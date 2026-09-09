ETV Bharat / state

राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण में 72.09% वोटिंग, 20 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद

मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया: सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कई स्थानों पर मतदाता कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. पहले चरण के मतदान में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लिया. युवाओं के साथ-साथ महिला और बुजुर्ग मतदाताओं में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया. मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहे. संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था.

जयपुर : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया. प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मतदान समाप्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे तक 72.09 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा मतदान अरनोद में 91.98 फीसदी रहा, जबकि सबसे कम चितौड़गढ़ में 61.49 फीसदी रहा. हालांकि फाइनल आंकड़े अभी आना बाकी हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद भी कई मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर कतारों में मौजूद थे.

प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि पहले चरण में 5,393 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जहां 20,623 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. इन वार्डों में करीब 57.52 लाख मतदाता मतदान के लिए पात्र थे. राजेश्वर सिंह ने बताया कि पहले चरण के लिए शुरुआत में 5,550 वार्डों का आंकड़ा था, लेकिन नाम वापसी और निर्विरोध निर्वाचन के बाद मतदान वाले वार्डों की संख्या घटकर 5,393 रह गई. इन वार्डों में कुल 7,683 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इनमें करीब 700 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील और लगभग 3,500 बूथ संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे. मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए 46,648 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. वहीं मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में 80 हजार से अधिक मतदान कर्मचारी जुटे रहे. मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद हो गई है और अब नतीजों का इंतजार है.

इसे भी पढ़ें- लाइव Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 : 162 नगरीय निकायों में मतदान जारी, दोपहर 3 बजे तक 72.66 फीसदी पड़े वोट

BJP-कांग्रेस ने किया जीत का दावा : मतदान खत्म होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मतदाताओं ने भाजपा के विकास कार्यों और संगठन पर भरोसा जताया है. नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करने जा रही है. उन्होंने कहा कि 'ट्रिपल इंजन' की सरकार बनाने के लिए जनता ने अपना मत दे दिया है. अब मतगणना के बाद जब परिणाम सामने आएंगे, उस समय सब जगह कमल का फूल खिला हुआ दिखेगा. राठौड़ ने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है. पिछले ढाई साल में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जो काम किया है, उस पर जनता ने विश्वास जताया है.

जूली ने जताया जीत का भरोसा: वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कांग्रेस के पक्ष में मजबूत मतदान होने का दावा करते हुए पार्टी की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि ढाई साल में सरकार ने जनता के भरोसे को तोड़ा है. जनता ने जिस विश्वास के साथ भाजपा की सरकार बनाई थी, वह उसमें पूरी तरीके से फेल रही है, इसलिए इस नगरीय निकाय चुनाव में जनता भाजपा को आईना दिखाएगी.

अब नतीजों का इंतजार : पहले चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही अब चुनावी मुकाबला परिणाम की ओर बढ़ गया है. प्रत्याशियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों की नजरें भी मतगणना पर टिक गई हैं. मतदान के बाद अब राजनीतिक दल बोर्ड गठन के समीकरणों पर भी काम शुरू करेंगे. खासतौर पर करीबी मुकाबले वाले निकायों में जीत-हार के अंतर और बहुमत के आंकड़े को लेकर सियासी गणित तेज होगा. अब मतदाताओं का फैसला ईवीएम में कैद है और परिणाम आने के साथ ही निकायों में नई राजनीतिक तस्वीर सामने आएगी. पहले चरण के मतदान की समाप्ति के साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. 11 सितंबर को सुबह 7:00 बजे से दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा.

इसे भी पढ़ें- नागौर के कई वार्डों में मतदान के दौरान हंगामा, फर्जी वोटिंग को लेकर बासनी में पथराव