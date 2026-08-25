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निकाय चुनाव 2026: जिले की 6 निकाय में कांग्रेस से टिकट के ज्यादा आवेदक, 260 वार्ड में भाजपा के 1560 तो कांग्रेस के 2002 आवेदक

तीन-तीन का पैनल तैयार करेंगे : कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम का कहना है कि नगर निगम कोटा के लिए 550 आवेदन कांग्रेस के आए थे. इन सभी आवेदनों का पैनल बना रहे है. सभी आवेदनों को वार्ड के अनुसार जमा देंगे. इनमें से वार्ड के अनुसार तीन-तीन का पैनल तैयार करने वाले हैं. वार्ड के रिजर्वेशन के अनुसार ही टिकट दिए जाएंगे, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा.

भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन का कहना है कि अब चर्चा और विमर्श के बाद योग्य उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाना है. आवेदनों की छंटनी का क्रम शुरू हो गया है और पूरी लिस्टिंग इनकी की जा रही है. इस लिस्ट को लेकर ही वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी. यहां तक कि चुनाव संचालन समिति इस पर पूरा निर्णय करेगी. हमारा फोकस जीताऊ और भाजपा के प्रति समर्पित रहे कार्यकर्ता को ही टिकट देना है.

नगर निगम में भाजपा के 750 तो कांग्रेस के 550 : नगर निगम कोटा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं. जिसमें 1300 आवेदन कांग्रेस और भाजपा के आगे हैं, लेकिन दोनों के आवेदनों में 200 फार्म का अंतर है. कांग्रेस के जहां पर 550 आवेदक आए हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के 750 आवेदक आए हैं. भाजपा के पास चुनाव लड़ने के इच्छुक ज्यादा आए हैं.

अब तक पूरे जिले में कांग्रेस और भाजपा के आवेदकों की संख्या देखी जाए तो वह 3562 हो गई है, लेकिन कांग्रेस के पास आवेदक भाजपा से ज्यादा आए हैं. नगरीय निकाय के चुनाव की बात की जाए तो जिले की 6 निकायों में 260 वार्ड हैं, जहां पर कांग्रेस के 2002 फॉर्म मिले हैं. जबकि भाजपा के 1560 फॉर्म आवेदन हैं. ऐसे में कांग्रेस को 442 आवेदन ज्यादा मिले हैं.

कोटा: जिले की 6 नगरीय निकाय के चुनाव में कोटा में 11 सितंबर को मतदान है. इसके लिए 27 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. इसी दिन लोक सूचना भी निर्वाचन विभाग जारी करेगा, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही पूरी तरह से तैयारी है. बड़ी संख्या में पार्टी सिंबल और टिकट के लिए आवेदक भी दोनों ही पार्टियों में सामने आए हैं.

हमारा पहला लक्ष्य जीत का ही है. हमारी प्राथमिकता है कि वार्ड में रहने वाले निवासी को ही वार्ड से टिकट दिया जाए. पार्टी आरक्षण के अनुसार ही उम्मीदवारों को टिकट देगी. जनरल से जनरल कैंडिडेट ही मैदान में उतारे जाएंगे. कांग्रेस के वार्ड नंबर 46 में सबसे ज्यादा 21 आवेदन आए हैं, जबकि वार्ड नंबर 84 में केवल एक आवेदक हैं. इन वार्ड में टिकट देने का निर्णय रायशुमारी से होगा.

सुल्तानपुर में 1 वार्ड के लिए औसत 27 फॉर्म : आवेदनों की संख्या देखी जाए तो कोटा नगर निगम में 100 वार्डों के लिए 1300 आवेदन भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास आए हैं. जबकि दूसरे नंबर पर सुल्तानपुर और इटावा नगर पालिका रही है. दोनों जगह पर 675-675 आवेदन आए, जबकि सुल्तानपुर में 25 वार्ड हैं और यहां पर औसत आवेदन 27 रहा है. जबकि इटावा में 35 वार्ड है और यहां औसत आवेदन 19 रहा है. जिले की सांगोद नगर पालिका के लिए 410, रामगंज मंडी में 285 सुकेत में 217 आवेदन पार्टियों के पास आए हैं.

औसत के अनुसार देखा जाए तो सबसे कम रामगंज मंडी में 40 रोड के लिए 285 आवेदन है, यहां केवल एक वार्ड के लिए सात आवेदनों का औसत है. भाजपा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर का कहना है कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं ने ही आवेदन किए हैं. सभी आवेदनों पर चुनाव प्रबंधन समिति निर्णय करेगी. इसमें यह भी तय होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए रिजर्व सीटों पर मजबूत दावेदारों को उतारा जाए.

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आवेदन में तीन में भाजपा को तीन में कांग्रेस आगे : आवेदनों को देखा जाए तो भाजपा के तीन नगरी निकायों में कांग्रेस से ज्यादा आवेदन है. जिनमें कोटा नगर निगम में 200 सांगोद में 10 और रामगंजमंडी में 65 ज्यादा आवेदन है. जबकि कांग्रेस के सुल्तानपुर में 425, इटावा में 225 और सुकेत में 67 ज्यादा आवेदन है. कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सभी आवेदनों का पैनल को तैयार किया जा रहा है.

इसके लिए पूरी तरह से रायशुमारी प्रदेश कांग्रेस से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल तक की जाएगी. जनप्रतिनिधियों की भी राय इसमें ली जाएगी. टिकट फाइनल होने के पहले संभावित दावेदारों के संबंध में पूरी जानकारी भी ली जा रही है. देहात कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री मनीष शर्मा ने बताया कि आवेदनों में हमारी संख्या काफी ज्यादा भाजपा से है. कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं. उनका कहना है कि सुल्तानपुर व इटावा में एक वार्ड के लिए 35 से 45 तक भी कार्यकर्ता फॉर्म दे चुके हैं.

नगरीय निकाय के अनुसार कांग्रेस और भाजपा के पास आए आवेदन :