निकाय चुनाव पर घमासान: गहलोत के बयान पर दिलावर का पलटवार कहा- होटल वाली सरकार हमें न सिखाए लोकतंत्र
राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर सियासत तेज है. गहलोत के बयान पर मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया.
Published : April 16, 2026 at 9:47 AM IST
जयपुर: प्रदेश की राजनीति में इन दिनों निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर पारा चढ़ा हुआ है. सरकार द्वारा चुनावों के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगने पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं. जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार देते हुए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की है, वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सुर्खियां बटोरने के लिए अशोक गहलोत गलत बयानबाजी कर रहे हैं.
दिलावर ने तंज कसते हुए कहा, "गहलोत साहब को अपना दौर याद करना चाहिए जब उनकी सरकार पांच साल तक होटलों से चलती थी. असली संवैधानिक विफलता तो तब थी जब उन्होंने अपने ही सहयोगियों को 'नाकारा-निकम्मा' कहा और राज्यपाल के सम्मान को तार-तार किया. आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस आज हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है."
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गहलोत बौखलाए हुए हैं : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं और बचकानी बातें कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून और न्यायालयों का सम्मान करती है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी ओबीसी आयोग की रिर्पोट की सिफारिशों की अनुपालना के पश्चात ही चुनाव करवाये जाने के लिए निर्देशित किया है. सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उसका विस्तृत अध्ययन करेगी और विधिवेत्ताओं से राय लेकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शीघ्र चुनाव संपन्न करवाएगी. दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने तो 13 साल तक चुनाव कराए ही नहीं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाये रखने के लिए 1975 में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे हम पर न्यायालय की अवहेलना करने और कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन के आरोप लगा कर सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं.
राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही है. गहलोत ने कहा, "प्रदेश में कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा है और संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाई जा रही है. यह सीधे तौर पर कॉन्स्टीट्यूशन ब्रेकडाउन (संवैधानिक विफलता) का मामला है. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए और राज्यपाल से बात कर सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव समय पर हों.
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गहलोत ने कहा कि यह सरकार न सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है और न ही हाईकोर्ट की सुन रही है. इससे बड़ा संविधान का उल्लंघन क्या होगा ? इस मामले में राष्ट्रपति को आगे आना चाहिए. गवर्नर से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि चुनाव टाइम पर होने चाहिए. हमारे समय में हम भी एक बार चुनाव स्थगित करने की सोच रहे थे. राजस्थान में कर्मचारियों के हड़ताल चल रही थी, लेकिन हमने हड़ताल के बीच ही निकाय पंचायत चुनाव कराए थे. चुनाव कराने के लिए कोई भी रास्ता निकल सकता है, लेकिन यह लोग घबराए हुए हैं. इनका निकाय और पंचायत चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसीलिए यह लोग चुनाव कराने से डर रहे हैं. प्रदेश में कांस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन जैसे हाल हो रहे हैं.