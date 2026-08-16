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बड़ा अपडेट : प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी अब 17 और 18 सितंबर को

शासन सचिवालय जयपुर ( ETV Bharat File Phjoto )

जयपुर: प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर 13 अगस्त को 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी निकल गई थी. वहीं, अब जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर को निकल जाएगी तो वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के लिए 18 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी. पहले यह लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में पंचायत राज विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम ने आदेश जारी किए हैं. आदेशों के मुताबिक जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को जिला मुख्यालय पर निकल जाएगी तो वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के आरक्षण लॉटरी उपखंड स्तर पर 18 सितंबर को निकाली जाएगी. आदेश की कॉपी (ETV Bharat Jaipur)