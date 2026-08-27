जयपुर नगर निगम चुनाव : 'आप' की पहली सूची जारी, 11 प्रत्याशियों की घोषणा
आम आदमी पार्टी का दावा,प्रत्याशियों के चयन में जमीनी सक्रियता संगठन के प्रति निष्ठा और स्वच्छ छवि को प्राथमिकता दी गई है.
Published : August 27, 2026 at 11:39 AM IST
जयपुर : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल होंगे, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है. आम आदमी पार्टी ने आज पहली सूची में 11 प्रत्याशियों की घोषणा की है. शेष प्रत्याशियों के लिए भी जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी.
पार्टी का दावा है कि प्रत्याशियों के चयन में जमीनी सक्रियता, संगठन के प्रति निष्ठा, जनता के बीच स्वीकार्यता, स्वच्छ छवि को प्राथमिकता दी गई है. आम आदमी पार्टी के जयपुर जिलाध्यक्ष और चुनाव समिति के अध्यक्ष अमित दाधीच का कहना है कि पार्टी नगर निगम चुनाव में जन सेवा, स्वच्छ राजनीति, पारदर्शिता और जवाब देही को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी. उनका कहना है कि चुनाव केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जयपुर जनता को बेहतर ईमानदार और जवाबदेही नगर निगम व्यवस्था देने के संकल्प के साथ लड़ा जाएगा.
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स्थानीय मुद्दों पर रहेगा फोकस : अमित दाधीच ने कहा कि जयपुर नगर निगम चुनाव में पार्टी का मुख्य एजेंडा जनता के मूलभूत समस्याओं का समाधान करना होगा. सड़क, सीवरेज, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क, अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि आज पहली सूची जारी की गई है, शेष वार्डों में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है. संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आने वाले दोनों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी ने आगामी दिनों में वार्ड संवाद कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय मुद्दों पर जन अभियान और व्यापक जनसंपर्क के जरिए चुनाव को जनता के मुद्दों से जोड़ने की तैयार की है.
पहले सूची में इन 11 प्रत्याशियों की घोषणा :-
- वार्ड 54, सांगानेर- संगीता गौड़
- वार्ड 118, आदर्श नगर- मोहम्मद असलम
- वार्ड 64, बगरू- हीरालाल खर्रा
- वार्ड 62, बगरू - योगेश गोयल
- वार्ड 120, आदर्श नगर-लालचंद सैनी
- वार्ड 141, हवामहल - डॉ. गजेन्द्र बंसल
- वार्ड 71, बगरू - मोहम्मद साजिद
- वार्ड 22, विद्याधर नगर- त्रिलोक पारीक
- वार्ड 33, झोटवाड़ा - कविता यादव
- वार्ड 103, सिविल लाइंस - प्रदीप
- वार्ड 145, हवामहल - पिंकी कुमारी