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Rajasthan Civic Election : डोटासरा-जूली पहुंचे चुनाव आयोग, अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह को ज्ञापन दिया.

Congress Delegation
राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देता कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 2:52 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में पार्षदों की खरीद-फरोख्त और अधिकारी कर्मचारियों की ओर से की गई कथित गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और आयुक्त राजेश्वर सिंह को ज्ञापन दिया. प्रतिनिधि मंडल ने कथित तौर पर चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आयोग से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

जिस पर आयोग ने निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निकाय चुनाव की शुरुआत से ही कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ भेदभाव किया गया. कई जगह भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों में खामियां सामने आने के बाद भी अधिकारियों ने उन्हें रात में बुलाकर फार्म सही करवाए गए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन छोटी-छोटी कमियों पर भी खारिज कर दिए गए. उस समय भी कांग्रेस ने आयोग को शिकायत की थी, लेकिन निचले स्तर पर संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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मतदान के बाद पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल : डोटासरा ने आरोप लगाया कि चुनाव होने के बाद बोर्ड गठन की प्रक्रिया के दौरान पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया. कई स्थानों पर कांग्रेस के पार्षदों को दबाव में लेने की कोशिश हुई और कुछ पार्षदों को कथित रूप से उठाकर भाजपा के कैंप में ले जाया गया.

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उन्होंने आरोप लगाए कुछ स्थानों पर पार्षदों को वहीं प्रमाण पत्र दिलाए गए. डोटासरा ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर लॉटरी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है. लॉटरी के परिणाम लगभग पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में रहे हैं. लॉटरी प्रक्रिया में बच्चों को शामिल नहीं किया. कर्मचारियों ने लॉटरी की पर्चियां निकाली थी.

डोटासरा ने कहा कि जहां पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस के पार्षद ठहरे हुए थे, वहां पर पुलिस का पहरा लगाया गया. उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के माध्यम से मुकदमे दर्ज करवाए गए. निकाय चुनाव के दौरान 152 एफआईआर दर्ज की गई है. वो भी हमने चुनाव आयुक्त के समक्ष रखी है.

चुनाव आयोग निष्पक्ष ही नहीं दिखना भी चाहिए : डोटासरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति जनता का विश्वास कायम रहना चाहिए. चुनाव आयोग की निष्पक्षता केवल निर्णय में नहीं, बल्कि उसके कामकाज और कार्रवाई में भी दिखाई देनी चाहिए.

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राजस्थान में पार्षद चोर मुख्यमंत्री : डोटासरा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में पार्षद चोर मुख्यमंत्री है. उन्होंने कहा कि सरकारी आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र कायम रहना चाहिए. राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना पद बचाने के लिए मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया है.

जूली बोले- पूरी सरकार पार्षद लूटने में लगी रही : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया. पूरी सरकार केवल पार्षदों को लूटने में लगी रही. यह काम केवल पुलिस तक की सीमित नहीं रहा, बल्कि सामान्य प्रशासन, नगर निकाय, वन, खाद्य सुरक्षा और अन्य विभाग का अधिकारी कर्मचारियों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है. जूली ने कहा कि जिन पार्षदों की मेडिकल की दुकान थी, वहां पर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जाकर कार्रवाई की है. कुछ पार्षदों को धमकाया गया है, उनके परिजनों को धमकाया गया है.

जनता ने फैसला दे दिया फिर पार्षदों पर दबाव क्यों ? : जूली ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया था. जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया था, भाजपा के तो पिछले निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से भी कम वोट आए हैं. जबकि कांग्रेस के वोट बराबर आए हैं. उसके बावजूद भाजपा ने बोर्ड बनाने के लिए प्रशासनिक दबाव का सहारा लिया. जूली ने कहा कि हमने तमाम शिकायतों को सबूत के साथ चुनाव आयुक्त के सामने रखा है.

भाजपा के एजेंट की तरह काम करने वाले अधिकारियों की जांच हो : जूली ने कहा कि भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करने वाले अधिकारियों की जांच करने की मांग चुनाव आयुक्त से की गई है. उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेकर भाजपा के एजेंट के तौर पर अधिकारी काम कर रहे हैं. इन्होंने आईएएस -आईपीएस की गरिमा भी काम करने का काम किया है. ऐसे अधिकारियों के नाम हम राजस्थान विधानसभा में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएंगे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां जब विधानसभा की कार्रवाई पढ़ेगी तो उन्हें पता चलेगा कि उनके पूर्वज भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे.

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जूली ने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो इमानदारी से काम कर रहे थे और उन्होंने भाजपा के दबाव में काम करने से इनकार कर दिया. ऐसे अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है. उनके तबादले करने की धमकी दर दी जा रही है. कांग्रेस पार्टी सरकार को चेतावनी देती है कि ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

आयुक्त बोले- सबूत सही तो कार्रवाई करेंगे : वहीं, निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि अगर सबूत सही पाए गए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, उदयलाल आंजना, सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक रफीक खान, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद थे.

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