ETV Bharat / state

राजस्थान निकाय चुनाव : दूसरे चरण में मतदान जारी, जयपुर में EVM खराबी और बूथों पर विवाद

जयपुर में कुछ स्थानों पर EVM खराब हो गई. कुछ मतदाता लौट गए. नाराज मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर हंगामा किया.

NIkay Chunav 2026
मतदान केंद्र के बाहर लगी वोटर्स की लाइन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 12:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान का दौर जारी है. दूसरे चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं समेत कुल 147 नगरीय निकायों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. इस चरण में 87 लाख 60 हजार 884 मतदाता 18,266 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. इसके लिए प्रदेशभर में 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

जयपुर के 150 वार्डों में मतदान: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भी सुबह से मतदान जारी है. शहर में 2,256 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं. निगम क्षेत्र में 24 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान खत्म होने के साथ ही 723 प्रत्याशियों का भविष्य EVM में कैद हो जाएगा. जयपुर नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के 149-149 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 425 प्रत्याशी अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. अधिकांश वार्डों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई वार्डों में निर्दलीय और अन्य दलों के उम्मीदवारों ने मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बना दिया है.

जयपुर में EVM खराबी और बूथों पर विवाद (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: हाड़ौती के 12 निकायों के 399 वार्डों में मतदान जारी, 1373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

वार्ड 141 में EVM खराब: हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 141 में मतदान शुरू होने के दौरान EVM में खराबी सामने आई. पुराने पेंशन कार्यालय पर बने बूथ नंबर 11 पर EVM मशीन में तकनीकी खराबी के चलते मॉक पोल नहीं हो पाया. इसके बाद दूसरी मशीन मंगवाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया गया. मशीन बदलने की प्रक्रिया के चलते यहां मतदान प्रक्रिया 15 मिनट प्रभावित रही.

NIkay Chunav 2026
मतदान केंद्र के बाहर बैलेट नंबर के प्रचार पर विरोध (ETV Bharat Jaipur)

वार्ड 113 में भी EVM खराब, मतदाताओं का हंगामा: उधर, जयपुर के वार्ड नंबर 113 में कांवटिया का खुर्रा स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बनाए गए मतदान केंद्र पर भी EVM मशीन खराब हो गई. सुबह करीब 7:15 बजे मशीन में खराबी आई और करीब आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा. EVM खराब होने की सूचना के बाद कुछ मतदाता मतदान किए बिना ही लौट गए. इससे नाराज मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर हंगामा किया.

NIkay Chunav 2026
युवा-बुजुर्ग हर वर्ग पहुंचा मतदान केंद्र (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: नगर निकाय चुनाव : बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही में दूसरे चरण का मतदान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने डाला वोट

बूथ के बाहर प्रत्याशी का बैलेट नंबर लिखने पर बवाल: हवामहल विधानसभा क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने एक मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी का बैलेट नंबर लिखे होने को लेकर भी विवाद हो गया. अन्य प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना था कि मतदान केंद्र के बाहर इस तरह प्रत्याशी का बैलेट नंबर लिखा होना उचित नहीं है. शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने पेंट किए हुए नंबर को हटाने की जद्दोजहद शुरू की. यहीं नजदीक में कुछ डेकोरेशन बैलून के माध्यम से भी बैलेट नंबर को प्रदर्शित किया हुआ था, इसे भी पुलिस प्रशासन की ओर से हटाया गया. इसी मतदान केंद्र पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर भी नदारद रही, जिसके चलते उन्हें मतदान के दौरान खासी परेशानी का सामना करना पड़ा.

NIkay Chunav 2026
बैलेट नंबर के प्रचार पर विरोध, पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई (ETV Bharat Jaipur)

दीया कुमारी ने किया मतदान: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने वार्ड नंबर 141 के पुराने पेंशन कार्यालय स्थित बूथ नंबर 10 पर मतदान किया. मतदान के बाद उन्होंने प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोट डाल रहे मतदाताओं से भी मतदान की अपील की. दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में जहां-जहां नगर निकाय के लिए वोटिंग हो रही है, वहां मतदाता जाकर मतदान जरूर करें. उन्होंने कहा कि नागरिक होने के नाते मतदान सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है. ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें भागीदारी निभाना हर नागरिक का कर्तव्य है.

NIkay Chunav 2026
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किया मतदान (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: भाजपा नेता का बड़ा ऐलान, बोले- हम चुनाव नहीं जीते तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा

राजस्थान निकाय चुनाव - दूसरे चरण की तस्वीर

  • कुल निकाय : 147
  • नगर निगम : 6
  • नगर परिषद : 20
  • नगर पालिका : 121
  • कुल वार्ड : 4,774
  • कुल पोलिंग बूथ : 9,758
  • कुल मतदाता : 87,60,884
  • कुल उम्मीदवार : 18,266
  • मतदान समय : सुबह 7 से शाम 6 बजे तक

जयपुर में सबसे ज्यादा 723 उम्मीदवार: दूसरे चरण में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जयपुर नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं. जयपुर में कुल 723 प्रत्याशी मैदान में हैं. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में प्रत्याशियों की संख्या भी अलग-अलग है. वार्ड नंबर 62 में सबसे ज्यादा 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. इसके विपरीत 17 वार्ड ऐसे हैं, जहां सिर्फ दो-दो प्रत्याशी आमने-सामने हैं. इनमें वार्ड नंबर 41, 42, 45, 49, 52, 53, 60, 83, 90, 91, 94, 122, 123, 129, 131, 142 और 150 शामिल हैं.

NIkay Chunav 2026
वोट देने के बाद अंगुली की स्याही दिखाते विधायक बालमुकुंदाचार्य (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर नगर निगम चुनाव

  • कुल वार्ड : 150
  • कुल बूथ : 2,256
  • कुल उम्मीदवार : 723
  • कांग्रेस : 149
  • बीजेपी : 149
  • अन्य पार्टी/निर्दलीय : 425
  • मतदाता : 24 लाख से ज्यादा

जयपुर के मतदाता

  • कुल मतदाता : 24 लाख 23 हजार 121
  • महिला वोटर्स : 11 लाख 71 हजार 649
  • पुरुष वोटर्स : 12 लाख 61 हजार 380
  • थर्ड जेंडर : 92

हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने किया मतदान: हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 26 के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हाथोज स्थित पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ने मतदान का सबसे बड़ा अधिकार और शक्ति दी है. उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की.

TAGGED:

NAGAR NIKAY ELECTION 147 BODIES
JAIPUR NAGAR NIGAM 150 WARDS
JAIPUR EVM FAILURE
DIYA KUMARI BALMUKUND ACHARYA VOTE
NIKAY CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.