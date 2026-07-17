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निकाय चुनाव: हाईकोर्ट सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग की सफाई, आरक्षण सरकार करेगी तय

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक हलचल के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार उच्च न्यायालय में रखे गए अपने पक्ष को सार्वजनिक किया है. उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुई सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में आयोग की भूमिका राज्य सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होती है. उन्होंने तथाकथित 'मीडिया ट्रायल' पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि समाचारों में तथ्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि 16 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायालय के समक्ष तीन महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे. पहला: एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण का निर्धारण करना चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है. दूसरा: यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अभाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का कोई निर्णय लिया जाता है, तो वह निर्णय लेने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं.