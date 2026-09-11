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राजस्थान निकाय चुनाव : दूसरे चरण में मतदान जारी, जयपुर में EVM खराबी और बूथों पर विवाद

मतदान केंद्र के बाहर लगी वोटर्स की लाइन ( ETV Bharat Jaipur )