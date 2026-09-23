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निकाय चुनाव: जीत के जश्न के बीच मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन, BJP करेगी विधानसभावार समीक्षा

हार की समीक्षा होगी: निकाय प्रमुखों के चुनाव के बाद अब पार्टी विश्लेषण के दौर में आ गई है. 70 फीसदी निकायों में प्रमुख बनने के बाद अब हिसाब शेष निकायों का तो है ही, साथ ही उन मंत्रियों की कार्यशैली की भी समीक्षा की जा रही है जो अपने निकाय में प्रमुख नहीं बना पाए. इसके संकेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दिए. राठौड़ ने कहा कि पार्टी अब विधानसभा क्षेत्रवार संगठन, टिकट वितरण, बागियों, निर्दलीयों और बोर्ड गठन के दौरान बने राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण करने की तैयारी में है. हार-जीत के बाद समीक्षा जरूरी है, इसलिए पार्टी अब समीक्षा कर रही है और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार होगी.

अब पार्टी के भीतर विधानसभा क्षेत्रवार प्रदर्शन और नेताओं के प्रभाव का हिसाब-किताब भी शुरू हो गया है. खासतौर पर मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के अपने विधानसभा क्षेत्रों में निकाय बोर्ड के गठन को उनके राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखा जा रहा है, जहां कई मंत्रियों ने अपने इलाकों में भाजपा का बोर्ड बनवाया, वहीं सात मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भाजपा निकाय प्रमुख नहीं बना सकी. अब पार्टी इनका विधानसभा वार हिसाब तैयार कर रही है, जिसका असर आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में दिख सकता है.

जयपुर: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अध्यक्ष, सभापति और महापौर पदों पर बड़ी बढ़त हासिल की है. 21 सितंबर तक घोषित 303 निकाय प्रमुखों के परिणामों में भाजपा ने 198 निकायों में बोर्ड बनाया, जबकि कांग्रेस के खाते में 95 बोर्ड आए. निर्दलीयों ने 7 और AAP, CPIM व RLP ने एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद हासिल किया. यानी घोषित नतीजों में करीब 70 प्रतिशत बोर्ड भाजपा के खाते में गए, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनाव केवल जीत का आंकड़ा भर नहीं है.

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वे मंत्री जो अपनी विधानसभा में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे:

हीरालाल नागर (ऊर्जा मंत्री): सांगोद में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

सांगोद में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): रामगंजमंडी में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

रामगंजमंडी में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. संजय सिंह (वन मंत्री): अलवर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

अलवर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. कन्हैया लाल चौधरी (PHED मंत्री): मालपुरा में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

मालपुरा में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. जवाहर सिंह बेढम (गृह राज्य मंत्री): नगर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

नगर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. किरोड़ी लाल मीणा (कृषि मंत्री): सवाई माधोपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

सवाई माधोपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. केके विश्नोई (उद्योग राज्य मंत्री): गुड़ामालानी में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

गुड़ामालानी में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. सुमित गोदारा (खाद्य मंत्री): लूणकरणसर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

लूणकरणसर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय मंत्री): जैतारण में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

जैतारण में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. सुरेश रावत (जल संसाधन मंत्री): पुष्कर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

पुष्कर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. जोगराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जोधपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

जोधपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. गजेंद्र सिंह खींवसर (चिकित्सा मंत्री): जोधपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

जोधपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे. झाबर सिंह खर्रा (UDH मंत्री): श्रीमाधोपुर में निकाय प्रमुख बनाने में कामयाब रहे.

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सीएम, डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री का बाकी: जयपुर नगर निगम के परिणाम अभी आना बाकी हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह सामने नहीं आया है. हालांकि, मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीयों के सहयोग से भाजपा बोर्ड बनाने में कामयाब रही. इस लिहाज से सीएम भजनलाल अपने गृह जिले में तो निकाय प्रमुख बनाने में सफल हो गए. वहीं उनकी विधानसभा सीट सांगानेर, जो कि जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आती है, उसके परिणाम 25 सितंबर को आएंगे.

इसी तरह डिप्टी सीएम दीया कुमारी और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र भी जयपुर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं. हालांकि, बहुमत के गणित के हिसाब से बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है. ऐसे में माना जा रहा है कि ये तीनों नेता भी अपने रिपोर्ट कार्ड में सफल रहेंगे. राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद कहते हैं कि जयपुर नगर निगम में बोर्ड भले ही बीजेपी का बन रहा हो, लेकिन कई वार्ड ऐसे हैं जिन्हें भाजपा का गढ़ माना जाता था पर वहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इनमें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल है.

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मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड अब क्यों अहम है?: निकाय चुनाव में भाजपा ने कुल मिलाकर बहुत मजबूत जमीनी प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन निर्दलीयों के सहयोग से वह निकाय प्रमुख बनाने में काफी हद तक कामयाब रही. पाली और अजमेर सहित कई निकाय ऐसे हैं जहां पार्टी कांग्रेस के हाथ से जीत छीनने में कामयाब रही. हालांकि, इस बीच कांग्रेस की ओर से धनबल के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए. बोर्ड बनाने में कामयाब रही भाजपा के लिए मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड इसलिए भी जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्थानीय जनता ने पार्टी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा का कहना है कि मंत्रियों की इस परफॉर्मेंस का असर आगामी पंचायत चुनावों और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल में साफ दिखाई दे सकता है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि मंत्री अपने गृह क्षेत्र में भी बोर्ड नहीं बना पाए, तो क्या यह वहां उनके प्रति जनता की नाराजगी का संकेत तो नहीं है.

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