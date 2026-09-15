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Nagar Nikay Chunav : चार निकायों में पुनर्मतदान की अधिसूचना जारी, 305 निकायों के अध्यक्ष की राह हुई साफ

चार नगर निकायों के 10 वार्डों के पुनर्मतदान के लिए अधिसूचना जारी हो गई है. कल होगा मतदान...

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चार निकायों में पुनर्मतदान की अधिसूचना जारी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 9:10 AM IST

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जयपुर: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में जिन चार निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव स्थगित किए गए थे, वहां अब पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगरपालिका के 10 मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होगा. इसको लेकर मंगलवार को आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

इन केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतगणना प्रभावित होने के बाद चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी. आयोग के अनुसार 16 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन 10 बूथों पर पुनर्मतदान होगा. इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना कराई जाएगी. पुनर्मतदान के बाद इन चारों निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना जारी की जाएगी.

पढ़ें : राजस्थान निकाय चुनाव: 10 में से 4 बीजेपी तो 2 में कांग्रेस को बहुमत, कई शहरों में निर्दलीय बने किंगमेकर

जयपुर में पांच, जोधपुर-कोटा में एक-एक और सुकेत में एक बूथ : पुनर्मतदान के लिए जयपुर नगर निगम के वार्ड 9 के बूथ 111, वार्ड 18 के बूथ 235, वार्ड 25 के बूथ 343 इसके साथ वार्ड 34 के बूथ 477 और 484 शामिल हैं. जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50 के बूथ 338 और कोटा नगर निगम के वार्ड 87 के बूथ 99, वार्ड 44 के बूथ 448 तथा वार्ड 11 के बूथ 576 पर भी दोबारा मतदान होगा. सुकेत नगरपालिका के वार्ड 4 के बूथ 5 पर भी पुनर्मतदान कराया जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित मतों की संख्या निकटतम प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच मतों के अंतर से अधिक थी. इसी आधार पर पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया.

पढे़ं : ईवीएम खराबी के चलते जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत में 16 सितंबर को होगा पुनर्मतदान

305 निकायों में अध्यक्ष चुनाव का रास्ता साफ : वहीं, दूसरी ओर जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत को छोड़कर शेष 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है. इन निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव 21 और 22 सितंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे. चार निकायों में पुनर्मतदान और 17 सितंबर को मतगणना पूरी होने के बाद वहां भी अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. यानी 17 सितंबर के बाद प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में बोर्ड गठन की तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगेगी. पुनर्मतदान में केवल संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता ही वोट डाल सकेंगे.

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