राजस्थान में इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के करीब 1.85 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं. इनमें से करीब 38 लाख उपभोक्ताओं की e-KYC अभी लंबित है. बताया गया है कि पिछले दो दिनों में करीब 2 लाख उपभोक्ताओं ने e-KYC पूरी की है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है.

तेल कंपनियों के अनुसार उपभोक्ता e-KYC के लिए गैस एजेंसी जाने के अलावा घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके साथ ही गैस एजेंसी पर बायोमेट्रिक सत्यापन और सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मी के माध्यम से फेस स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

जयपुर: राजस्थान के LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में आधार आधारित LPG e-KYC कराने की अंतिम तारीख 16 अगस्त निर्धारित की गई है. राज्य के करीब 1.85 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ताओं में से लगभग 38 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है. पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर e-KYC पूरी करने की अपील की है.

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1. मोबाइल ऐप से घर बैठे KYC

उपभोक्ता संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे e-KYC पूरी कर सकते हैं.

इंडेन उपभोक्ता - IndianOil ONE App

भारत गैस उपभोक्ता - Hello BPCL App

एचपी गैस उपभोक्ता - HP Pay App

मोबाइल ऐप के जरिए e-KYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उपभोक्ता को आधार आधारित पहचान सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

2. गैस एजेंसी पर बायोमेट्रिक सत्यापन

उपभोक्ता अपनी नजदीकी LPG गैस एजेंसी पर जाकर भी e-KYC करा सकते हैं. यहां आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

3. सिलेंडर डिलीवरी के समय फेस स्कैन

उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी e-KYC पूरी करने का विकल्प दिया गया है. डिलीवरी कर्मी के माध्यम से फेस स्कैन कराकर उपभोक्ता अपना सत्यापन पूरा कर सकते हैं.

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KYC नहीं कराई तो क्या होगा?: तेल कंपनियों की ओर से निर्धारित समय सीमा तक e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए घरेलू दर पर LPG सिलेंडर की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य घरेलू सिलेंडर की सुविधा नहीं मिलने की स्थिति में वैकल्पिक तौर पर महंगा वाणिज्यिक सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. वर्तमान में 19 किलो के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत करीब 2,765.50 रुपये बताई गई है. वहीं 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की दर को लेकर 16 अगस्त के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है.

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर भी असर: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में 450 रुपये में LPG सिलेंडर प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी e-KYC कराना महत्वपूर्ण है. यदि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उन्हें रियायती दर पर सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है और सब्सिडी की राशि ट्रांसफर नहीं होने की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में उज्ज्वला योजना समेत अन्य घरेलू LPG उपभोक्ताओं को अपनी e-KYC की स्थिति जांचकर 16 अगस्त से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

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BPCL ने लॉन्च किया 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर: इसी बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने पहली बार 10 किलो का लाइटवेट कंपोजिट LPG सिलेंडर भी लॉन्च किया है. जयपुर में इसकी लॉन्चिंग कांकरिया गैस सर्विस से की गई. कंपोजिट सिलेंडर सामान्य धातु के सिलेंडर की तुलना में हल्का होता है और इसे आसानी से उठाया और स्थानांतरित किया जा सकता है. कंपनी की ओर से इसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार में उतारा गया है.

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात: LPG उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वे 16 अगस्त की अंतिम तारीख से पहले अपनी e-KYC पूरी कर लें. इसके लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है. संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

तेल कंपनियों और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से e-KYC अभियान को तेज किया गया है. LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत के अनुसार उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम कंपनियों ने e-KYC की प्रक्रिया अनिवार्य की है. ऐसे में उपभोक्ताओं को अंतिम समय में भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते KYC करा लेनी चाहिए.

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