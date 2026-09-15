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Nagar Nikay Chunav : चार निकायों में पुनर्मतदान की अधिसूचना जारी, 305 निकायों के अध्यक्ष की राह हुई साफ

जयपुर: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में जिन चार निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव स्थगित किए गए थे, वहां अब पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगरपालिका के 10 मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होगा. इसको लेकर मंगलवार को आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

इन केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतगणना प्रभावित होने के बाद चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी. आयोग के अनुसार 16 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन 10 बूथों पर पुनर्मतदान होगा. इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना कराई जाएगी. पुनर्मतदान के बाद इन चारों निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की लोक सूचना जारी की जाएगी.

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जयपुर में पांच, जोधपुर-कोटा में एक-एक और सुकेत में एक बूथ : पुनर्मतदान के लिए जयपुर नगर निगम के वार्ड 9 के बूथ 111, वार्ड 18 के बूथ 235, वार्ड 25 के बूथ 343 इसके साथ वार्ड 34 के बूथ 477 और 484 शामिल हैं. जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50 के बूथ 338 और कोटा नगर निगम के वार्ड 87 के बूथ 99, वार्ड 44 के बूथ 448 तथा वार्ड 11 के बूथ 576 पर भी दोबारा मतदान होगा. सुकेत नगरपालिका के वार्ड 4 के बूथ 5 पर भी पुनर्मतदान कराया जाएगा.