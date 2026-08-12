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आरक्षण लॉटरी से खुलेगा निकाय चुनाव का रास्ता, खर्रा बोले, 'पिछली बार की आरक्षित श्रेणी इस बार लॉटरी से बाहर'

यानी अगले एक सप्ताह में राजस्थान की चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. पहले 13 अगस्त को निकाय प्रमुखों के पदों का आरक्षण, फिर वार्डों की आरक्षण लॉटरी और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा. इन तीन चरणों के साथ प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का औपचारिक बिगुल बजने की संभावना है. खास तौर पर पार्षद, सभासद, सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहे दावेदारों की नजर अब आरक्षण लॉटरी पर टिकी है.

इसके बाद 17 अगस्त को नगरीय निकायों और 18 अगस्त को पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रस्तावित है. जिला स्तर पर कलक्टरों के माध्यम से वार्डों का आरक्षण तय होगा. वहीं, सरपंच और वार्ड पंच के पदों की लॉटरी उपखंड स्तर पर कराई जाएगी. हालांकि, इन तारीखों को लेकर औपचारिक आदेश अभी जारी होना बाकी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तेज कर दी गई हैं.

डीएलबी डायरेक्टर जूईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को भी लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित किया है. इसके लिए आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सूचना भेजी जा चुकी है.

13 अगस्त की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में सुबह 10:30 बजे होगी. महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय होने के साथ ही लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे संभावित दावेदारों की तस्वीर भी बदल सकती है. कई दावेदारों की उम्मीदें आरक्षण के स्वरूप पर टिकी हुई हैं, ऐसे में 13 अगस्त की लॉटरी को चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. विभाग ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को अपने अधिकृत प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित किया है.

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. 13 अगस्त गुरुवार को 309 नगरीय निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. इसके साथ ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस निकाय में प्रमुख पद सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग के लिए होगा. इसके बाद 17 और 18 अगस्त को वार्डों के आरक्षण की लॉटरी कराने की तैयारी है. माना जा रहा है कि आरक्षण की पूरी प्रक्रिया के बाद 18 अगस्त की शाम या 19 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है और इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली बार की आरक्षित श्रेणी इस बार लॉटरी से बाहर होगी.

आखिरी बार 2019 में हुई नगरीय निकाय चुनाव की लॉटरी : 2019 की पिछली आरक्षण प्रक्रिया और इस बार की लॉटरी के बीच करीब सात साल का अंतर है. वर्ष 2019 में प्रदेश के 193 नगरीय निकायों के 7280 वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई थी. उस समय 18 सितंबर को वार्डों और 21 अक्टूबर को मेयर, सभापति और अध्यक्ष पदों के आरक्षण का निर्धारण हुआ था. अब निकायों की संख्या बढ़कर 309 और वार्डों की संख्या 10245 हो चुकी है. ऐसे में 13 अगस्त की लॉटरी केवल आरक्षण तय करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि करीब सात साल बाद होने जा रहे निकाय चुनाव की राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव भी होगी.

2019 में निगम मेयर का आरक्षण :

जयपुर हेरिटेज - ओबीसी महिला

जयपुर ग्रेटर - ओबीसी महिला

अजमेर - एससी महिला

कोटा उत्तर - एससी महिला

कोटा दक्षिण - सामान्य

बीकानेर - सामान्य महिला

भरतपुर - एससी

उदयपुर - ओबीसी वर्ग

जोधपुर उत्तर - सामान्य महिला

जोधपुर दक्षिण - सामान्य महिला

पिछली बार की आरक्षित श्रेणी इस बार लॉटरी से बाहर :

लॉटरी से साफ होगी तस्वीर : स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि राज्य के 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगमों में मेयर, 51 नगर परिषदों में सभापति और 248 नगरपालिकाओं में चेयरमैन के पद शामिल हैं. लॉटरी प्रक्रिया में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया जाएगा. आरक्षण तय होने के बाद बचने वाले पद ओपन कैटेगरी (सामान्य) में जाएंगे. 309 निकायों में से 60 निकाय प्रमुख पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जबकि 50 पद एससी और 11 पद एसटी के लिए आरक्षित होंगे. उन्होंने बताया कि शहरी निकायों में एससी और एसटी का आरक्षण संबंधित निकाय में इनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है. इसके लिए फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा.

महिला आरक्षण में भी इस बार बदलाव : नगरीय निकाय चुनावों में महिला आरक्षण को लेकर भी इस बार स्थिति अलग रहने वाली है. राजस्थान में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है.

सबसे पहले एससी की लॉटरी : निकाय प्रमुखों के आरक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले एससी वर्ग के लिए लॉटरी निकाली जाएगी. इसके लिए 2014 और 2019 के चुनावों में एससी के लिए आरक्षित रहे निकायों को इस बार की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा. इसके बाद बचे हुए निकायों में एससी की आबादी के आधार पर निकायों को ज्यादा से कम जनसंख्या के क्रम में रखा जाएगा. इनमें से लॉटरी के माध्यम से 50 निकाय एससी के लिए आरक्षित किए जाएंगे. एससी के बाद इसी तरह एसटी वर्ग के लिए 11 निकायों का आरक्षण तय किया जाएगा. एससी और एसटी के लिए आरक्षित पदों के अंदर ही 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे.

फिर निकलेगी ओबीसी की लॉटरी : एससी और एसटी का आरक्षण तय होने के बाद ओबीसी के लिए निकाय प्रमुख पदों की लॉटरी निकाली जाएगी. ओबीसी के लिए आरक्षित निकायों की संख्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होगी. इस प्रक्रिया में 2014 और 2019 में ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को रोटेशन के तहत बाहर रखकर बचे हुए निकायों में से ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा.

सामान्य कैटेगरी में भी 33 फीसदी महिला आरक्षण : एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण तय होने के बाद जो निकाय प्रमुख पद बचेंगे, वे ओपन यानी सामान्य कैटेगरी में जाएंगे. हालांकि, ओपन कैटेगरी भी पूरी तरह पुरुषों के लिए नहीं होगी. इसमें भी 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इस तरह महिला आरक्षण सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी सभी श्रेणियों में लागू होगा.

पिछली बार की आरक्षित श्रेणी इस बार लॉटरी से बाहर : प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर महापौर और सभापति पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया में रोटेशन नियम अहम भूमिका निभाएगा. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली बार जिस निकाय में महापौर या सभापति का पद जिस विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित था, उसी श्रेणी को इस बार उसी पद के लिए होने वाली लॉटरी में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा. इसका उद्देश्य आरक्षण का लाभ अलग-अलग वर्गों को बारी-बारी से देने का है.

जयपुर में पिछली बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था पद : जयपुर नगर निगम के महापौर पद की बात करें तो पिछली बार यहां दो निगम (हेरिटेज और ग्रेटर) थे और दोनों ही निगमों में मेयर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित था. रोटेशन के नियम के चलते इस बार ओबीसी महिला श्रेणी को महापौर पद के आरक्षण की लॉटरी से बाहर रखा जाएगा. ऐसे में जयपुर का महापौर पद इस बार सामान्य यानी ओपन, एससी, एसटी या नियमों के तहत पात्र किसी अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित हो सकता है. हालांकि, अंतिम स्थिति लॉटरी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी, क्योंकि पिछली चुनावी व्यवस्था के दौरान ग्रेटर और हेरिटेज दो अलग नगर निगम थे, जबकि अब दोनों को मिलाकर एक नगर निगम बनाया गया है और वार्डों की संख्या 250 से घटकर 150 हुई है. ऐसे में जयपुर के महापौर पद के आरक्षण में रोटेशन का नियम किस तरह लागू होगा, ये खास तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा.