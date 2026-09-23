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Local Body Elections : निकाय चुनाव में भितरघात पर सख्त हुई कांग्रेस, जिलाध्यक्ष-प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट

जयपुर: निकाय चुनाव में कई जगह बहुमत के बावजूद पार्टी का बोर्ड नहीं बनने, चेयरमैन और महापौर के चुनाव में कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस सख्त हो गई है. प्रदेश कांग्रेस ने सभापति और मेयर के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ क्रॉस वोटिंग और भितरघात करने वाले पार्षदों और अन्य नेताओं को लेकर जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है.

जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को दो दिन के भीतर भितरघात की रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर ही क्रॉस वोटिंग और भितरघात करने वाले पार्षद और नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

निकाय परिणाम पर वेणुगोपाल ने लगाई थी फटकार : सभापति और मेयर के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल सोमवार को कांग्रेस वॉर रूम आए थे. जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्टी के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ आपात बैठक की थी.

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बैठक में वेणुगोपाल ने जिलेवाइज फीडबैक लिया था, जहां पर कई जगह भितरघात के चलते पार्टी प्रत्याशियों की हार के कारण बताए गए थे. जिसके बाद वेणुगोपाल ने डोटासरा-जूली सहित अन्य नेताओं को फटकार लगाई थी. वेणुगोपाल को बताया गया था कि अजमेर और पाली नगर निगम में पार्टी के पास बढ़त होने के बावजूद भी वहां पर पार्टी का बोर्ड नहीं बन पाया और न ही मेयर बना पाए. जिस पर वेणुगोपाल ने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

मीडिया से बातचीत के दौरान भी वेणुगोपाल ने साफ कहा था कि सभी जिलों से रिपोर्ट ली जाएगी और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी. देखा जाएगा कि कहां पर प्रशासन के दुरुपयोग के चलते कांग्रेस की हार हुई है और कहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी प्रत्याशियों को हराया है. इधर वेणुगोपाल के निर्देश के बाद मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों को 2 दिन में रिपोर्ट भेजने को कहा था.