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जयपुर नगर निगम चुनाव : 'आप' की पहली सूची जारी, 11 प्रत्याशियों की घोषणा

'आप' की पहली सूची जारी ( फाइल फोटो )

जयपुर : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल होंगे, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. आम आदमी पार्टी ने आज पहली सूची में 11 प्रत्याशियों की घोषणा की है. शेष प्रत्याशियों के लिए भी जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी. पार्टी का दावा है कि प्रत्याशियों के चयन में जमीनी सक्रियता, संगठन के प्रति निष्ठा, जनता के बीच स्वीकार्यता, स्वच्छ छवि को प्राथमिकता दी गई है. आम आदमी पार्टी के जयपुर जिलाध्यक्ष और चुनाव समिति के अध्यक्ष अमित दाधीच का कहना है कि पार्टी नगर निगम चुनाव में जन सेवा, स्वच्छ राजनीति, पारदर्शिता और जवाब देही को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी. उनका कहना है कि चुनाव केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जयपुर जनता को बेहतर ईमानदार और जवाबदेही नगर निगम व्यवस्था देने के संकल्प के साथ लड़ा जाएगा. इसे भी पढ़ें: Local Body Elections 2026: आज से प्रत्याशी दाखिल करेंगे पर्चा, नामांकन के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 दिन, 9 और 11 सितंबर को मतदान