बड़ा अपडेट : प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी अब 17 और 18 सितंबर को
पहले 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी आरक्षण लॉटरी...
Published : August 16, 2026 at 10:41 PM IST
जयपुर: प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर 13 अगस्त को 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी निकल गई थी. वहीं, अब जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर को निकल जाएगी तो वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के लिए 18 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी.
पहले यह लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इस संबंध में पंचायत राज विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम ने आदेश जारी किए हैं. आदेशों के मुताबिक जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को जिला मुख्यालय पर निकल जाएगी तो वहीं सरपंच और वार्ड पंचों के पदों के आरक्षण लॉटरी उपखंड स्तर पर 18 सितंबर को निकाली जाएगी.
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15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य : डॉ. जोगाराम ने अपने आदेशों में लिखा है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के क्रम में नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 226 तक पूरा करने का संकल्प लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में नगर निकायों के चुनाव और दूसरे चरण में पंचायत राज के चुनाव कराए जाएंगे. इसी के तहत 13 अगस्त को नगरीय निकायों के अध्यक्ष और जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई थी.
लॉटरी के बाद गांवों में बढ़ेगी चुनावी हलचल : सितंबर में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को यह पता चल सकेगा कि उनके क्षेत्र में पद किस वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है.