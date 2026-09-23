Local Body Elections : निकाय चुनाव में भितरघात पर सख्त हुई कांग्रेस, जिलाध्यक्ष-प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को दो दिन में रिपोर्ट भेजने को कहा है.
Published : September 23, 2026 at 3:24 PM IST
जयपुर: निकाय चुनाव में कई जगह बहुमत के बावजूद पार्टी का बोर्ड नहीं बनने, चेयरमैन और महापौर के चुनाव में कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस सख्त हो गई है. प्रदेश कांग्रेस ने सभापति और मेयर के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ क्रॉस वोटिंग और भितरघात करने वाले पार्षदों और अन्य नेताओं को लेकर जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है.
जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को दो दिन के भीतर भितरघात की रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर ही क्रॉस वोटिंग और भितरघात करने वाले पार्षद और नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
निकाय परिणाम पर वेणुगोपाल ने लगाई थी फटकार : सभापति और मेयर के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल सोमवार को कांग्रेस वॉर रूम आए थे. जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ आपात बैठक की थी.
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बैठक में वेणुगोपाल ने जिलेवाइज फीडबैक लिया था, जहां पर कई जगह भितरघात के चलते पार्टी प्रत्याशियों की हार के कारण बताए गए थे. जिसके बाद वेणुगोपाल ने डोटासरा-जूली सहित अन्य नेताओं को फटकार लगाई थी. वेणुगोपाल को बताया गया था कि अजमेर और पाली नगर निगम में पार्टी के पास बढ़त होने के बावजूद भी वहां पर पार्टी का बोर्ड नहीं बन पाया और न ही मेयर बना पाए. जिस पर वेणुगोपाल ने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
मीडिया से बातचीत के दौरान भी वेणुगोपाल ने साफ कहा था कि सभी जिलों से रिपोर्ट ली जाएगी और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी. देखा जाएगा कि कहां पर प्रशासन के दुरुपयोग के चलते कांग्रेस की हार हुई है और कहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी प्रत्याशियों को हराया है. इधर वेणुगोपाल के निर्देश के बाद मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों को 2 दिन में रिपोर्ट भेजने को कहा था.
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रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई : इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.
पाली और अजमेर पर विशेष फोकस : वहीं, प्रदेश कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका पाली और अजमेर में लगा है, जहां पर लंबे समय बाद कांग्रेस को बढ़त मिली थी. पाली में जहां कांग्रेस को 29 और बीजेपी को 21 सीटें मिली थीं, उसके बावजूद भी महापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा जैन को महज तीन वोट ही मिले. जबकि 26 कांग्रेस पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की. यही स्थिति अजमेर नगर निगम की भी थी. यहां पर कांग्रेस की बढ़त के बावजूद मिस मैनेजमेंट के चलते कांग्रेस महापौर प्रत्याशी की हार हुई और यहां भाजपा ने अपना बोर्ड और मेयर दोनों बना लिए.
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रिपोर्ट के नाम पर केवल खानापूर्ति : वहीं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके बाद केवल रिपोर्ट मांगने की खानापूर्ति की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है. निकाय चुनाव से पहले बागियों पर भी कार्रवाई करने के दावे किए गए थे, लेकिन नामांकन के बाद किसी भी बागी पर कार्रवाई नहीं की गई.
वहीं, अब जब सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब भितरघात की रिपोर्ट मांग रहे हैं. पार्टी नेतृत्व को समय रहते इस पर फैसला लेने चाहिए थे, पहले भी कई रिपोर्ट आई हैं, लेकिन कभी किसी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. केवल रिपोर्ट के नाम पर कागजी कार्रवाई करके खानापूर्ति की जाती है. संभवत: इस रिपोर्ट के बाद भी लगता नहीं है कि कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी.