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BJP in Rajasthan : शहरी निकाय की सीढ़ी पार...ग्रामीण की चुनौती बरकरार, डोटासरा बोले- सूपड़ा होगा साफ

अब शहरी मॉडल गांव में कितना चलेगा ? : निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश संगठन और मंत्रियों तक पूरी चुनावी मशीनरी मैदान में उतारी. बड़े शहरों में रोड शो, सभाएं, बूथ मैनेजमेंट और स्थानीय संगठन की सक्रियता दिखाई दी. परिणामों में पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनी, लेकिन पंचायत चुनाव की जमीन अलग है. गांव में स्थानीय व्यक्ति की पकड़, परिवार और सामाजिक नेटवर्क, पंचायत स्तर के समीकरण, प्रत्याशी की व्यक्तिगत स्वीकार्यता, जातीय-सामाजिक समीकरण, पुराने सरपंच और पंचायत समिति नेताओं की भूमिका इसके साथ स्थानीय विकास के मुद्दे ज्यादा प्रत्यक्ष तरीके से सामने आते हैं.

यहां मुकाबला सिर्फ नगर की कॉलोनियों और वार्डों का नहीं, बल्कि गांव, ढाणी, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर होगा. पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में करीब 4.02 करोड़ मतदाता हैं. राज्य में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियां और 14,403 ग्राम पंचायतें चुनावी प्रक्रिया के दायरे में हैं. यानी 5 करोड़ मतदाताओं में से निकाय चुनाव में करीब 1.44 करोड़ शहरी मतदाताओं के बीच परीक्षा देने के बाद अब बीजेपी का मुकाबला उससे कहीं बड़े ग्रामीण मतदाता आधार में होगा. 1.44 करोड़ शहरी मतदाता राज्य के कुल मतदाता आधार का करीब 30 प्रतिशत से अधिक हैं, जबकि पंचायत चुनाव का मतदाता आधार करीब 4.02 करोड़ है.

बीजेपी का वोट शेयर 35.17 प्रतिशत रहा, जबकि कांग्रेस को 34.24 प्रतिशत वोट मिले. वार्डों की संख्या में जरूर बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा. 10,244 वार्डों में बीजेपी ने 4,179 और कांग्रेस ने 3,613 वार्ड जीते, जबकि 2,273 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे. यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन करीब एक चौथाई वार्ड निर्दलीयों के खाते में जाना भी स्थानीय स्तर पर दोनों प्रमुख दलों के सामने मौजूद चुनौती को दिखाता है. अब यही सवाल पंचायत चुनाव में और बड़ा हो जाता है. क्या शहरों में मिली बढ़त को बीजेपी गांवों में भी दोहरा पाएगी? क्योंकि पंचायत चुनाव का सामाजिक और राजनीतिक भूगोल निकाय चुनाव से बिल्कुल अलग है.

प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बाद अब प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के साथ अन्य पार्टियों का सियासी फोकस गांव की ओर मुड़ गया है. निकाय चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कई निकायों में बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गई, लेकिन परिणामों का दूसरा पहलू पार्टी के लिए पंचायत चुनाव से पहले कई सवाल खड़े करता है. शहरों के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से महज 0.93 प्रतिशत वोट की बढ़त मिली.

जयपुर: शहर की सत्ता के बाद अब बीजेपी के सामने गांव की अग्निपरीक्षा है. निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से महज 0.93 फीसदी आगे रहा और 309 निकायों में करीब 86 जगह ही पार्टी अपने दम पर बहुमत जुटा सकी. कई बोर्डों के लिए निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ा, यानी जीत के आंकड़े भले बीजेपी के पक्ष में हों, लेकिन जनादेश की तस्वीर उतनी एकतरफा नहीं रही. अब पंचायत चुनाव में यही गणित बीजेपी की असली परीक्षा लेगा.

इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती केवल पार्टी का वोट ट्रांसफर कराने की नहीं होगी, बल्कि हर पंचायत में स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और संगठन खड़ा करने की होगी. निकाय चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी व्यक्तिगत प्रभाव के कारण जीतता है तो उसका राजनीतिक लाभ पार्टी को मिल सकता है, लेकिन पंचायत चुनाव में हजारों गांवों और ग्राम पंचायतों में इसी तरह का व्यक्तिगत नेटवर्क खड़ा करना संगठन के लिए बड़ा काम होगा.

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निर्दलीयों का गणित पंचायत में भी बड़ा सवाल : निकाय चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश निर्दलीय पार्षदों की जीत रही. कई जगहों पर निर्दलीयों ने दोनों प्रमुख दलों को पीछे छोड़ दिया. भरतपुर इसका बड़ा उदाहरण रहा. ऐसे में पंचायत चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति तक स्थानीय समीकरणों में निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकते हैं.

बीजेपी के लिए सवाल यह होगा कि क्या पार्टी अपने संगठन और प्रत्याशी चयन के दम पर निर्दलीयों की चुनौती को सीमित कर पाती है या पंचायतों में भी स्थानीय असंतोष पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ दिखाई देगा ? यही चुनौती कांग्रेस के सामने भी होगी. हालांकि, बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उसके सामने सरकार के कामकाज और संगठन के प्रदर्शन का फीडबैक सीधे पार्टी से जुड़ने की संभावना रहेगी.

पंचायत चुनाव में बीजेपी के सामने 7 बड़ी चुनौतियां :

निकाय के सीमित वोट अंतर को ग्रामीण वोट में बदलना.

करीब 4.02 करोड़ मतदाताओं तक संगठन की पहुंच.

14,403 ग्राम पंचायतों में प्रत्याशी चयन.

457 पंचायत समितियों में स्थानीय गुटबाजी संभालना.

41 जिला परिषदों में मजबूत चेहरे उतारना.

बागियों और निर्दलीयों को नियंत्रित करना.

मंत्रियों-विधायकों के क्षेत्रों में संगठन का प्रदर्शन बनाए रखना.

कांग्रेस के ग्रामीण आधार की भी परीक्षा : पंचायत चुनाव को सिर्फ बीजेपी की परीक्षा के तौर पर देखना अधूरा होगा. कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव निकाय नतीजों के बाद अपनी ग्रामीण राजनीतिक जमीन को परखने का मौका होगा. निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से सिर्फ 0.93 प्रतिशत वोट पीछे रही. कुछ प्रमुख शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी. पाली में, जो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का गृह क्षेत्र है, कांग्रेस ने 29 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी 21 पर रही. झालावाड़ नगर परिषद में भी कांग्रेस ने 45 में से 29 वार्ड जीते.

इसलिए पंचायत चुनाव में कांग्रेस के सामने सवाल होगा कि वह इन इलाकों में अपने स्थानीय संगठन को कितना सक्रिय कर पाती है और शहरी चुनाव में मिले वोट को ग्रामीण संगठन तक कितना ले जा पाती है. कांग्रेस के लिए दूसरी चुनौती अंदरूनी खींचतान और स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता होगी. निकाय चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति और प्रचार को लेकर सवाल उठाए थे. यानी पंचायत चुनाव बीजेपी के साथ-साथ कांग्रेस संगठन के लिए भी जमीनी ताकत की परीक्षा होगा.

लॉटरी के बाद बदल गया पूरा समीकरण : पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी पूरी होने के साथ ही स्थानीय समीकरण भी बदल गए हैं. 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर आरक्षण तय होने से कई संभावित दावेदारों की रणनीति बदल गई है. जिला परिषदों में कुल 1,403 वार्ड और पंचायत समितियों में 8,221 वार्ड हैं. इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के टिकट वितरण पर पड़ेगा. जिस नेता ने पांच साल से किसी सामान्य सीट पर तैयारी की होगी. सीट महिला, SC, ST या OBC के लिए आरक्षित हो गई है तो पूरा समीकरण बदल गया. दूसरी तरफ आरक्षण के कारण नए चेहरे सामने आ गए है. यही नए चेहरे पार्टी के लिए अवसर भी होंगे और जोखिम भी. बीजेपी के लिए खास चुनौती यह होगी कि वह संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं, नए दावेदारों और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों के बीच संतुलन कैसे बनाए.

निकाय के बाद पंचायत चुनाव को लेकर बैठक करते बीजेपी नेता (Source : Rajasthan BJP)

भाजपा प्रदेश महामंत्री बोले- बूथ से जिले तक जिम्मेदारियां तय : पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी पार्टी सामूहिक नेतृत्व और पारिवारिक भाव के साथ मैदान में उतरेगी. निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन और टिकट वितरण से पहले सभी स्तरों पर राय मशवरा किया गया और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया. इसी मॉडल को पंचायत चुनाव में भी आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के बूथ, मंडल और जिला स्तर तक के कार्यकर्ता चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं. संगठन ने सभी इकाइयों और विभागों में प्रभारियों की नियुक्ति कर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं. कार्यकर्ताओं के रहने और चुनावी दायित्वों से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी तैयारी पूरी है. उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह सजग और तैयार है.

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डोटासरा ने कहा- भाजपा का सूपड़ा साफ होगा : पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने पंचायत चुनाव करीब डेढ़ साल की देरी से कराए और इस दौरान लोकतंत्र के साथ अन्याय किया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के कथित कुशासन से परेशान हैं. डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से पंचायत चुनाव में मजबूती से मुकाबला करने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी. डोटासरा ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी और उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा.

राजनीतिक विश्लेषक बोले- मंत्रियों और विधायकों का भी खुलेगा रिपोर्ट कार्ड : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक असर बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के प्रदर्शन पर पड़ सकता है. निकाय चुनाव के बाद पार्टी ने जिन क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन देखा है, वहां समीक्षा की बात कही है. अब पंचायत चुनाव में भी विधानसभा क्षेत्रवार प्रदर्शन पर नजर रह सकती है. पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ग्रामीण मतदाता के सामने स्थानीय सवाल ज्यादा प्रत्यक्ष रहेंगे- सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई, रोजगार, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, किसानों से जुड़े मुद्दे और पंचायत स्तर के विकास कार्य. यही कारण है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. दूसरी तरफ यदि स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर असंतोष है, तो उसका असर पार्टी के उम्मीदवारों पर पड़ सकता है.

जन प्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड :

किस विधायक के इलाके में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा ?

किस मंत्री के क्षेत्र में पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर कितनी सीटें जीतीं ?

कहां संगठन मजबूत रहा और कहां बागियों ने नुकसान पहुंचाया ?

कहां स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल नहीं बना ?

2028 से पहले पंचायत चुनाव क्यों अहम ? : श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए शहरी वोट हासिल किया, लेकिन कांग्रेस से अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा. अब ग्रामीण चुनाव में पार्टी के सामने इससे बड़ा मतदाता आधार है. इसलिए पंचायत चुनाव का परिणाम केवल पंचायतों की सत्ता तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी संकेत देगा कि शहरी निकायों में बीजेपी को मिला समर्थन ग्रामीण राजस्थान में किस स्तर तक मौजूद है. राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होंगी. पंचायत चुनाव गांव के स्तर पर पार्टी के संगठन, कार्यकर्ता नेटवर्क और स्थानीय नेतृत्व की वास्तविक स्थिति सामने ला सकते हैं. अगर बीजेपी पंचायत स्तर पर मजबूत प्रदर्शन करती है तो उसके पास ग्रामीण संगठन को लेकर एक सकारात्मक फीडबैक होगा.

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वहीं, अगर निकाय चुनाव की तरह पंचायतों में भी बड़ी संख्या में निर्दलीय और स्थानीय चेहरे मजबूत होकर सामने आते हैं, तो यह पार्टी के लिए अपने जमीनी संगठन की समीक्षा का विषय बन सकता है. दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी पंचायत चुनाव निकायों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ जांचने का अवसर होगा. इसलिए निकाय चुनाव के बाद असली सवाल अब यह नहीं है कि शहर में किसका बोर्ड बना, बल्कि यह है कि गांव में किस पार्टी का संगठन और जनाधार ज्यादा गहराई तक पहुंचता है. शहरों में बीजेपी ने अपनी बढ़त दर्ज कराई है, लेकिन पंचायत चुनाव का मैदान कहीं बड़ा है.