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Jaipur Protest : पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, JDA कूच के दौरान पुलिस से आमना-सामना

कांग्रेस ने पंचायत-निकाय चुनाव की आहट के साथ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है.

Jaipur Congress Protest
कांग्रेस का जयपुर में जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 1:38 PM IST

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जयपुर: पंचायत और निकाय चुनाव की आहट के बीच स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया. झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और पृथ्वीराज नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक चतुर्वेदी के नेतृत्व में सोमवार को JDA कूच किया गया. 200 फीट अजमेर पुलिया से रैली के रूप में कार्यकर्ता जेडीए की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने डीसीएम चौराहे के पास बैरिकेडिंग कर रैली को रोक दिया.

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रैली को आगे बढ़ाने को लेकर काफी देर तक स्थिति बनी रही. रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह काचरियावास भी प्रदर्शन में मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने झोटवाड़ा और पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जेडीए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मांगों के समाधान की आवाज उठाई.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

बैरिकेडिंग लगाकर रोकी रैली : 200 फीट अजमेर पुलिया से रैली जेडीए की ओर आगे बढ़ी तो पुलिस ने डीसीएम चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया. प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बेरिकेड्स लगाए थे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही नारेबाजी शुरू कर दी और रैली को जेडीए तक ले जाने की मांग की. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जेडीए आयुक्त को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं.

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जनसमस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जेडीए तक जाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. वहीं, पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को देखते हुए रैली को आगे बढ़ने से रोका गया. इसके बाद जेडीए अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं के मांग पत्र को लिया और आश्वस्त किया कि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाएगा. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेडीए कुछ के अपने निर्णय को स्थगित किया.

Congress Rally in Jaipur
जयपुर में कांग्रेस की रैली... (ETV Bharat Jaipur)

प्रमुख मांगें :

  • सभी हाईटेंशन लाइनों को भूमिगत किया जाए.
  • गजसिंहपुरा में सेक्शन 72 के नोटिस और तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकी जाए.
  • सभी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जाए.
  • डामरीकृत सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए.
  • पृथ्वीराज नगर उत्तर की 18 कॉलोनियों का ग्रीन जोन से नियमितीकरण किया जाए.
  • पात्र लोगों को जेडीए पट्टे जारी किए जाएं.

हाईटेंशन लाइन और पट्टों का मुद्दा : कांग्रेस के प्रदर्शन में गजसिंहपुरा में हाईटेंशन लाइन के आसपास कार्रवाई और सेक्शन 72 के नोटिस का मुद्दा प्रमुख रहा. कांग्रेस ने हाईटेंशन लाइनों को भूमिगत करने की मांग की. कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी ने कहा कि हाईटेंशन लाइन के कारण स्थानीय लोगों को खतरा बना हुआ है और इसका स्थायी समाधान जरूरी है. इसके साथ ही पृथ्वीराज नगर उत्तर की 18 कॉलोनियों को ग्रीन जोन से मुक्त करने और जेडीए पट्टे जारी करने की मांग भी उठाई गई.

Police Congress Workers Clash
पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने ने पीटी सर्वे के बाद सुविधा क्षेत्र में शामिल किए गए भूखंडों को हटाने तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 60 फीट सड़क पर बसे लोगों को नियमों के तहत पट्टे जारी करने की मांग रखी. चौधरी ने झोटवाड़ा क्षेत्र की कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने और सड़क निर्माण की मांग भी उठाई. उनका कहना है कि कई इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. डामरीकृत सड़कें, बिजली-पानी की बेहतर व्यवस्था और कॉलोनियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दे लंबे समय से स्थानीय लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं.

Police Action in Jaipur
जेडीए कूच को रोकते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jaipur)

अभिषेक चौधरी ने कहा कि जेडीए अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों का जल्दी स्थाई समाधान निकाला जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो यह जनता झोटवाड़ा के विधायक के आवास पर ताला लगा सकती है और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे.

Jaipur Congress Rally
प्रतापसिंह खाचरियावास और अभिषेक चौधरी पैदल मार्च करते हुए (ETV Bharat Jaipur)

चुनाव से पहले विपक्ष ने बढ़ाई सक्रियता : पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का यह प्रदर्शन राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. स्थानीय चुनावों में सड़क, सीवर, पानी, बिजली, पट्टे और कॉलोनियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दे सीधे आम लोगों से जुड़े हैं. ऐसे में कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर स्थानीय स्तर पर सरकार और प्रशासन को घेरने की रणनीति अपनाई है.

Jaipur Congress Rally
जनसमस्याओं पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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JDA कूच में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह काचरियावास की मौजूदगी ने भी प्रदर्शन को राजनीतिक वजन दिया. प्रतापसिंह खाचरियावास ने संकेत दिया कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में स्थानीय जनसमस्याएं पार्टी के प्रमुख मुद्दों में रहेंगी. वहीं, रैली को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेस ने प्रशासन पर जनआवाज दबाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन आगे भी जारी रखने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जनता के लिए और उनकी मांगों के समाधान के लिए अगर सीने पर गोली भी खानी पड़े तो खाएंगे, लेकिन सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकाके रहेंगे.

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