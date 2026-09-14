ईवीएम खराबी के चलते जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत में 16 सितंबर को होगा पुनर्मतदान, अध्यक्ष चुनाव टले
चार नगरीय निकायों में ईवीएम खराबी के कारण अध्यक्ष चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं.
Published : September 14, 2026 at 10:16 PM IST
जयपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने चार नगरीय निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए हैं. आयोग की ओर से 19 अगस्त 2026 को नगरीय निकाय आम चुनाव, अगस्त-सितंबर 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया था. अब जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत में कुछ मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होगा. वहीं आयोग की ओर से जारी फाइनल आंकड़ों के अनुसार, 309 नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. 10,244 वार्डों में से बीजेपी ने 4,179 और कांग्रेस ने 3,613 वार्डों में जीत दर्ज की है.
तकनीकी खराबी के कारण लिया निर्णय: आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मतगणना के दौरान नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा, नगर निगम जयपुर एवं नगरपालिका सुकेत के कुछ बूथों के परिणाम ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जारी नहीं हो पाए हैं. ऐसे में इन नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम पूर्ण रूप से घोषित नहीं हो पाए हैं. परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव निर्धारित तिथियों पर कराया जाना संभव नहीं है. इसलिए आयोग के निर्देशानुसार, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा, नगर निगम जयपुर एवं नगरपालिका सुकेत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित किए गए हैं. आयोग द्वारा इन चुनावों के संबंध में आगामी आदेश बाद में जारी किए जाएंगे.
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यहां होगा पुनर्मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं. आयोग के अनुसार, नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 09 के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343, वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484; नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338; नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99, वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448, वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576 तथा नगरपालिका सुकेत के वार्ड संख्या 04 के बूथ संख्या 05 पर पुनर्मतदान कराया जाएगा. आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित मतों की संख्या, निकटतम प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच मतों के अंतर से अधिक है. इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है.
16 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान: आयोग के निर्देशानुसार, इन मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा. पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी. पुनर्मतदान की तारीख, समय और मतदान केंद्र की जानकारी संबंधित चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित रूप से दी जाएगी. साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को भी पुनर्मतदान की सूचना दी जाएगी. संबंधित नगरपालिका व मतदान केंद्र के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इसकी सूचना प्रदर्शित की जाएगी.
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केवल अधिकृत मतदाता ही कर सकेंगे मतदान: आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान में केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे, जो संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं. मूल मतदान के दौरान मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाई गई स्याही के निशान को मिटाने के बाद पुनर्मतदान में फिर से स्याही लगाई जाएगी. इस बार भी स्याही का निशान इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह नाखून के प्रारंभिक भाग से अंगुली के प्रथम भाग तक दिखाई दे. आवश्यकता होने पर ईवीएम में उपयोग के लिए मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे. आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पुनर्मतदान के बाद मूल मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए. राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्मतदान की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
यहां पर भाजपा आगे: आयोग की ओर से जारी अधिकृत आंकड़ों के अनुसार, 309 नगर निकायों के कुल 10,244 वार्डों में से 10,235 वार्डों के परिणाम जारी हो चुके हैं. इनमें से बीजेपी ने 4,179, कांग्रेस ने 3,613, आम आदमी पार्टी ने 42, बीएपी (BAP) ने 8, बीएसपी ने 19, सीपीआईएम ने 38 और आरएलपी ने 63 वार्डों में जीत दर्ज की है. अब केवल 9 वार्डों के परिणाम आने बाकी हैं, जिनमें जयपुर नगर निगम के 4 वार्ड, जोधपुर नगर निगम का 1 वार्ड, कोटा नगर निगम के 3 वार्ड और सुकेत नगरपालिका का 1 वार्ड शामिल है.
जोधपुर में विशेष निर्देश: जोधपुर में रिटर्निंग अधिकारी राम किशोर मीणा ने बताया कि पुनर्मतदान में केवल संबंधित मतदान केंद्र के लिए मूल मतदान में अधिकृत मतदाता ही मतदान कर सकेंगे. मूल मतदान के दौरान मतदाता की उंगली पर लगाए गए अमिट स्याही के निशान की पुनर्मतदान में उपेक्षा की जाएगी. पुनर्मतदान के दौरान मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही का नया निशान लगाया जाएगा.
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